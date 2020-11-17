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中国市场在特殊时期快速恢复，为跨国公司提供了难得的增长机遇——

“中国业务已是全球市场表率”

本报记者  李  婕  王俊岭

2020年11月17日05:23  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　第三届进博会上，乐高带来的《乐造星球》作品。
　　唐 克摄（人民视觉）

　　工作人员在天津滨海新区的古德里奇航空结构服务（中国）有限公司车间内进行维修作业。
　　赵子硕摄（新华社发）

　　迪卡侬在进博会全球首发的可折叠皮划艇。
　　新华社记者 丁 汀摄

　　位于上海绿地全球商品贸易港的乐购仕日本馆内一角。
　　受访者供图

　　如“蛟龙”般横卧海面的浙江乐清湾跨海大桥。
　　段俊利摄（人民视觉）

　　当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，不少外国企业仍面临着需求不振、供应链受阻、资金压力上升等多重挑战，经济寒潮远未退去。

　　但是，作为世界经济最重要的增长引擎，中国已经实现经济总量和对外贸易的同步回正。率先复苏的中国市场，给大量跨国企业带来浓浓暖意。

　　日前，本报记者采访了几家跨国企业负责人，听他们讲述疫情下在中国市场发展的故事。

　　

　　日本乐购仕：

　　“32家日本企业等着上我们直播间”

　　“到昨天我们做了16场直播，现在还有32家日本企业等着上我们直播间。”乐购仕（Laox）中国总经理傅禄永近日对本报记者聊起今年以来的独特经历。

　　因疫情影响，全球零售业均受到不同程度的挑战。作为日本最大的综合商品免税企业，乐购仕的经营也面临冲击。傅禄永透露，疫情发生后，日本乐购仕门店每月顾客数量大幅下降。

　　“您过不来，我们来。”抱着这样的念头，傅禄永萌生了“跨国直播”的灵感，他试探性地跟日本企业沟通，一场场直播下来，真的激起了一桩桩跨国生意的“浪花”。

　　“我们跟许多年销售额在100亿日元左右的日本中型企业合作，它们有到国外发展的欲望，却没有独立闯荡中国市场的实力，乐购仕提供了很好的平台。”傅禄永说。目前，乐购仕已携手超1000家日本中小企业走进中国市场。

　　而疫情之下能将合作黏合得越来越紧密的，关键还在于中国市场的需求。

　　疫情发生后，乐购仕在日本国内销售业绩下降，在中国则是上升状态。“防疫物资需求加大，网上消费增加，再加上复工复产、经济恢复，大家的消费信心也在提升。”傅禄永认为，这三大因素一起推高了乐购仕在中国的业绩。

　　在日本，直播电商还是“新词汇”，一开始很多供应商半信半疑。但真实的销量有足够的说服力，“到后来他们越来越喜欢，有的已经开始签预约合同”。16场跨国直播下来，松下电器、东芝、涟泉大江户、平安津村等日本品牌负责人都来到了乐购仕的直播间。

　　看好中国消费升级的趋势，更看好年轻消费者的未来，乐购仕在中国市场开始了更多尝试。今年9月底，位于上海绿地全球商品贸易港的乐购仕日本馆重装升级，打造成以日本动漫IP为主题的日本动漫馆，近600种不同类型的手办亮相馆内。

　　“强调体验性消费，满足中国年轻人的消费诉求，这是未来的主打。”傅禄永说。

　　有意思的是，在向国内引进日本产品的同时，乐购仕也开始反向输出中国产品和服务。几个月前，乐购仕新概念旗舰店落地日本大阪核心商圈，同时也带去了中国的“网红”茶饮品牌，赢得了日本年轻人的喜爱。

　　现在，乐购仕的方向很明确：面向全球消费者大力发展线上业务，进行日本本土零售的转型，重点发展中国市场的商业布局。

　　美国亿滋：

　　“中国业务起到了很好的示范作用”

　　谷物饼干、不添加糖的冲泡饮品、减糖30%巧克力、可循环纸包装、首款全黑色口香糖……在第三届进博会上，零食也秀出许多创新花样。

　　这些产品均来自亿滋国际。作为一家业务遍及150个国家的全球性零食制造商，这家企业也见证了中国市场的韧性。

　　疫情发生后，传统零售渠道曾受到一定影响，但并没有妨碍亿滋中国取得不错的业绩。“尽管面对疫情挑战，今年亿滋大中华区前三个季度的业务依然实现增长，进一步增强了我们对中国市场持续发展的信心。”亿滋国际董事长兼首席执行官冯朴德说。

