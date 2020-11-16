坚守合作理念，展现金砖作用

进入21世纪以来，新兴市场和发展中国家群体性崛起，成为不可逆转的时代潮流。金砖国家在这一历史大潮中应运而生。10多年来，在五国共同努力下，金砖国家政治互信不断增强，务实合作不断深化，人文交流日益密切，取得一系列开创性合作成果，为促进世界经济增长、推动全球治理体系变革、维护国际和平稳定作出重要贡献，成为发展中国家联合自强的典范。

金砖合作之所以能够在世界舞台上扮演越来越重要的角色，关键在于五国超越了发展道路和社会制度的差异，坚守促团结、谋发展、惠民生的理念，始终秉持开放包容、合作共赢的金砖精神，顺应了国际力量对比深刻调整的大势，顺应了国际秩序朝更加公正合理方向发展的时代潮流，承担起推动世界多极化、维护世界和平稳定的使命。

当前，世界来到了何去何从的紧要关头。新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，威胁各国人民生命健康。保护主义甚嚣尘上，加剧全球经济衰退。单边霸凌大行其道，侵蚀国际秩序的根基。个别国家将疫情政治化、标签化，甚至将特定国家污名化，制造政治谣言，挑起意识形态攻击，破坏国际社会团结合作。有人讲，全球会割裂为“一个世界，两种体系”。也有人说，多极化和全球化正遭遇挫折，新兴市场和发展中国家的崛起进程可能逆转。国际社会对后疫情时代的世界忧心忡忡。

习近平主席说：“伙伴的意义和价值，不仅在于顺境中共襄盛举，更在于逆境时携手前行。”面对世纪疫情与百年变局叠加共振的复杂形势，国际社会期待金砖国家继续坚守合作理念，体现历史担当，加强团结合作，提出更多的金砖方案，展现更大的金砖作用，共同推动建设和平稳定、开放多元、合作共赢的“后疫情”世界。

面对全球肆虐的疫情，金砖国家应凝聚抗疫合力，共同引领全球公共卫生合作方向。当前，全球疫情依然严峻，疫情防控不可放松，国际合作不可或缺。疫苗对人类战胜疫情至关重要。金砖国家在疫苗研发、生产等领域各有优势，应加强协调，群策群力，共同为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出金砖贡献。新冠病毒是人类公敌，散播仇恨对抗的“政治病毒”同样对世界构成严重威胁。我们期待金砖国家引领国际社会加强团结协作，共同反对借疫情搞政治操弄、向他国甩锅推责，为国际抗疫合作注入正能量。

金砖国家应坚定不移捍卫多边主义，共同反对霸权主义。当今世界面临的威胁和挑战层出不穷。一些人大搞单边主义，肆意破坏国际法和国际关系基本准则，挑起地缘政治对抗，企图把世界推向分裂和冲突。金砖国家应站在多边主义一边，站在历史正确的一边，维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，捍卫新兴市场和发展中国家的正当权益和发展空间。各国关系和利益只能以制度和规则加以协调，否则世界就可能重回弱肉强食的丛林法则。金砖国家应推动各方切实遵守共同制定的国际规则，坚持大小国家一律平等，反对强权政治，共同维护世界和平安宁。

金砖国家应坚持开放创新，共同促进世界经济复苏。全球化是经济发展的客观规律，为各国发展注入了强劲动力，也是全球经济复苏的必由之路。现在，一些人却在逆潮流而动，鼓动“经济脱钩”，企图人为切断各国经济的资金流、产品流、技术流、信息流。金砖国家都是全球化的受益者和贡献者，应加强宏观经济政策协调，推动完善全球经济治理，坚决维护多边贸易体制，促进人员和货物流动，维护产业链供应链安全畅通，提升贸易投资自由化和便利化水平，推动经济全球化继续朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。创新是引领发展的第一动力。五国应加快金砖国家新工业革命伙伴关系建设，加强科技创新合作，促进创新要素流动，释放数字经济潜力，以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求，共享新一轮科技革命和产业变革机遇，实现高质量发展。

金砖国家应加强人文交流，促进民心相通。新冠肺炎疫情全球肆虐，排外主义、种族主义、民粹主义等“无形病毒”也开始流行，一再触碰人类文明的底线。金砖国家文化传统、社会制度各不相同，但五国人民始终相互尊重、平等相待，在抗击疫情过程中互帮互助，生动诠释了和而不同、守望相助的伙伴精神。金砖国家应该共同反对种族歧视、排外现象以及污名化的做法，引导各国超越种族、民族差异，秉持和衷共济的精神携手抗击疫情。我们更期待金砖国家开拓思路、创新做法，以灵活方式继续开展文化节、电影节、运动会、治国理政研讨会以及合拍电影、纪录片等人文交流活动，搭建五国民心相通的桥梁，推动国际社会以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明共存超越文明优越。

沧海横流，方显本色。金砖国家即将举行领导人第十二次会晤。我们相信这次会晤将取得积极务实成果，打造更紧密、更牢固的伙伴关系，为建设繁荣稳定的世界注入“金砖力量”，为推动构建人类命运共同体作出新贡献。

《 人民日报 》（ 2020年11月16日 16 版）

(责编：白宇)