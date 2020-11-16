“愿与中国同事一起致力于全球减贫事业”

谈及水产养殖的话题，如果不讨论中国经验几乎是不可能的。拥有超过4000年的历史和传统，不断的适应、创新以及强大的机构支持使中国成为水产养殖发展领域无可争议的全球领导者。实际上，水产养殖是几千年来一直与自然相协调的生产方式，例如，中国水稻种植者长期以来在同一块水田中将鲤鱼与稻作物一起养殖。近年来，“稻渔共作”以不断创新，为养殖业提供了新的机遇，增强了社会效益。

作为水产养殖专业人员，我多次访问中国，并很高兴与世界各地的人们分享经验，支持水产养殖的可持续发展。2000年，我第一次赴中国进行田野调查，研究了稻田之中生物多样性对云南西双版纳傣族当地居民和社区的价值。稻田中鱼和其他水产物构成了这些稻农经济收入和每日食用的重要部分。

这一点后激发了我们做了更多的事情——“让人们看到未被看到的价值”，在现有农业用地上养殖虾、蟹、小龙虾或贝壳这些深受消费者喜爱又能为农民带来可观收益的其他水产。

这些社区生活着贫穷和脆弱的群体，保护水生生物多样性并扩大养鱼规模的创新方法已经改变了人们的生活，带来了极大的福祉。中国的农业农村部一直在中国大力促进发展稻田养鱼，促使其对“精准扶贫”战略及“一村一产品”工程做出了贡献。在获评全球重要农业文化遗产系统后，稻鱼养殖已成为中国农村地区的重要农业生产模式，“稻渔共作”模式对减少贫困、提高粮食安全和营养保障起到至关重要作用。中国的稻渔综合种养面积已超过200万公顷，有效促进了有机稻米、鱼类及其各种产品以及生态旅游的发展。

在中国很多农村和山区的调研中，我收获了激动人心的经验。与当地人共同劳作学习，手把手传授经验的经历给我留下了深刻回忆。直至今日，我办公室桌子上仍然摆着那时候的工作合影，提醒我那段难忘的日子。

放眼世界，中国在粮食安全和减少贫困方面可谓成就非凡。中国已经帮助8亿人口摆脱了贫困，占全球减贫人口的70％以上。中国政府将扶贫列为国家优先事项，并承诺到2020年消除极端贫困，全面建成小康社会，中国通过努力把联合国2030年可持续发展议程及其17项可持续发展目标规定的期限提早了十年。

最让我印象深刻的是，2013年11月，习近平主席在湖南湘西花垣县十八洞村考察时首次提出了“精准扶贫”，强调扶贫要实事求是，因地制宜。“精准扶贫”的概念涵盖了人类生活的方方面面，包括改善教育、就业、收入、社会保险、医疗服务、文化生活和生活条件等等，而且更重要的是还解决了环境问题。中国在致力于保护环境的同时，在农业发展和生计多样化方面取得了进步，这对于实现可持续发展目标至关重要。我所在的粮农组织密切关注着中国的上述发展，并注意到创新农业措施及其作用为减贫带来的积极影响，中国的努力成功惠及贫困人口和脆弱人群，实实在在减少了贫困人口数量。

除了专注自身发展，中国还积极向世界分享中国方案和中国经验。2016年，为了促进和分享稻鱼共作模式在粮食安全、减贫和可持续发展方面的成功经验，我又一次到访中国。这次我与当地的农业和水产养殖业专家和工作伙伴一起参加了粮农组织关于亚洲农业和水产养殖业产业创新与资源整合的区域研讨会。来自孟加拉国、印度尼西亚、老挝、缅甸、菲律宾和越南等七个国家的与会者聚集在一起，通过会议讨论，并实地参观考察了中国云南省红河梯田的“稻渔共作”模式。中国专家和工作人员与各国分享了技术、管理和实践方面的先进经验，来自不同国家的专家通过学习得以将中国的经验带回自己的祖国。我记得在当地老乡的家中，专家们和当地政府官员及百姓一起围坐在当地特有的长桌前吃饭。大家一边品尝着由当地田野新鲜采摘的食物烹饪而来的可口菜肴，一边分享自己的故事和经历。

2018年，在法国蒙彼利埃举行的促进世界农业水产养殖综合发展的一场会议上，我邀请到时云南当地的一家渔业公司与来自中国科学院淡水渔业研究中心的中方研究人员展示了云南省红河梯田的案例，以及其在减贫、生产多样化、优化管理实践方面取得的令人振奋的成果。中国的这一模式在增加农民收入、改善生计和环境方面被证明成功有效。

鉴于“稻渔共作”在全球各国的巨大潜力，粮农组织和上海海洋大学在2018年和2019年联合举办了两次稻渔综合种养技术创新与社会效益国际研讨会，与非洲及拉丁美洲在内的全球其他稻米生产国代表分享了科学技术融入养殖等最新发展和创新。去年年底，中国水产科学研究院与粮农组织签署了“关于加强渔业和水产养殖合作的谅解备忘录”，合作内容涵盖更广泛的渔业养殖范围。

此外，中国积极参与粮农组织的鼓励发达国家和欠发达国家建立伙伴关系的“手拉手倡议”，致力于全球加快农业转型和农村可持续发展，消除贫困和根除饥饿和各种形式的营养不良，积极支援因自然或人为危机而面临最严峻挑战的国家。

中国一直在积极承担着大国责任。我们非常高兴看到，中国提出将于2021年主办第四届全球水产养殖大会，期待并践行着为水产养殖未来在粮食与可持续发展、减贫、农村生计多样化以及自然与人类和谐发展方面发挥巨大贡献。我认为，中国成功的故事和经验一定会帮助更多国家实现追求福祉的愿景，并吸引更多全球参与者加入到推动减贫及可持续发展的努力中。我非常期待2021年再赴中国，与来自中国和世界各地的同伴一起，为人类的可持续发展、粮食安全和减贫事业共同不断努力。

（作者为联合国粮农组织水产养殖处处长，人民网驻意大利记者韩硕采访整理）

(责编：刘洁妍、杨牧)