“中国的努力实实在在减少了贫困人口数量。除了专注自身发展，中国积极同各方分享扶贫方案和经验。”联合国粮农组织水产养殖处处长马赛厄斯·哈洛特日前接受本报记者采访时表示，联合国粮农组织高度关注中国的减贫举措及其积极影响。

2000年，哈洛特第一次访问中国，在云南西双版纳傣族自治州研究稻田生物多样性。他看到，保护水生生物多样性并扩大养殖规模的方法不仅丰富了当地农民的饮食结构，还让他们增加了收入。稻田养鱼为精准扶贫及“一村一品”工程作出了贡献。获评“全球重要农业文化遗产”后，稻鱼共生系统还带动了生态旅游的发展。哈洛特说：“中国在水产养殖方面有悠久的传统，并且不断发展创新。”

2016年，哈洛特再访中国，与当地伙伴和专家一起参加联合国粮农组织的区域研讨会。来自孟加拉国、印度尼西亚、老挝、缅甸等国的代表实地考察了云南红河哈尼梯田的“稻渔共作”模式。“当地民众手把手传授经验，这段经历给我留下深刻印象。我的办公桌上仍然摆放着那时候的工作合影。”2018年和2019年，联合国粮农组织和上海海洋大学联合举办了两次国际研讨会，与非洲、拉丁美洲等地区稻米生产国代表分享经验和创新方式。去年，联合国粮农组织还与中国水产科学研究院签署了“关于加强渔业和水产养殖合作的谅解备忘录”。

“中国在减少贫困方面成就非凡。8亿多人口摆脱贫困，占全球减贫人口的70%以上。完成脱贫攻坚任务目标后，中国将提前10年实现联合国2030年可持续发展议程的减贫目标。”哈洛特对精准扶贫理念印象深刻，他认为，中国扶贫减贫的重要经验是实事求是、因地制宜。“精准扶贫涵盖生活的方方面面，包括改善教育、文化、就业、收入、社会保险、医疗服务和生活条件等，还有助于解决环境问题，这对实现可持续发展目标至关重要。”

中国积极支持并参与联合国粮农组织的“手拉手”等务实合作倡议，致力于推动全球农业转型升级和农村可持续发展。哈洛特认为，中国的成功经验一定能帮助更多国家实现人民生活幸福的愿景，吸引更多人加入到减贫及可持续发展事业中。

（本报罗马电）

《 人民日报 》（ 2020年11月16日 03 版）

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