云南省向缅甸曼德勒省捐赠抗疫物资

人民网仰光11月14日电 （记者李秉新）我国云南省向缅甸曼德勒省捐赠抗疫物资仪式14日在曼德勒举行。我国驻曼德勒总领事陈辰、缅甸执政党全国民主联盟副主席、曼德勒省省长佐敏貌、曼德勒省议会议长昂觉乌、曼德勒省大法官梭登、曼德勒市市长耶伦、省政府各部部长以及当地社会各界人士出席。

陈辰总领事代表云南省政府向曼德勒省政府转交了呼吸机、防护服、医用口罩等价值400万元人民币的抗疫物资，佐敏貌省长接受捐助并向陈总领事颁发了荣誉证书。

陈辰在致辞中表示，新冠肺炎疫情是全人类面临的共同挑战，需要国际社会通力合作，携手应对。中缅是同甘共苦的胞波兄弟，缅甸是最早向中国提供抗疫帮助的国家之一。缅甸发生疫情后，中国也第一时间伸出援手，一批批的防疫援助物资迅速运抵，中国抗疫医疗专家组紧急驰援，在缅中资机构踊跃捐助防疫用品，中国国内慈善机构和民间团体纷纷通过总领馆向缅北地区提供抗疫支持。中国医疗专家在短短3天时间内建成病毒检测实验室并为曼德勒省、掸邦和孟邦培训了30多名检测技术人员。在2000多公里的边境线上，两国积极开展联防联控，降低疫情跨境传播风险，同时多措并举保障边贸稳定，维护两国人民共同利益。

陈辰还表示，中国目前正严防疫情反弹，确保经济、社会正常运行，而缅甸正处在应对疫情的关键时刻。云南省此时向缅甸提供“雪中送炭”般的无私援助，再次诠释了中缅命运共同体休戚与共、团结合作的价值理念。中方期待曼德勒人民早日取得抗击疫情的最终胜利。

佐敏貌衷心感谢云南省政府和人民的宝贵援助。他说，中国是缅甸的友好邻邦。疫情暴发以来，中方积极向缅甸提供大量防疫物资、主动同缅方分享抗疫经验。今年5月，云南省向曼德勒省援建抗击疫情所急需的核酸检测实验室，并协助缅方培训技术人员，及时、有效地提升了缅甸防控疫情能力。此次云南省再次向曼德勒省捐赠价值8亿缅币的防疫物资，将对曼德勒省应对疫情发展、加强防控工作提供巨大帮助。

捐赠仪式上，佐敏貌还请陈辰转交他致中共云南省委书记陈豪的感谢信。他在信中表示，曼德勒人民衷心感谢云南人民的宝贵援助，这种巨大支持和援助将载入两国友好史册，曼德勒省期待进一步加强与云南省之间的友好关系。

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