金达莱漫山，团结情满怀

“开呀么开呀满山开，长白千里尽春晖，花呀么花呀那金达莱花，为什么开得这样多，这样美……”

一首民歌《金达莱》唱出了延边人民对金达莱花的热爱之情。在这里，金达莱花的图案、雕塑随处可见。红艳艳的金达莱，每年仲春时节盛开，但在延边各族人民心中，象征着民族团结的金达莱，四季常红，灿若云霞。

地处吉林省东部，位于中、俄、朝三国交界，延边朝鲜族自治州是中国唯一的朝鲜族自治州和最大的朝鲜族聚居地。自治州成立于1952年9月3日，由39个民族组成，其中朝鲜族人口占全州总人口的36.3%。

60多年来，在这片金达莱花盛开的地方，延边各族人民休戚与共、携手相助，共同建设美好家园，形成了相濡以沫、荣辱与共的深厚民族情谊，和谐幸福的美景处处可见，犹如盛开的金达莱花漫山遍野，映红了座座青山。

近日，记者走进延边，探寻金达莱花开民族情的背后故事。

“以前想都没想过跳个舞还能挣钱！”

海兰江畔，朝鲜族民俗村光东村村民对5年前的一个日子印象深刻：2015年7月16日。

“为什么记这么清楚？”记者问村里人。

“习近平总书记是那一天来我们村的哦！”说起这个，大家都很兴奋。

2015年7月16日，习近平总书记在延边州和龙市东城镇光东村考察调研时指出，全面小康一个也不能少，哪个少数民族也不能少。

初秋时节，记者来到光东村，道路整洁，两旁鲜花盛开；院落干净，黑白灰、淡素雅，一排排村舍，尽显朝鲜族民居的鲜明特色。

中午时分，朝鲜族村民金钟日将小桌子搬上炕，从一尘不染的厨房端来一盘盘盛着辣白菜、大酱、明太鱼的朝鲜族特色美食，盘腿而坐。

金钟日向记者介绍，炕，是朝鲜族人在室内的主要活动场地。延边地区朝鲜族房屋内的灶坑更是别具一格，锅台、炕面形成一个平面，既好烧，又卫生。

“现在的炕更好喽！”金钟日指了指铺了地胶的炕。

变化的远不止一张炕。老金指了指整个屋子：“看，现在的房子都是国家给补贴盖的，多结实、敞亮！

“现在日子过得满意不？”记者问老金。

“阿组早啊要！（朝鲜语，很好！）”笑容爬上了老金的嘴角，“感谢党和国家的好政策！”

日子好了，村里人的生活也多姿多彩起来。这几年，光东村发展起朝鲜族民俗旅游，村里建设了游客服务中心、停车场和景观大门，整合村内闲置房屋，建成60户不同主题风格的特色民宿，长鼓舞、圆鼓舞、伽倻琴等朝鲜族特色项目纷纷亮相，仅去年一年光东村就接待国内外游客超45万人次。

借着发展旅游的机会，59岁的老金带着村里几个爱跳舞的村民搞起了副业，组建了一支朝鲜族老年舞蹈队，年龄最小的55岁，最大的70岁。

光东村村务岗工作人员太美英告诉记者，别看这支舞蹈队队员年龄大，但跳起舞来可不含糊，如今在十里八村那都是出了名的。

“俺们朝鲜族人能歌善舞，外地来旅游的人，甭管是啥民族的，坐在一起，都喜欢看俺们唱一曲、跳一段。”老金自豪地指了指家里的朝鲜族传统服装，“以前想都没想过跳个舞还能挣钱！现在，靠这个，跳跳舞，每年就能增加好几千元收入，俺们只当是日常锻炼身体了。”

来看跳舞的人越来越多，老金和伙伴们也在想着怎么能把舞跳得更好，让外地人看到最有特色的朝鲜族舞蹈。这不，就在前阵子，老金他们特地请来了市歌舞团朝鲜族舞蹈老师，帮他们编排了新的舞蹈。

“咱们这舞也得像现在的日子一样，一天好过一天啊！”老金坐在大炕上，望着院子外刚来的一拨游客，盘算着又一场舞蹈表演。

风雪中绽放、山砬上更艳的金达莱，象征着朝鲜族群众对美好生活的不懈追求。

放眼整个延边，越过越好的不仅仅是老金和他的伙伴们。延边州214万多人口，朝鲜族占了36.3%。吉林省有两大集中连片特困地区，延边就是其中之一，延边州8个县市中曾有4个国家扶贫开发工作重点县，2012年底，贫困发生率高达29%。2019年4月，和龙市、龙井市、图们市摘帽，今年4月安图县和汪清县摘帽。2016年以来，全州共有304个贫困村出列，2.9万户、4.9万人脱贫，各族群众站在了新的起点。

