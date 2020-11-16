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2020“甲骨文杯”国际学生“我与汉字”演讲比赛决赛在即 “花落谁家”即将揭晓

2020年11月16日20:59  来源：人民网-国际频道
 

由中国人民对外友好协会主办、人民网承办、河南省人民政府支持的2020“甲骨文杯”国际学生“我与汉字”演讲比赛经过初赛、复赛两轮比拼，即将进入决赛阶段。

此次比赛以“和合”为主题，分为初赛、复赛和决赛三个阶段。参与比赛的广大在华外国留学生、在华工作的外籍人士、海外母语非汉语朋友们自10月16日全球同步开赛以来，通过网络“知识问答”和“小视频展示”等线上角逐，荣获前10名的选手将在决赛环节闪亮登场。

决赛将于11月17日在河南郑州举行，设有现场PK赛和才艺展示等环节。根据现场评委的打分和点评，最终评选出各等次奖项。“花落谁家”，即将揭晓。

本次大赛意在考察选手的中文语言表达能力和跨文化交流能力等，让外国选手在体悟“汉字”的博大精深中，深化文明交流互鉴，在感受中国“和合”价值观中，深刻理解人类命运共同体这一倡议的中华文化基因。

决赛选手名单

1. 骆恒 男 北京外国语大学 捷克

2. 杨依婷 女 中国传媒大学 马来西亚

3. 欧力 男 北京语言大学 喀麦隆

4. 马思莲 女 北京语言大学 卢旺达

5. 科森 男 河南师范大学 柬埔寨

6. 雷锋 男 郑州大学 塔吉克斯坦

7. 欧阳丽达 女 西安外国语大学 乌兹别克斯坦

8. 罗珃 女 山东师范大学 肯尼亚

9. 魏多多 女 云南师范大学 尼日利亚

10.李京勋 男 云南财经大学 韩国

(责编：刘洁妍、杨牧)
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