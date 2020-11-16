京沪穗港入选最具创新性城市

近日，俄罗斯高等经济大学列出了世界城市在创新吸引力方面的新排名。中国的北京、上海、广州及香港被列入世界上36座最具创新性的城市名单。就境内世界创新中心的数量而言，中国仅次于美国。综合排名方面，北京排名第4，上海排名第9，香港排在第13位，广州排在第27位。

此次排名使用一种综合方法来评估城市创新吸引力，包括对技术发展、创意产业和城市环境的综合分析。如果说北京在科学家、学者等人才上拥有首都优势，那么上海则以全球企业科研中心的地位而具有吸引力。全球500强和创新1000强公司在上海开设了200多个科研分支机构。作为国际贸易和金融之都之一的香港正逐步成为创意产业中心。当地有20多家获得世界领先工业设计奖的企业。广州具有创新吸引力的关键在于其发达的基础设施及较为便宜的办公场所租金。

——据《俄罗斯报》报道

中国载人深潜器潜至10909米

中国官方媒体报道称，中国载人潜水器下潜至马里亚纳海沟约10909米深处，打破了该国的深潜纪录。这艘名为“奋斗者”号的潜水器一个月前从海南出发，在11月10日上午成功坐底地球上最深的海沟。

这次深潜比中国（载人潜水器）上次潜入马里亚纳海沟的深度深800多米，但以微弱差距未能打破马里亚纳海沟深潜的世界纪录。美国海底探险家维克多·维斯科沃声称他在2019年5月下潜至35853英尺（约10928米）的深海。

但中国进行深潜的目的并不仅仅是为了科学研究。该潜水器的总设计师叶聪表示，海底蕴藏丰富的资源，高技术深潜装备能有助于绘制一张深海“藏宝图”。

——据美国有线电视新闻网

中国发展国内运营技术能力

得益于庞大的互联网平台、电子商务的广泛使用和一流的物流基础设施，中国是全球交易技术的领导者之一。2018年，与电子商务有关的工作岗位占总就业人数的5%以上。中国还有世界上最大的在线市场。2017年，中国的在线市场几乎占到了全球在线零售总额的一半。电商的增长似乎也促进了市场包容性和地域融合，阿里巴巴“淘宝村”的成功就说明了这一点。据阿里研究院估计，2019年6月之前的12个月里，“淘宝村”帮助农村地区创造了近700万个就业岗位，实现了逾7000亿元销售额。“淘宝村”的电子商务促进了收入提高和更多妇女就业。2020年初疫情封锁期间，它是农村地区的重要收入来源。

中国在数据中心和人工智能处理能力方面实力很强，并已成为全球第二大云计算市场。

中国齐心协力发展国内的运营技术能力，有可能在未来几年缩小与欧美的差距。

——据美国布鲁金斯学会网站报道

(责编：艾雯、杨牧)