“毛里求斯和中国就像一家人”（我在中国当大使）

毛里求斯驻华大使王纯万近照。

海外网 季星兆摄

毛里求斯海底瀑布。

毛里求斯驻华大使馆供图

深邃的海洋、绵延的沙滩、美丽的珊瑚礁、灿烂的阳光……在非洲大陆以东、印度洋西南，坐落着有“天堂原乡”美誉的毛里求斯。

建交48年来，中毛双方政治互信不断加深，各领域交流合作成果丰硕。毛里求斯新任驻华大使王纯万近日接受人民日报海外网专访时表示，虽远隔重洋，但毛里求斯与中国有亲如一家的深情厚谊。

“中国最让人惊喜的是乡村发展”

毛里求斯不仅有让人流连忘返的美景，还有让世人乐道的多元文化。“毛里求斯是一个‘大熔炉’。”回忆起学生时代，王纯万说，在学校足球队可以看到各族裔同学，“早在19世纪，毛里求斯就已成为一个具有世界性的国家。”

从200多年前起，陆续有来自广东、福建的中国人漂洋过海扎根毛里求斯，王纯万的祖辈也在其中。从广东梅州到非洲海岛，王纯万家族一直保留着中国文化传统：过中国节、吃中国菜、练中国功夫……对万里之外的中国，王纯万的亲近感与生俱来。

2009年，王纯万携家人首次到广州探亲，沿途所见所闻让他惊讶万分，因为这跟父辈照片里“只有自行车、没有汽车”的中国大为不同：高楼林立、车水马龙、人流不息……王纯万笑言：“连我妻子都问‘这和照片里不是一个地方吧？’中国发展得实在太快了！”

每一次中国行，都在加深王纯万对中国发展的赞叹。王纯万曾担任毛里求斯社会融合与经济增长部部长，减贫是他的一大工作重心。在走访中国一个偏远山区时，王纯万真切感受到中国扶贫的决心和力度。“仅四年间，中国政府就在当地修了长达万里的铁路和高速公路，相当于毛里求斯到欧洲的距离。”王纯万感慨地说，在崇山峻岭之间凿通一条条隧道、修建一座座大桥，看起来几乎是不可能完成的任务，但中国做到了。

王纯万认为，正因如此非凡的努力，中国每年脱贫人口逾1000万。中国最让人惊喜的不是鳞次栉比的摩天大楼，因为中国城市的繁华景象已普遍到不足为奇，中国最让人惊喜的是乡村发展。在偏远山区、少数民族地区，人们都生活得很好。如今，中国人将历史性地解决千百年来的绝对贫困问题，步入新发展阶段，“相信中国会自信地屹立于世界强国之列。”他说。

王纯万感叹中国发展的“变”，也赞赏中国发展的“不变”。从孔庙到古籍、再到明清民居，王纯万看到了中国人对传统文化的珍视，“在经济全球化进程中，一些国家由于各种原因失去了传统文化，但中国很好传承了自己的文化。”

“中国传统佳节也是毛里求斯人的节日”

王纯万与中国的故事，在2020年这个特殊年份有了更深的延续。今年7月，他正式到京履职。在他看来，毛中友谊经受住了疫情的严峻考验，携手抗疫为两国关系发展注入了新活力。

中国发生疫情后，毛里求斯总理贾格纳特致信向中国政府和人民送上支持与祝福；毛里求斯驻华大使馆与各地基金会开展合作，积极参与支援中国抗疫活动；毛里求斯社会各界通过各种方式声援中国抗疫。而当毛里求斯出现确诊病例后，中国也在第一时间向毛里求斯提供急需的医疗物资。两国就疫情防控一直保持密切沟通，中方的抗疫知识和经验为毛里求斯提供了重要借鉴。“毛里求斯采取了严格抗疫措施，为有需要的家庭上门派送物资，在这方面毛中两国非常相似。”王纯万说。

如今，两国疫情都得到了有效控制，社会活力正在逐步恢复。“欢迎中国游客早日到毛里求斯做客。”王纯万说，毛里求斯和中国就像一家人。毛里求斯是非洲唯一一个将中国春节列为法定节假日的国家，中秋节、端午节等中国传统佳节也是毛里求斯人的节日。“到毛里求斯的中国游客都会有宾至如归之感。毛里求斯独一无二的红茶、朗姆酒和特种糖，定会受到中国游客喜爱。”

“中国帮助非洲共同发展”

作为中毛友谊的见证者，王纯万亲历了两国关系发展进程中的许多重要时刻。2018年，在习近平主席访问毛里求斯的历史性时刻，王纯万在现场；2019年，在中毛签署自贸协定的重要时刻，王纯万也在现场。今天，见证了中毛携手抗疫的患难与共，王纯万对“后疫情时代”两国合作的前景更加满怀信心。

“毛中自贸协定是中国和非洲国家签订的首个自贸协定。”王纯万表示，非洲有惨痛的殖民记忆，历史上一些国家曾把生活方式强加给非洲国家，但中国对非合作与此完全不同。中国愿意和非洲国家平等合作，并帮助非洲国家共同发展。毛中自贸协定就是一个很好的例子，毛里求斯很多商品因此能以“零关税”进入巨大的中国市场，对毛里求斯经济发展有积极意义。

在中毛自贸协定等制度框架下，两国双边经贸合作提质增效。“很多中国公司和金融机构在毛里求斯设立分部。”王纯万举例说，华为在毛里求斯设立非洲地区财务共享中心；中国银行在毛里求斯设立分支机构；毛里求斯晋非经贸合作区建设步伐加快，吸引了一批中资企业入驻。

近年来，毛里求斯在巩固制糖业、出口加工业、旅游业三大支柱产业的基础上，改善投资环境、鼓励外国投资、大力发展离岸金融业，并将首都路易港建为自由港。毛里求斯还是非盟、东非共同体、南部非洲发展共同体成员国，是通往非洲的重要桥梁。面向未来，王纯万向中国投资者发出热情邀请：“欢迎中国朋友将毛里求斯作为对非投资平台，共同创造价值。”

推动两国人文交流走向纵深，王纯万同样满怀期待。“近年来不少毛里求斯人来到中国，在浙江我还惊讶地发现当地竟然有人会讲毛里求斯克里奥尔语。”王纯万表示，人文交流是双向的，华裔是促进两国民心相通的纽带。华裔占毛里求斯人口比重虽然不到3%，但对毛发展作出了重要贡献，发挥华裔的桥梁作用将有力推动两国人民相知相亲。王纯万说，毛里求斯华人推动毛经济社会发展以及支持中国抗战的历史有待进一步挖掘，使馆正在寻求与中国相关机构合作开展“讲故事”活动，让更多人感受到两国友谊的温度。

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