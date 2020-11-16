批驳美官员错误涉台言论 外交部再次正告美方

人民网北京11月16日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。

全文如下：

澎湃新闻记者：昨天，在东盟十国及中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰15国领导人共同见证下，15个国家共同签署了《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)，国际社会对此非常关注。在新冠肺炎疫情背景下，RCEP的签署有何意义？

赵立坚：经过8年谈判，RCEP在昨天顺利签署，这标志着世界上人口数量最多、成员结构最多元、发展潜力最大的自贸区终于建成，是区域经济一体化的重要里程碑。在新冠肺炎疫情仍在全球蔓延、世界经济严重衰退、单边主义、保护主义加剧的背景下，RCEP得以签署，将有力促进地区经济复苏，拉动全球经济增长。这体现了各方坚定维护多边主义和自由贸易，坚定支持开放、公平、共赢的多边贸易体制，致力于坚持团结合作应对挑战。

彭博社记者：据彭博社等媒体报道，特朗普政府高级官员称特将在剩余数周任期对华采取强硬政策。中方对此有何评论？

赵立坚：推动中美关系健康稳定发展，符合两国人民的根本利益，也是国际社会的共同期待。中方历来主张，中美合则两利，斗则俱伤，合作是双方唯一正确的选择。我们敦促美方同中方相向而行，在相互尊重的基础上管控分歧，在互惠互利的基础上拓展合作，推动中美关系健康稳定发展。同时，中方将继续坚定维护自身主权、安全和发展利益。

环球时报记者：据报道，对于美国务卿蓬佩奥上周接受采访时声称“台湾不是中国的一部分”，美国务院发言人14日回答媒体询问时强调，美过去40年来遵循中美三个联合公报、“与台湾关系法”和对台“六项保证”的一个中国政策。中方对此有何评论？

赵立坚：上周，中方已就蓬佩奥的谬论阐明严正立场。我要再次强调，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表中国的唯一合法政府。这是一个客观事实，也是国际关系基本准则。一个中国原则是中美关系的政治基础。1979年发表的“中美建交公报”明确指出，美国承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府。在此基础上，中美两国相互承认并建立外交关系。在此范围内，美国人民将同台湾人民保持文化、商务和其他非官方关系。

美国当年单方面制定所谓的“与台湾关系法”以及美方所谓对台“六项保证”严重违反了一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重违反了国际关系基本准则，粗暴干涉了中国内政，是完全错误和非法、无效的，中国政府从一开始就坚决反对。美方应该遵守的是一个中国原则、是中美三个联合公报规定，而不是单方面炮制的什么东西。

我们再次正告美方，任何损害中国核心利益、干涉中国内政的行径都将遭到中方坚决的回击。这也阻挡不了中国统一的历史潮流。美方应当恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止任何形式美台官方往来和军事联系，停止任何损害台海和平稳定和中美关系的言行。美方不要在错误和危险的道路上越走越远。

加拿大《环球邮报》记者：加拿大常驻联合国代表李博(Bob Rae)称中国在新疆的做法毫无疑问符合灭绝种族公约对种族灭绝的定义。中方对此有何评论？中方是否会允许独立调查人员进入新疆针对上述指控进行调查？

赵立坚：谢谢你的问题。我也想问你一个问题，你知道加拿大的人口增长率是多少吗？

记者：不知道。

赵立坚：我来之前查了有关的数字。2019年加拿大人口增长率是1.42%，而且绝大多数增长的人口来自外来移民。

我可以给你几个数字。2010年至2018年，新疆维吾尔族人口从1017万上升至1272万，增加255万，增幅为25%，大约是全疆人口增幅14%的两倍，也明显高于汉族人口的增幅2%，达汉族人口增幅的12.5倍，更是加拿大人口增幅的约18倍。

我想试问这位加拿大大使，如果他非要找出谁最符合种族灭绝的定义，恐怕受迫害的不是维吾尔族，而是加拿大人民吧？从我刚才列举的数字和我反问你的问题，大家可以看出，这位大使的话是多么荒谬可笑。我也建议这位大使，在刷存在感的同时，是不是事先要做好家庭作业，以免贻笑大方。

