第四届欧洲丝绸之路峰会在荷兰举行

人民网布鲁塞尔11月16日电 （记者任彦）为期两天的欧洲丝绸之路峰会日前在荷兰举行，来自中国和欧洲许多国家的运输与物流企业及行业从业者围绕中欧班列的发展态势进行了深入交流，对中欧班列在全球大流行形势下逆势飞扬的突出表现给予高度评价。

峰会以视频方式举行。中国驻荷兰大使馆经济商务参赞张国胜在致辞中表示，目前，中荷两国间已开通多趟中欧班列，成都至蒂尔堡的线路自2016年首发，凭借其时效快、全天候、分段运输的独特优势，逐渐成为两国物流运输的重要通道，去年西安也开通了至蒂尔堡的定期货运班列，武汉、长沙、合肥等城市也有班列通往荷兰。未来将有更多的货物源源不断地通过班列送到沿线国家，给沿线国家贸易带来新机遇。中国政府也适时出台政策鼓励利用中欧班列开展跨境电商、快件、邮件运输等业务。很多中国电商、物流企业高度重视荷兰的物流优势和优异的投资环境，纷纷在荷兰设立分支机构和海外仓，为中荷两国铁路货运市场创造更多商机。

荷兰驻重庆总领事馆总领事孔思哲在致辞中表示，“在过去几年时间里，我们看到，欧洲许多国家与中国的铁路货运连接从一个遥远的想法变成日常的实践。现在欧洲越来越多的城市都有了定期的中欧班列往返其间，包括不断扩大的荷兰芬洛和蒂尔堡路港，以及边境另一端的德国杜伊斯堡铁路港。中欧班列可以运送的货物也越来越多了。新冠疫情的全球大流行告诉我们，凡事都有一个替代选项是非常重要的事情。当跨洲际的空运和海运变得困难的时候，中欧铁路货运连接真正体现出了它的意义。在欧洲疫情告急的时候，是铁路送来了防疫的物资，同时也将欧洲的出口带到中国。我们现在可以肯定的是，铁路连接已经在跨洲际运输中占据了重要位置。”

峰会由荷兰大型物流和出版企业普罗梅地亚集团主办。据该集团项目经理金·德沃斯介绍，该活动旨在为与中欧班列运营相关的物流和运输企业、政策制定者、学界等搭建一个交流信息、加强合作的平台，以整合资源、促进中欧班列可持续发展。30余位来自中欧铁路货运领域的行业精英将从政策、技术、实践等多个角度全方位分析中欧班列的发展态势，约250位参会人员举行了260多场“一对一”在线洽谈，达成多项合作意向。本次峰会还与在成都举行的第五届亚欧国际运输与物流合作论坛现场连线，共享两场平行会议重要嘉宾的精彩发言。

参加峰会的荷兰ＧＶＴ物流集团总经理罗兰德?弗布拉克说，中欧班列“蓉欧快铁”蒂尔堡线路自2016年正式开通以来，班列次数不断增加，在今年疫情暴发以来更是逆势飞扬。“最初每周运营一到两个班次，之后不久便达到每周三到四个班次，今年是每周6个班次，随着中欧之间电商贸易的日益扩大，我们还得增加班列。”

主持峰会多场活动的“国际铁路货运新闻网”总编辑玛约维·范莱恩在接受人民网记者采访时表示，中欧班列自开通以来，一直在快速发展，班次不断增加，今年在疫情形势下，中欧班列的运营情况更是出奇得好，与空运和海运等主要国际物流方式相比，其抗打击性在疫情形势下分外凸显。中欧班列在及时提供抗疫物资方面发挥了重要的作用，现在正为保障国际产业链、供应链稳定通畅日夜奔驰。

张国胜也表示，此次疫情期间，国际供应链受到严重冲击，中欧班列成为稳定国际供应链的重要支撑，承担了运输医疗物资的重要任务。今年班列沿线还增加了多个过境点，过境方案更加优化，为更多欧洲农副产品对华出口提供便利。前不久，欧盟出台新政策允许成员国减免轨道使用费，以支持铁路行业在新冠疫情期间的运营发展。刚颁布的《欧盟绿色协议》也鼓励更多采用铁路运输方式，以建立更加绿色环保的供应链。这都为中欧班列提供了更大发展空间。

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