本报武汉11月15日电 （记者王平）“台企台商荆楚行 共建两岸合作区”大会13日在武汉举行，包括17家大陆上市台企负责人在内的160余位台湾嘉宾出席活动。

国台办副主任裴金佳致辞时表示，湖北和武汉是这次疫情防控斗争的决胜之地。湖北海峡两岸产业合作区地理位置优越，拥有长江经济带发展、“一带一路”建设等政策叠加优势，科研人才丰富，产业特色突出，与台湾产业合作基础扎实，已有多家规模以上台资企业入驻园区。希望广大台商台企把握商机，关注湖北、投资湖北，积极参与湖北经济疫后重振和高质量发展。

湖北省副省长赵海山表示，2020年新冠肺炎疫情突袭而至，广大台胞台商与大陆同胞携手共克时艰，倾力驰援湖北，两岸同胞在疫情中患难与共、守望相助、同舟共济，彰显了血浓于水的同胞亲情，是“两岸一家亲”的生动体现。他倡议与会台商，抢抓湖北疫后重振机遇，实现发展共赢，着眼“十四五”及更长远发展目标，聚力深耕湖北。

全国台企联会长李政宏表示，感谢与致敬湖北为抗疫作出巨大贡献和牺牲，以及对在鄂台胞的精心照顾。将以此活动为契机，进一步加强与湖北的合作，组织更多台商前来考察投资，拓宽彼此合作领域。

本次大会上，19个重点项目现场签约，涉及金融、汽车电子、生物医药、智能物流等领域，投资总额近220亿元人民币。

此外，湖北省和全国台企联签署了共建海峡两岸产业合作区（湖北）合作备忘录。湖北省台办与国家开发银行湖北省分行等3家银行签署协议，从金融方面支持两岸合作区和在鄂台资项目高质量发展。

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