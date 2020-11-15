利比亚冲突双方同意明年12月选举

正在突尼斯举行的新一轮利比亚政治对话13日取得切实成果：利比亚冲突双方代表同意在明年12月举行全国范围的选举。

主持对话的联合国秘书长利比亚问题代理特别代表斯蒂芬妮·威廉姆斯当天通过网络召开新闻发布会，宣布上述消息。

威廉姆斯说，选举日期定在明年12月24日，即利比亚宣告独立70周年日。她说，利比亚人不想看到外部势力存在，“非常希望重新拿回主权”。

2011年卡扎菲政权被推翻后，利比亚陷入动荡，两大势力割据对峙。民族团结政府和支持它的武装力量控制首都的黎波里等西部地区，国民代表大会则与“国民军”结盟，控制东部和中部地区、南部主要城市及西部部分城市。

民族团结政府获得联合国承认，得到土耳其和卡塔尔等国支持；“国民军”获得沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、埃及、俄罗斯和法国等国支持。

9日开幕的政治对话旨在促成搭建过渡框架和组建临时政府，为后续选举做准备。由联合国挑选的75名与会代表来自利比亚各派别。

威廉姆斯11日说，与会代表同意不晚于18个月内举行总统和议会选举。她13日警告说，如果哪方破坏对话成果，国际社会将动用制裁等手段予以惩罚。

促成对话的斡旋机构人道主义者对话中心说，新政府不需要东部的国民代表大会信任投票表决。

突尼斯对话举行的同时，由利比亚冲突双方代表组成的联合军事委员会正在利比亚中部城市苏尔特谈判停火协议执行条款。苏尔特是利比亚前领导人卡扎菲的家乡，也是眼下东西两大割据势力控制范围的分界地。

在联合国调停下，利比亚冲突双方10月23日在瑞士日内瓦签署停火协议，决定在利比亚全境实行“完全和永久”停火。（王宏彬）（新华社专特稿）

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