人民网>>国际

国际观察：阴霾中的希望与亮色

高歌

2020年11月16日16:16  来源：人民网-国际频道
 

11月15日，中国同其他14个成员国达成全球参与人口最多、成员结构最多元、发展潜力最大的自由贸易协定——区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）。这是地区国家以实际行动促进贸易投资自由化便利化、建设开放型世界经济的重要一步，对深化区域经济一体化、稳定全球经济具有标志性意义。不久前，第三届中国国际进口博览会成功举办并取得丰硕成果，同样为疫情阴霾、衰退乌云笼罩下的世界经济带来亮色。一系列举措，让世界看到中国推动互利合作、共同发展的愿景。

RCEP支持多边贸易体制 拉动疫后复苏

经历8年的不懈努力，东盟十国与中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰，在11月15日正式签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）。

据越通社报道，RCEP之所以被视为全球规模最大的自贸协定，是因为其覆盖22亿人口，约占世界总人口的30%，15个成员国2019年国内生产总值（GDP）达25.6万亿美元，占全球经济总量的29.3%，区域内贸易额10.4万亿美元，占全球贸易总额的27.4%。

当前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界经济严重衰退，国际贸易投资萎缩，保护主义、单边主义加剧。在此背景下，RCEP的签署，让人们在阴霾中看到光明和希望。

就在此前，第三届中国国际进口博览会于11月10日落下帷幕。在新冠疫情阴影下，这场“开放之约”仍吸引了超过180个国家和地区的逾3800家企业，累计意向成交达726.2亿美元，比上届增长2.1%，充分表明了世界对中国市场的持续信心和兴趣。

肯尼亚广播电视台报道说，“数十家参展公司认为，此次博览会是探索中国市场、达成交易促进出口的一次特殊机会。”在进博会的“回头客”中，法国化妆品巨头欧莱雅集团不仅 “打卡”全部三届，还表示明年将继续参加，希望吸引更多消费者，寻求更多合作。

有观点认为，进博会的成功举办让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场。RCEP的签署则进一步发出反对单边主义和保护主义的信号，有力支持了多边贸易体制，有助于拉动全球经济疫后复苏，为地区乃至全球经济的发展繁荣注入强大正能量。

中国进出口持续改善 贸易影响力扩大

得益于稳外贸稳外资政策落地显效，中国进出口持续改善。

据海关统计，10月份，中国外贸进出口2.84万亿元，增长4.6%。其中，出口1.62万亿元，增长7.6%；进口1.22万亿元，增长0.9%；贸易顺差4017.5亿元，增加34.9%。综合前10个月来看，中国外贸延续增长态势，货物贸易进出口总值25.95万亿元，比去年同期增长1.1%；贸易顺差2.71万亿元，增加16.9%，显示出目前进出口形势良好。

中国与5大贸易伙伴前10个月的贸易总额也均增长，与东盟贸易总值达3.79万亿元，增长7%；与欧盟贸易总值为3.62万亿元，增长3.5%；美国为中国第三大贸易伙伴，中美贸易总值为3.2万亿元，增长3.9%。

一系列托底内需稳外贸政策效果释放，中国外贸发展持续向好，对全球贸易的影响力不断扩大。据中国海关总署数据，自6月份以来，中国外贸进出口连续5个月实现正增长，出口国际市场份额也在不断提升，外贸发展韧性强劲。

“中国在新冠疫情中恢复得更好，并且具有相对优势，因此获得了更大的市场。”在美国消费者新闻与商业频道的文章中，德国一家商业银行的经济学家表示，“强劲的贸易表现可能会推动中国更广泛的经济复苏。在经历了今年初的低迷之后，中国的经济复苏势头强劲。”

中国经济持续复苏 为世界经济带来暖意

路透社在报道中称，“当前许多西方国家仍在与疫情抗争，有些甚至回到了封锁状态，全球前景不明，而高涨的需求、刺激性措施和惊人的出口弹性推动了中国经济的反弹。”

印证路透社所说，今年加长版的“双十一”取得喜人“战报”。据12日的统计数据，本次“双十一”购物节各大电商成交额突破7800亿元，与往年相比均实现了大幅增长。

“今年的‘双十一’显示出中国成功应对新冠疫情，具有新的意义。”美国有线电视新闻网在文章中表示，在全球经济增长放缓和新冠疫情交织叠加的大环境下，世界通过“双十一”这一“购物狂欢”的窗口，看到中国经济的韧性之强。与此同时，中国经济的复苏也为世界经济带来暖意。美国消费者新闻与商业频道发文称，超过20家美国公司表示，中国销售的反弹助力其本季度盈利。

长期以来，中国以积极的态度投身世界贸易，为区域经济和全球经济增长注入强劲动力。彭博社在文章中表示，“迄今为止，在成功控制病毒的基础上，中国的复苏标志着亚太地区的前景更加广阔。”

(责编：高歌、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved