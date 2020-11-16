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林松添：学习汉字 感悟中华“和合”智慧

2020年11月16日09:55  来源：人民网-国际频道
 
中国人民对外友好协会会长林松添接受人民网专访。何卓彦摄
中国人民对外友好协会会长林松添接受人民网专访。何卓彦摄

人民网北京11月16日电（刘叶婷 何卓彦 李焱） “文字是文化的载体。我们希望通过举办汉字比赛让广大参赛学生了解汉语言文字之美，感悟‘和合’二字蕴含的中华传统文化的价值理念，从而促进不同文化、不同文明之间的交流互鉴。”近日，中国人民对外友好协会会长林松添接受人民网专访时表示。

2020“甲骨文杯”国际学生“我与汉字”演讲比赛决赛，由中国人民对外友好协会主办、人民网承办，11月17日国际大学生节在河南郑州拉开帷幕。此次比赛以“和合”为主题，自10月16日线上开赛一个月以来，来自40多个国家数千名国际学生踊跃参赛，分享他们学习汉字的故事。

交流互鉴 感悟中华文明之美

“万物并育而不相害，道并行而不相悖”，这是几千年来中国人认识世界的基本方式。世界大同，和合共生，这是中国几千年文明一直秉持的理念。此次比赛的主题“和合”蕴含了中华传统文化的核心要义，尤其在新冠肺炎全球大流行的背景下被赋予了更深刻含义。

“中国人民历来崇尚和谐、和睦、和平，我们都是与人为善，愿和全世界的人交朋友，所以我们朋友遍天下。”谈及此次比赛的主题“和合”二字的意义，林松添表示，中华文明传承五千年来，历来讲究人民之间、国家之间应该崇尚和谐、和平友好。当前我们生活在同一个地球村，人类命运息息相关，我们应该是相互融合，取长补短，合作共赢，共建人类命运共同体。希望通过此次比赛，参赛学生能深刻体会“和合”传达的中华传统文化价值。

“今年以来，中国实现了三个率先，率先战胜疫情，率先恢复生产生活、社会生产生活秩序，率先实现经济正增长。凡是学习汉语、关注中国的学生都能看到中外应对疫情的截然不同做法。”林松添表示，新冠肺炎疫情发生以来，全国人民众志成城，团结合作，共克时艰，在最短时间内控制住了疫情，由此我们能看到中国秉持的和谐、和平、合作、发展理念的作用。反观一些西方国家，新冠肺炎疫情仍在肆虐，其根本原因就是缺乏“和合”的理念，他们做不到上下一致，政府和人民之间不和谐，中央政府、联邦政府和地方政府不和谐，也就难以有效控制住疫情。

“各国留学生见证了中国的现实和成果，看到了中国的发展进步，希望他们能从这里面领悟到中华文化的力量和价值。”林松添说，希望参赛的国际留学生不仅是学习汉字本身，还能学到汉字内在的中华文明、中国文化，从而促进不同文化和文明交流互鉴。

“我们也希望这些学生也能把先进的文化传播进来，成为不同文明之间、文化之间交流的使者，实现美美与共，交流互鉴，共同繁荣。”林松添表示。

乘势而为 把握中国发展机遇

2020年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年。十九届五中全会已经吹响了新的号角，中国即将进入全面建设社会主义现代化国家的新发展阶段，开启第二个百年奋斗目标新征程。中国的发展是世界的机遇，林松添也希望有越来越多的人学习汉语和中华文化，了解中国，融入世界。

“我想对国际留学生们说，来中国学习或者在世界各地通过各种途径来学习汉字是很有价值的。”林松添表示，21世纪是亚洲的世纪，中国就是亚洲经济发展的引擎，中国也是世界经济增长的主要引擎。世界经济发展的重心在向东移。2008年以来，中国对世界经济增长贡献率每年约30%以上，世界经济增长快慢取决于中国的经济增长和发展。中国现在要进入一个高质量发展的新阶段，中国发展方向一定程度上决定了世界的方向。

林松添认为，只有学习汉语、了解中国文化，才能读懂中国，与中国合作，与世界合作。学好汉语，不仅关乎个人的未来与命运，对促进构建人类命运共同体，促进国际大合作、大发展都有重要意义，是值得刻苦学习的。

谈及即将举行的决赛，林松添对所有参赛选手送去祝福和鼓励。“无论是否进入决赛，所有的参赛选手都是参与者、贡献者，也是收获者、胜利者。希望进入总决赛的学生能够给那些关心、热爱汉语学习的朋友们分享他们学习汉语的乐趣、故事，激发更多人学习汉语的兴趣。”

(责编：刘叶婷、杨牧)
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