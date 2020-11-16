刚刚在上海闭幕的第三届中国国际进口博览会经贸合作成果再创新高。中国在确保防疫安全前提下如期举办这一全球贸易盛会，体现了中国同世界分享市场机遇、推动世界经济复苏的真诚愿望。人民日报精选图文、视频等各类新闻产品，向海外媒体和读者全场景展示进博会，为观察和思考今日中国提供了新的视角。

进博会期间，人民日报向海外主流媒体推送英语、法语、俄语、日语、波兰语、缅甸语、西班牙语、阿拉伯语等13个语种的近百个新闻产品，在23个国家的52家媒体落地800余次。人民日报和有关国家主流媒体开展内容共享、稿件互换等合作，此次与俄罗斯、泰国、韩国、菲律宾、缅甸、埃及、意大利、西班牙、波兰、南非、巴西、墨西哥、刚果（金）、坦桑尼亚14个国家的主流媒体合作刊发了27块主题专版，包括《俄罗斯报》、韩国《韩民族日报》、意大利《24小时太阳报》等。

中国推出了哪些扩大开放的新举措？进博会为各国企业提供了哪些机遇？怎么预约参加第四届进博会？人民日报的多语种新闻产品为海外读者答疑解惑，为各国民众搭建了一座桥梁。

（白 阳 程是颉）

图片说明：

图①：11月3日，《俄罗斯报》14版整版刊发人民日报稿件《进博会溢出效应持续扩大》《我为进博会寻美食》《以高水平开放促进共同发展》。

图②：11月4日，埃及《消息报》15版整版刊发人民日报稿件《进博会溢出效应持续扩大》《改革不停顿 开放不止步》《共享机遇 共同发展》《我为进博会寻美食》。

图③：11月9日，泰国《经理报》3版整版刊发人民日报稿件《新时代，共享未来》《开放水平不断提升》。

图④：11月5日，韩国《韩民族日报》7版整版刊发人民日报稿件《瞩目进博会 共享新机遇》《以高水平开放促进共同发展》《我为进博会寻美食》。

图⑤：11月2日，《缅甸未来新闻》杂志8、9版整版刊发人民日报稿件《我为进博会寻美食》。

图⑥：11月10日，菲律宾《马尼拉公报》2版整版刊发人民日报稿件《新时代，共享未来》《营商环境越来越好》。

图⑦：11月5日，意大利《24小时太阳报》15版整版刊发人民日报稿件《以高水平开放促进共同发展》《进博会溢出效应持续扩大》。

图⑧：11月3日，西班牙《理性报》22版整版刊发人民日报稿件《“七个更”让进博会越办越好》《进博会溢出效应持续扩大》。

图⑨：11月4日，波兰《论坛报》10版整版刊发人民日报稿件《瞩目进博会 共享新机遇》《我为进博会寻美食》。

图⑩：11月4日，巴西《商业导报》5版整版刊发人民日报稿件《进博会溢出效应持续扩大》《以高水平开放促进共同发展》《我为进博会寻美食》《前三季度进出口增长0.7%》。

图⑾：11月2日，墨西哥《每日报》9版整版刊发人民日报稿件《“七个更”让进博会越办越好》《积极作为 放大进博会溢出效应》。

图⑿：11月9日，南非《比勒陀利亚新闻报》4版整版刊发人民日报稿件《新时代，共享未来》《进博会溢出效应持续扩大》《开放水平不断提升》。

图⒀：11月11日，刚果（金）《精英论坛报》12版整版刊发人民日报稿件《开放合作的诚意与担当》。

图⒁：11月9日，坦桑尼亚《卫报》17版整版刊发人民日报稿件《新时代，共享未来》《开放水平不断提升》《共建开放创新的世界经济》。

（毕梦瀛 闫韫明整理）

底图：第三届进博会举办地国家会展中心（上海）外景。

人民网记者 翁奇羽摄

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《 人民日报 》（ 2020年11月16日 17 版）

(责编：白宇)