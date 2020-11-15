历时八年，终于签了！中国参加，全球最大！

原标题：签了，这次是全球最大！

15日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）签署仪式以视频方式进行，15个成员国经贸部长正式签署该协定。该协定的签署标志着世界上人口数量最多、成员结构最多元、发展潜力最大的东亚自贸区建设成功启动。

八年“长跑”终“撞线”

协定由东盟10国发起，邀请中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰、印度6个对话伙伴国参加，旨在通过削减关税及非关税壁垒，建立一个16国统一市场的自由贸易协定。

谈判于2012年11月正式启动，涉及中小企业、投资、经济技术合作、货物和服务贸易等十多个领域；

七年间，经过3次领导人会议、19次部长级会议，28轮正式谈判；

2019年11月4日，第三次《区域全面经济伙伴关系协定》领导人会议发表联合声明，宣布15个成员国结束全部文本谈判及实质上所有市场准入谈判，将启动法律文本审核工作，印度因“有重要问题尚未得到解决”而暂时没有加入协定。

GDP总和超25万亿美元 涵盖全球30%人口

商务部研究院区域经济研究中心主任张建平表示，《区域全面经济伙伴关系协定》具有经济体量大、包容性强等特点。

截至2018年的统计数据，协定15个成员国将涵盖全球约23亿人口，占全球人口的30%；GDP总和超过25万亿美元，所包括的区域将成为世界最大的自由贸易区。

与全球正在运行的其他自由贸易协定相比，《区域全面经济伙伴关系协定》是一个新型的自贸协定，拥有更大的包容性。该协定不仅涵盖货物贸易、争端解决、服务贸易、投资等议题，也涉及到知识产权、数字贸易、金融、电信等新议题。

（澳洲羊毛+中国布料+泰国成衣）×免税=贸易创造

该协定的初衷旨在形成区域内统一的规则体系，降低经营成本，减少经营的不确定风险。根据域内比较优势形成供应链和价值链，加速商品流动、技术流动、服务流动、资本流动，形成“贸易创造”效应。域内企业均可参与原产地的价值积累，对促进区域内相互贸易投资大有裨益。

以成衣制作为例，域外成衣进口要缴纳一定的关税，关税成本最终被分摊到消费者身上。而协定签署后，情况将有所改变。产自澳大利亚的羊毛可以免税进入中国，在中国织成布料后再免税出口到泰国制成成衣。这个过程中，鉴于协定的关税优势，成衣生产和运输的成本大大降低，在带动域内各国就业的同时，商家与消费者也能得到更多实惠。

电子商务机会多 中小企业壁垒少

该协定紧跟全球贸易发展趋势，纳入了很多全新的贸易形式，电子商务就是其中之一。除了电子商务，协定还包括知识产权、竞争政策、政府采购、中小企业等内容，超过世贸组织规定的范畴。

此外，对于消费者以及依赖域内国家进口原材料、零部件的企业来说，由于取消关税和非关税壁垒，成本大大减少，都会从中获益。消费者将能买到物美价廉的域内国家产品，而中小企业进入域内国家的“门槛”也将大大降低。在运行模式方面，协定中各国货物贸易的整体开放水平超过九成，远高于世贸组织各国的开放水平。而在投资方面，协定则采用更高效的负面清单的方式进行投资准入谈判。

(责编：牛镛)