　　据了解，今年以来，亿滋大中华区的增长速度远远高于全球水平，业务的占比和重要性也不断提高。例如，今年该公司旗下口香糖品牌炫迈抓住电商业务增长的机遇，一举跃升至天猫超市口香糖品类第一的位置。

　　在冯朴德看来，疫情期间，亿滋大中华区起到了很好的示范和榜样作用。“亿滋大中华区的表现传递了这样一个信息——疫情可以得到控制，我们仍旧可以做好生意。我们看到了正常运行的供应链、正常运行的业务以及市场份额创下历史新高。”

　　在这样一个有活力的大市场，亿滋也在不断尝试新方法、推出新产品。

　　“我们密切关注疫情新常态下涌现的零食消费新趋势和新需求。”亿滋大中华区总裁范睿思介绍，他们发现，今年消费者通过电商购物更频繁，在对食品健康需求保持增长的同时，也越来越关注产品的高品质。

　　鉴于此，亿滋一方面针对电商渠道推出独有包装，并通过线上渠道收集用户反馈，为持续创新提供方向。据了解，目前亿滋在中国电商渠道的销售额仍在持续增长中。另一方面，在进博会现场，精心挑选的展品则体现了健康、分量控制、可持续原材料供应、包装创新等。

　　“亿滋坚持本土优先的策略，建立起了完整的本土化产业链，这让我们不仅能更贴近本地消费者、快速响应新需求，还能无缝衔接亿滋全球的资源和优势。我们将持续参与和投入到中国的发展中。”冯朴德说。

　　法国迪卡侬：

　　“充分感受到中国市场的优势”

　　1月下旬到2月，室内健身运动产品成销售主力，几乎一到店就卖断货；3月最热单品是蹦床；4月超级品牌日，羽毛球拍10分钟售罄；5月户外帐篷销量同比增长约40%；6月儿童自行车每天被家长顾客“秒杀”；7月竞速徒步、户外露营、有氧健身等13项运动的15款创新产品中国首发……回顾今年以来迪卡侬在中国市场的运营表现，几乎是爆品不断。

　　“作为在华发展的法国企业代表，我们直接面对和服务中国消费者，对中国市场的复苏深有体会。”迪卡侬中国高级副总裁巴学凯表示。

　　据介绍，中国是迪卡侬全球最早实现复工复产的市场，3月迪卡侬在中国已恢复85%产能。同时，中国也是该集团在全球唯一的口罩生产国，一批批口罩从这里发往以欧洲为主的各国市场，助力全球抗疫和复工复产。

　　“中国正越来越多地承担迪卡侬全球技术孵化的职能，中国市场具有丰富的内核、更强的抗风险能力，对于我们这些以中国为依托、赋能全球的企业至关重要。”巴学凯说。

　　在一场全球参与的居家防疫和健身热潮中，中国体育市场的潜力更是凸显出来。数据显示，中国体育市场规模已是万亿级别，运动爱好者人数也在逐渐递增，规模接近5亿人。“中国体育产业未来前景非常乐观。”巴学凯说，中国的体育爱好者群众基础广泛，随着市场日益成熟，人们愿意走出家门尝试更多更新的运动类型，迫切期待看到不同的创新产品。特别是“90后”迅速成长走向社会，他们具有更强的社交意识和专业健身需求。“我们很有信心，体育运动的热潮将持续下去。”

　　实际上，迪卡侬11月5日在进博会上刚刚全球首发的充气皮划艇，“双十一”当天就已直接售罄，团队紧急调来全球配额，以满足中国的消费需求。

　　就在不久前，迪卡侬还宣布将在中国投资布局智慧体育物流创新实验室，进一步加码迪卡侬在华新零售场景的数字化应用，以中国为创新据点，推动全球体育零售行业的智慧转型和变革。

　　“中国将是今年全球唯一实现正增长的主要经济体，开放发展也呈现多元化格局。我们充分感受到中国高度整合产业链资源、共享要素市场、增进融合发展的优势。迪卡侬将扩大在华投资，依托中国快速发展的市场，与行业同仁合作共赢。”巴学凯说。

(责编：白宇)
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