总台央视记者：据了解，外交部日前邀请了部分国家驻华使节赴国药集团北京生物制品研究所参访。你能否介绍具体情况？

赵立坚：11月12日，外交部礼宾司组织多国驻华使节参访国药集团北京生物制品研究所。使节们参观了新冠肺炎疫苗生产监控室等，听取了国药集团负责人对新冠肺炎疫苗研发进展情况介绍，并就关注的问题进行了深入交流。此次参访加深了使节们对中国新冠肺炎疫苗安全性、有效性、可及性的了解。各国使节表示，习近平主席关于中国研发的新冠肺炎疫苗将成为全球公共产品的讲话增强了各国战胜疫情的信心。他们祝贺中国在新冠肺炎疫苗研发方面取得的积极进展，表示愿推动各国与中方共同推进疫苗研发、使用方面的合作，加强全球抗疫合力。

巴通社记者：11月13日，印军在克什米尔控制线附近再次故意针对巴基斯坦平民开火，无端危及无辜生命。这不仅涉及人道问题，也严重威胁国际和平。中方对克什米尔问题持何立场，如何评论巴印克什米尔控制线军事冲突？

赵立坚：巴基斯坦和印度都是南亚地区重要国家，两国和睦相处对地区和平、稳定与发展至关重要。作为巴、印的共同邻国，中方呼吁双方保持克制，通过对话解决分歧，共同维护地区和平稳定。

中方在克什米尔问题上的立场是一贯和明确的，这一问题是巴印两国之间的历史遗留问题，应根据《联合国宪章》、相关安理会决议以及双边协定，以和平方式加以妥善解决。

路透社记者：你刚提到外交部邀请了部分国家驻华使节赴国药集团参访，能否告诉我们哪些国家的大使参加了此次活动？

赵立坚：我这里暂时还没有具体信息。如果你关心的话，我可以让我的同事在会后向你提供。

《南华早报》记者：根据日本每日新闻的报道，国务委员兼外长王毅会在11月底访问日本，请问中方能否证实？

赵立坚：日本是中国的近邻，中日两国保持着各层级密切交往，也就你所提事宜一直保持协商。如有这方面消息，我们会及时发布。

凤凰卫视记者：驻美国台北经文处代表发文称14日与美国当选总统拜登的外交政策顾问布林肯通电话祝贺拜登当选，称台湾期待持续与美国深化密切合作关系。外交部有何评论？

赵立坚：中方在台湾问题上的立场是一贯、明确的。任何违背一个中国原则、挟洋自重、破坏两岸关系的图谋和行径，只能自食恶果，终将遭受可耻失败。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，慎重处理涉台问题，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。

加拿大《环球邮报》记者：你说“‘种族灭绝’的定义更适合加拿大方面”，我不太明白，你能进一步解释一下吗？

赵立坚：这位大使说，毫无疑问，新疆的有关问题适用于“种族灭绝”的定义。但他同时也说，加拿大还没有证据可以支持这样的指控，可以表明在新疆发生了这样的事。那我倒要反问他，既然没有证据，他是如何得出这个结论的呢？既然新疆维吾尔族人口的增长率是加拿大人口增长率的18倍，那按照这位大使的逻辑，谁更适合这个定义呢？大家肯定都觉得这种逻辑很可笑，相信你也觉得很可笑。这恰好说明了这位大使的无知。

巴通社记者：近期巴基斯坦向国际社会公布证据，指控印度庇护、培训、资助恐怖主义组织。这些组织不仅寻求搞乱巴基斯坦，还企图破坏中巴经济走廊。中方对此有何回应？

赵立坚：关于涉及恐怖主义的问题，中方反对一切形式的恐怖主义，呼吁国际社会特别是地区国家开展反恐合作，维护共同安全。

中巴经济走廊是“一带一路”的重要先行先试项目，不仅对促进中巴共同发展具有重要意义，也有利于促进地区互联互通和共同繁荣。我们有信心在国际社会的支持下，与巴方一起建设好、运营好中巴经济走廊。我们相信巴方会继续采取有力措施，确保中巴经济走廊建设安全。

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