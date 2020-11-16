欧盟力促经济绿色增长（国际视点）

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为尽快走出疫情阴霾，欧盟将推动绿色转型作为经济复苏计划的核心之一，在“绿色新政”框架下持续推出多项新的政策举措，旨在进一步提升经济增长的韧性和可持续性。

近期，欧洲议会与欧盟成员国最终就“下一代欧盟”复兴计划达成一致，这项总额超过1.8万亿欧元的长期投资计划中，37%的资金将投入到与绿色转型目标直接相关的领域。

欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟把绿色转型作为欧洲经济新的增长战略，将促进自身向更加公平、高效和可持续的方向发展，有助于欧盟整体竞争力的提高。

绿色复苏政策持续出台

欧洲议会最近投票决定，进一步提高气候法减排目标，支持将欧盟2030年碳排放量在1990年基础上降低60%，这已是欧盟相关机构在短期内第二次调整减排目标。外界认为此举显示欧盟自身在绿色转型问题上的决心。未来一年，欧盟将继续加快气候和能源立法进程，并将推动碳排放交易机制改革、调整能源税等作为工作重点。

自疫情发生以来，欧盟已推出多项扶持政策力促经济绿色复苏。今年3月，欧盟公布了新的产业政策，重点加大对钢铁、水泥能源密集型工业领域实行现代化升级改造，同时通过可持续产品政策，提高纺织品、塑料、电子产品等领域的回收率和重复使用率。欧盟还公布了旨在提高存量建筑能源效率的建筑翻新计划，计划在未来10年内对3500万栋建筑进行节能改造。

针对疫情下欧洲金融市场压力增大的困境，欧盟计划在下一阶段设立多个特别基金，支持绿色科技创新。欧洲投资银行行长霍伊尔表示，在绿色复苏过程中金融领域将发挥不可替代的重要作用。作为公共金融机构，欧洲投资银行将为实现碳中和目标，提高经济的韧性和包容性贡献力量。

比利时布鲁盖尔经济研究所专家西蒙尼·塔格利亚佩特拉表示，欧盟推出的经济绿色复苏计划涵盖工业、农业、贸易、金融等各个方面，将对欧盟未来的经济发展模式和投资方向产生重要影响。

相关绿色产业逆势增长

受疫情影响，今年欧洲经济整体疲软，但相关绿色产业则呈现逆势增长的良好势头。

在能源需求整体下滑的同时，欧盟可再生能源占比创历史新高，其中太阳能、风能等清洁能源利用率大幅提高，欧盟能源结构正逐渐从以传统化石燃料为主向多元化结构转变。

根据欧委会近期发布的年度能源报告，截至2020年底，可再生能源在欧盟能源总消耗中的比例预计将达到22.8%—23.1%，并有望在2030年进一步增加至32%。未来10年，欧盟将在智能电网、近海可再生能源、氢能源等相关绿色经济领域迎来快速发展期。

另据欧洲汽车制造商协会的最新报告，受欧盟新的排放标准和各成员国政府刺激政策的影响，2020年欧洲新能源汽车发展迅速，欧盟范围内第三季度电动汽车销量占整体新车销量比例达9.9%，比去年同期增加近3倍，达27.3万辆，预计2020年欧盟新能源汽车市场份额有望实现翻番，总销量将超过100万辆。截至目前，欧洲大约共有200万辆电动汽车，预计到2030年这一数字有望超过4000万辆，欧洲电动汽车行业已进入发展快车道。

欧委会预测认为，截至2050年，仅能源领域的绿色转型就可在2020年基础上多创造300万个就业岗位。经合组织的数据显示，目前在欧盟范围内与可循环经济相关的就业岗位高达350万个，如果未来循环使用率从目前的50%提升至70%，整体还将增加50万个就业岗位。

发展绿色经济意义重大

冯德莱恩表示，推动绿色转型、促进疫情后经济复苏，将在未来数十年发展中重塑欧洲的社会、经济和生态架构，具有重要意义。

根据欧洲议会绿党党团的研究报告，推动经济绿色转型不仅可以减少欧盟对外依赖程度，提升经济的韧性和供应链安全，还将为欧盟带来巨大的发展潜力和空间。研究表明，发展绿色经济将使欧盟对外出口每年增加至少250亿欧元，每年可节约能源成本高达3500亿欧元。资源效率的提升将大幅降低产品的生产成本，有效提升欧洲企业的国际市场竞争力。同时，绿色转型还将带来整条价值链的升级整合，创造数以百万计的新的高质量就业机会。

有专家指出，欧盟力推绿色转型过程中也将面临资金不足等制约因素。根据欧委会的评估，倘若如期达到2030年气候目标，欧盟平均每年需要增加2600亿欧元的额外投资，而欧盟自身公共财政支持力度在每年1000亿欧元左右，需通过鼓励成员国政府和私营企业加大投资来弥补资金缺口。此外，民众对欧盟相关政策的接受程度也对绿色转型能否成功至关重要。

比利时布鲁盖尔经济研究所专家本麦克·威廉姆斯认为，制定符合绿色转型的相关标准和市场导向对欧盟经济实现绿色复苏十分重要。政策制定者需要通过刺激政策释放明确信号，使投资者意识到低碳经济投资的收益预期更高，从而有效吸引私人领域投资。对欧盟来说，进一步改革碳排放交易体系、调整碳排放价格以及制定能源税指导意见等都将是有效刺激绿色经济发展的政策支点。

欧洲绿色经济问题专家格里高利·克雷斯表示，欧盟需要通过有效引导经济发展模式及产业现代化发展方向来实现经济转型，同时在经济复苏过程中的短期经济需求和长期结构性改革之间寻求平衡。

（本报布鲁塞尔11月15日电）

《 人民日报 》（ 2020年11月16日 16 版）

(责编：白宇)