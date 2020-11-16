更好向世界展示中国理念中国精神中国道路

“努力成为更高水平改革开放的开路先锋、全面建设社会主义现代化国家的排头兵、彰显‘四个自信’的实践范例，更好向世界展示中国理念、中国精神、中国道路。”在浦东开发开放30周年庆祝大会上，习近平总书记从党和国家事业发展全局出发，对浦东在新征程上推进高水平改革开放提出明确要求。

当前，世界格局加速演变，国际形势不稳定性不确定性明显上升，今后一个时期我们将面对更为复杂多变的外部环境。新形势需要新担当、呼唤新作为。在更加开放的条件下实现更高质量的发展，浦东使命光荣，责任重大。习近平总书记深刻指出：“新征程上，我们要把浦东新的历史方位和使命，放在中华民族伟大复兴战略全局、世界百年未有之大变局这两个大局中加以谋划，放在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中予以考量和谋划，准确识变、科学应变、主动求变，在危机中育先机、于变局中开新局。”浦东要从大局出发，科学把握新发展阶段，坚决贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，勇于挑最重的担子、啃最硬的骨头，不辜负党和人民的期待和重托。

全力做强创新引擎，打造自主创新新高地；加强改革系统集成，激活高质量发展新动力；深入推进高水平制度型开放，增创国际合作和竞争新优势；增强全球资源配置能力，服务构建新发展格局；提高城市治理现代化水平，开创人民城市建设新局面。习近平总书记对浦东提出的这五个方面的重大任务和目标要求，是统筹两个大局、立足我国发展实际作出的战略考量和谋划。必须深刻认识到，我国经济社会发展比过去任何时候都更加需要科学技术解决方案，更加需要增强创新这个第一动力；随着我国迈入新发展阶段，需要以全面深化改革添动力、求突破，聚焦基础性和具有重大牵引作用的改革举措，推动各方面制度更加成熟更加定型；对外开放是我国的基本国策，任何时候都不能动摇，要敞开大门欢迎各国分享中国发展机遇，积极参与全球经济治理；加快构建新发展格局，需要更好统筹国内国际两个市场两种资源，增强资源配置能力，提高对资金、信息、技术、人才、货物等要素配置的全球性影响力；城市是人集中生活的地方，城市建设必须把让人民宜居安居放在首位，把最好的资源留给人民。站在新的起点上，浦东要在全面建设社会主义现代化国家新征程中锐意进取，推进更深层次改革、更高水平开放，为实现全面建设社会主义现代化国家的奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大的贡献。

更好向世界展示中国理念、中国精神、中国道路，浦东大有可为、大有作为。在创新方面，要在基础科技领域作出大的创新，在关键核心技术领域取得大的突破，更好发挥科技创新策源功能。在改革方面，要在改革系统集成协同高效上率先试、出经验，探索开展综合性改革试点，统筹推进重要领域和关键环节改革，打造市场化、法治化、国际化的一流营商环境。在开放方面，要着力推动规则、规制、管理、标准等制度型开放，提供高水平制度供给、高质量产品供给、高效率资金供给，更好参与国际合作和竞争。在服务构建新发展格局方面，要努力成为国内大循环的中心节点和国内国际双循环的战略链接，在长三角一体化发展中更好发挥龙头辐射作用。在城市治理方面，要提高城市治理水平，推动治理手段、治理模式、治理理念创新，加快建设智慧城市，率先构建经济治理、社会治理、城市治理统筹推进和有机衔接的治理体系。

“装点此关山，今朝更好看。”党中央正在研究制定《关于支持浦东新区高水平改革开放、打造社会主义现代化建设引领区的意见》，将赋予浦东新区改革开放新的重大任务。切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署上来，紧紧抓住机遇，乘着新时代的浩荡东风，加满油，把稳舵，鼓足劲，浦东一定能在新时代中国发展的壮阔征程上扬帆远航，创造新的更大奇迹。

《 人民日报 》（ 2020年11月15日 02 版）

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