英国代表：希望英欧双方达成一项全面协议

新华社伦敦11月15日电（记者王慧慧）英国“脱欧”谈判首席代表戴维·弗罗斯特15日表示，希望英国和欧盟双方能够达成一项全面协议。

英国和欧盟团队15日在欧盟总部布鲁塞尔开始新一轮以贸易协议为核心的未来关系谈判。谈判开始前，弗罗斯特在社交媒体上表示，自10月22日以来，英国和欧盟团队几乎每天都在进行未来关系谈判，双方取得了一些积极进展。

他表示，双方现在基本上有了共同的协议草案，但尚未就重要内容达成一致。如果可能的话，双方将在此基础上努力达成一项全面协议。但他同时提醒，存在谈判不成功的可能性。

有英国媒体认为，欧盟各国领导人将于11月19日举行视频峰会，讨论新冠疫情最新情况，这将成为英欧就未来关系达成协议的最后期限。此前分析人士认为，双方须在11月中旬前达成协议，才能确保有足够时间走完各自法律程序。

英国今年1月31日正式“脱欧”，随后进入为期11个月的过渡期。若过渡期内英欧未达成贸易协议，双方贸易自2021年起将回到世界贸易组织框架下，重新实施边检和关税等安排。

英欧双方3月启动未来关系谈判，期待在过渡期内达成协议。但数轮谈判之后，双方仍在公平竞争环境、履约管理和渔业问题上存在严重分歧。

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