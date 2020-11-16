国际观察：阴霾中的希望与亮色

11月15日，中国同其他14个成员国达成全球参与人口最多、成员结构最多元、发展潜力最大的自由贸易协定——区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）。这是地区国家以实际行动促进贸易投资自由化便利化、建设开放型世界经济的重要一步，对深化区域经济一体化、稳定全球经济具有标志性意义。不久前，第三届中国国际进口博览会成功举办并取得丰硕成果，同样为疫情阴霾、衰退乌云笼罩下的世界经济带来亮色。一系列举措，让世界看到中国推动互利合作、共同发展的愿景。

RCEP支持多边贸易体制 拉动疫后复苏

经历8年的不懈努力，东盟十国与中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰，在11月15日正式签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）。

据越通社报道，RCEP之所以被视为全球规模最大的自贸协定，是因为其覆盖22亿人口，约占世界总人口的30%，15个成员国2019年国内生产总值（GDP）达25.6万亿美元，占全球经济总量的29.3%，区域内贸易额10.4万亿美元，占全球贸易总额的27.4%。

当前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界经济严重衰退，国际贸易投资萎缩，保护主义、单边主义加剧。在此背景下，RCEP的签署，让人们在阴霾中看到光明和希望。

就在此前，第三届中国国际进口博览会于11月10日落下帷幕。在新冠疫情阴影下，这场“开放之约”仍吸引了超过180个国家和地区的逾3800家企业，累计意向成交达726.2亿美元，比上届增长2.1%，充分表明了世界对中国市场的持续信心和兴趣。

肯尼亚广播电视台报道说，“数十家参展公司认为，此次博览会是探索中国市场、达成交易促进出口的一次特殊机会。”在进博会的“回头客”中，法国化妆品巨头欧莱雅集团不仅 “打卡”全部三届，还表示明年将继续参加，希望吸引更多消费者，寻求更多合作。

有观点认为，进博会的成功举办让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场。RCEP的签署则进一步发出反对单边主义和保护主义的信号，有力支持了多边贸易体制，有助于拉动全球经济疫后复苏，为地区乃至全球经济的发展繁荣注入强大正能量。

中国进出口持续改善 贸易影响力扩大

得益于稳外贸稳外资政策落地显效，中国进出口持续改善。

据海关统计，10月份，中国外贸进出口2.84万亿元，增长4.6%。其中，出口1.62万亿元，增长7.6%；进口1.22万亿元，增长0.9%；贸易顺差4017.5亿元，增加34.9%。综合前10个月来看，中国外贸延续增长态势，货物贸易进出口总值25.95万亿元，比去年同期增长1.1%；贸易顺差2.71万亿元，增加16.9%，显示出目前进出口形势良好。

中国与5大贸易伙伴前10个月的贸易总额也均增长，与东盟贸易总值达3.79万亿元，增长7%；与欧盟贸易总值为3.62万亿元，增长3.5%；美国为中国第三大贸易伙伴，中美贸易总值为3.2万亿元，增长3.9%。

一系列托底内需稳外贸政策效果释放，中国外贸发展持续向好，对全球贸易的影响力不断扩大。据中国海关总署数据，自6月份以来，中国外贸进出口连续5个月实现正增长，出口国际市场份额也在不断提升，外贸发展韧性强劲。

“中国在新冠疫情中恢复得更好，并且具有相对优势，因此获得了更大的市场。”在美国消费者新闻与商业频道的文章中，德国一家商业银行的经济学家表示，“强劲的贸易表现可能会推动中国更广泛的经济复苏。在经历了今年初的低迷之后，中国的经济复苏势头强劲。”

中国经济持续复苏 为世界经济带来暖意

路透社在报道中称，“当前许多西方国家仍在与疫情抗争，有些甚至回到了封锁状态，全球前景不明，而高涨的需求、刺激性措施和惊人的出口弹性推动了中国经济的反弹。”

印证路透社所说，今年加长版的“双十一”取得喜人“战报”。据12日的统计数据，本次“双十一”购物节各大电商成交额突破7800亿元，与往年相比均实现了大幅增长。

“今年的‘双十一’显示出中国成功应对新冠疫情，具有新的意义。”美国有线电视新闻网在文章中表示，在全球经济增长放缓和新冠疫情交织叠加的大环境下，世界通过“双十一”这一“购物狂欢”的窗口，看到中国经济的韧性之强。与此同时，中国经济的复苏也为世界经济带来暖意。美国消费者新闻与商业频道发文称，超过20家美国公司表示，中国销售的反弹助力其本季度盈利。

长期以来，中国以积极的态度投身世界贸易，为区域经济和全球经济增长注入强劲动力。彭博社在文章中表示，“迄今为止，在成功控制病毒的基础上，中国的复苏标志着亚太地区的前景更加广阔。”

(责编：高歌、杨牧)