“让孩子们永远记住各族人民浴血奋斗的故事！”

在延边州安图县，金万春是个能挖故事、能写故事、能讲故事的能人。

“你有必要去采访一下金万春。”安图县的一位干部说。

“为什么？”记者问。

“聊民族团结，他身上的故事太合适了。”

带着好奇，记者找到了金万春。还没进门，两块门牌吸引了记者的目光：安图县关心下一代工作委员会、安图县中小学校外教育活动基地。

“您是教师？”

“也不算吧，就是平常给孩子们讲讲故事。”

“讲什么故事？”

“红色故事。”聊起这个，今年72岁的金万春打开了话匣子，“从2010年开始，我每年都会组织一场夏令营活动，朝鲜族、汉族、回族、满族、蒙古族……七八十个孩子，各个民族都有，带着他们瞻仰烈士碑、给他们讲烈士的英勇事迹。”

今年因为疫情，夏令营没能成行，但金万春也没闲着，还赶了把时髦。“我学着弄起了‘云端’讲课。前阵子参加州里举办的一个讲课比赛，还拿了第一名呢。”金万春指了指面前的电脑，满脸自豪。

金万春是朝鲜族人，如今是安图县关心下一代工作委员会主任，也是学生们口中会讲红色故事的金爷爷。他讲的故事都是延边州革命英烈的真人真事。

在延边州，老百姓中流传着这样一句话：“山山金达莱，村村烈士碑。”

“我们的国旗为什么是红色，上面大五角星和4颗小星星代表的含义是什么，我要把这些讲给孩子们听。什么是民族团结，如何让孩子理解民族团结，我觉得应该从‘根’上入手，红色教育就是这个‘根’。”为了给孩子们讲好每一位革命英烈的故事，金万春开启了一段寻“根”之旅，这一寻就是10多年。

“为啥要去寻？咱们这没有历史资料吗？”记者问。

“有是有，但过去县里出的烈士英名录中，每位烈士的描述只有七八十个字，都是一些简单的介绍。有些烈士甚至只有在村里墓碑上一个孤零零的名字，其他什么信息都没有。得找出来，让人们看到，让孩子们永远记住各族人民浴血奋斗的故事。”带着这个念头，金万春背起书包就走。

2010年12月，顶着寒风，金万春来到了湖北省黄冈市团风县。

“咱们有这43位朝鲜族烈士的信息吗？”金万春找到当地相关部门，直奔主题。

“这个得找找了。”当地工作人员两天后给了金万春回复，只找到了16个，还有27个人的信息丢了。

咋办？金万春不甘心。他又回头翻资料，从1万多人中找出了200多个，然后又找当地老兵核实，进一步筛选。历经4个多月，金万春终于确定了名单，找到了具体信息。

那次团风县之行，金万春收获颇丰。更让他感动的是，当地为那43位朝鲜族烈士重修了烈士碑。

就这样，从吉林到辽宁再到湖北，从北到南一直走到了海南，10多个省份、100多个县市、8万多公里路程，金万春找到了更多烈士的信息，一个个写成故事，从原来的70个字变成了700个字，多的有两三千字，并据此编撰了60万字的《安图烈士血染的足迹》、120万字的《长白英魂》。

“接下来还要写。”金万春带着记者参观了他的书房，两排书架堆满了书，桌上摆着最新的书稿。

手头的工作越来越多，金万春开始寻找帮手，他首先盯上的就是他的69岁汉族亲家聂青先。“咱们一直相处得挺好，他也是个文化人，特别愿意过来帮忙。”金万春说，“有了亲身经历，你就会越发理解民族团结的重要意义。”

2019年，金万春荣获“全国民族团结进步模范个人”称号。他说，这是对自己的激励，他将继续发挥余热，整理资料，讲好红色故事，全心全意投入红色教育、民族团结教育，“直到干不动为止”。

“民族文化传统一代代传承下去！”

忙了一个多月，金昌男终于松了口气：“祖辈一代代传承下来的龙头游戏，不能在我这一代断了。”

50岁的金昌男是吉林省省级非物质文化遗产龙头游戏的传承人。“在朝鲜族民间游戏中，龙头游戏场面最为宏大壮观。”金昌男说，每逢朝鲜族重要节日或是秋收过后，各村寨都会玩起龙头游戏，欢度节日、庆祝丰收。

今年8月份，一年一度的安图县朝鲜族民俗文化节举行。借着这个机会，金昌男带着一帮年轻人在全县人民面前表演了一番：伴着阵阵鼓点，金昌男指导分别由20多人抬着的红蓝两条彩龙从舞台两侧入场，龙头上各立一位将军，周围是穿着朝鲜族传统服装的群众。首先是绕场一周的展示与表演，随即鼓声骤密，两位将军挥舞彩旗，指挥本方队伍冲向对方，龙头架在一起，互相推撞、比斗。热闹的场面感染着观众，呐喊声、助威声此起彼伏。最终，红色彩龙击退蓝方，大家一拥而上，围着胜方龙头鼓舞欢歌。

表演结束，听着台下的掌声，金昌男激动得眼眶泛起泪花：“每多一次这样的表演机会，龙头游戏传承下去的希望就更多一些。”

前些年，金昌男去各村寨调研朝鲜族民俗文化传承保护情况，他发现村里人已经基本不玩龙头游戏，很多年轻人甚至不知道这个游戏。“当时，我就想着不能让龙头游戏这么失传了。”金昌男自那以后便开始了10多年的龙头游戏传承保护之路。

干起来，金昌男才发现这并非易事。

首先是装备。龙头、龙身都得专门制作，找谁做？没有帮手，金昌男干脆自己动手。

“支起龙头需要4根杆子，以前都是用当地的松树，后来不让随便砍伐了，就换成了竹竿。”说起这个，金昌男满肚子苦水，8米长的竹竿，运输就是个问题，外省的商家只愿给送到长春，剩下的路只能自己找车运回安图。

再有是人员。两支队伍至少40人，上哪找这么多人？金昌男就一个村一个村地跑。

“经常是把龙头游戏的装备送到村里了，隔阵子再去看，东西还是在那一动不动，但风吹日晒，坏了。”金昌男说。

尽管难，但老金没放弃。有些村寨在他的推动下开始玩起了龙头游戏。后来县里也提供支持，出资金给购买装备和服装，帮忙联系村镇，安排龙头游戏表演进镇入村。

功夫不负有心人。这几年，玩龙头游戏的村寨又多了起来，还有不少年轻人跟着金昌男学。

这不，刚参加完县里的表演，金昌男又要带着队伍到镇里去了。“现在忙喽！”金昌男满脸笑容，接下来，他还准备把龙头游戏推广到热门的旅游景点去，“那里人多，可以让全国各族群众都来了解我们的龙头游戏。普及好了，民族文化传统就能一代代传承下去！”

在那天的朝鲜族民俗文化节上，记者不仅碰到了金昌男，还遇见了60岁的拔草龙游戏传承人柳逸、31岁的牙拍舞传承人金艺娜、25岁的鹤舞传承人李樱花，还有农乐舞、假面舞、长鼓舞、掷柶等朝鲜族特色舞蹈、传统体育活动的街道表演者……

“现在，民俗文化的传承保护不仅有老一辈人在坚持，越来越多的年轻人、普通老百姓也开始参与其中，大家的文化认同感越来越强。”安图县文化馆副馆长李松说。

2017年，安图县文化馆创作完成大型朝鲜族歌舞剧《长白山阿里郎》，该剧融合了鹤舞、牙拍舞、甩袖舞等15项朝鲜族非物质文化遗产项目。这几年，一大批年轻人带着这个节目走出安图，来到全国各地，一次次表演犹如迎风怒放的金达莱一般，以其独特的魅力，散发着迷人的芬芳，吸引着世人的目光。

图片说明：

图①：在延边州和龙市金达莱村，游客在体验游乐项目。

新华社记者 许 畅摄

图②：朝鲜族群众在进行传统顶水比赛。

安图县委宣传部供图

图③：在光东村稻田里，农民驾驶收割机收获成熟的水稻。

新华社记者 许 畅摄

图④：延边州和龙市西城镇金达莱民俗村。

和龙市委宣传部供图

图⑤：在松花村举办的民俗旅游节上，村民在制作传统食品打糕。

李国忠摄

(责编：白宇)