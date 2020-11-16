“上海精神”为多边合作贡献新思路（专家解读）

图为7月，中国—上合组织新型冠状病毒肺炎防控主题交流视频会现场。

新华社记者 张玉薇摄

据俄罗斯国家政府机关报《俄罗斯报》报道，上海合作组织（下文简称“上合组织”）成员国元首理事会第二十次会议11月10日以视频方式举行。会议通过关于共同应对疫情、数字经济领域合作、应对毒品威胁、保障国际信息安全等在内的多项声明。成员国强调，发生疫情大流行的世界已发生重大改变，各国要继续发挥好地区协调和区域治理的有效平台优势，促进成员国间交流合作，强化地区治理职能。

据哈通社报道，哈萨克斯坦总统托卡耶夫表示，上合组织在抗疫期间展现了协调努力方面的实力，“患难见真情”体现了各成员国之间的合作精神。

11月10日，中国国家主席习近平在北京以视频方式出席上海合作组织成员国元首理事会第二十次会议并发表重要讲话，首次在上合组织框架内提出构建“卫生健康共同体”“安全共同体”“发展共同体”“人文共同体”的重大倡议。这4个“共同体”倡议，是中国近年来倡导的人类命运共同体理念在上合组织框架内的具象化，也是在全球面临共同挑战之时，中国对于“世界怎么了，我们怎么办”时代之问的具体回答。

互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展——20字“上海精神”，是上合组织成立以来一直坚守、倡导的原则，其核心之处在于摒弃冷战思维，倡导多边主义。自19年前诞生之日起，上合组织就是一个抛弃冷战思维、零和思维的产物。上合组织一直倡导的“上海精神”，不仅体现在上合组织的合作框架内，成为各个成员国之间处理双边关系、进行多边合作的重要原则，也反映了上合组织各成员国对于冷战后国际秩序和新型国际关系的基本认知。

新冠肺炎疫情发生以来，上合组织合作抗疫的切实行动在复杂多变的国际形势中显得尤为亮眼。首先，上合组织成员国多次反对将疫情政治化、标签化，表明合作共同抗疫的政治立场。其次，上合组织的主要成员国在病毒基因解析、科技合作等方面开展了诸多工作，相互予以抗疫物资援助，在采取防疫措施，特别是防止疫情跨境扩散方面，进行一系列政策配合。

后疫情时期，上合组织成员国面临许多共同挑战。卫生健康方面，如何有效控制今冬疫情，尽可能减少疫情带来的负面影响，是目前上合组织各成员国共同面临的严峻挑战。加强卫生健康领域的合作，仍是上合组织面临的一个重要而艰巨的任务。安全方面，暴力恐怖势力、民族分裂势力、宗教极端势力三股势力，在上合组织成员国所在地区仍然没有得到彻底铲除。如何在应对全球复杂多变的国际形势的同时，维护地区安全与稳定，仍然是各个成员国面临的重要议题。发展方面，各成员国如何助力复工复产，推动经济复苏，纾解社会问题，通过新合作路径，达到新发展阶段，仍需加强合作。

从这个意义上看，习近平主席提出构建4个“共同体”的重大倡议，直面上合组织目前面临的问题和挑战。4个“共同体”倡议可以理解为“上海精神”在新国际形势下、具体领域内的进一步推广，是中国为上合组织未来发展方向提出的建议，也是中国为目前动荡变革国际社会不断完善全球治理提出的方案。

（本报记者 高 乔整理）

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