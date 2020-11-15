法军击毙西非极端组织头目

法国政府13日宣布，在马里执行反恐任务的法国部队击毙一名极端组织高级头目。13日正是巴黎系列恐怖袭击发生5周年纪念日。

【“重大胜利”】

法国国防部长弗洛朗丝·帕利在一份声明中说，法军出动直升机和地面部队，击毙极端组织“支持伊斯兰教和穆斯林”的高级指挥官阿格·穆萨，“是反恐斗争中的一次重大胜利”。

帕利说，穆萨是萨赫勒地区极端武装中的关键人物，指挥了数起针对马里军队和外国驻军的袭击。

穆萨曾是一名马里军人，后转而为极端武装效力，被联合国认定为恐怖分子。美国“反极端主义计划”的资料显示，他2017年开始成为“支持伊斯兰教和穆斯林”首领的左膀右臂，负责指挥行动。该组织与“基地”组织有关联，近几年多次在马里和其邻国布基纳法索袭击士兵和平民。

穆萨于10日被法军击毙。法军发言人弗雷德里克·巴尔布里说，在距马里东部城镇梅纳卡100公里处，法军试图拦截穆萨所乘汽车，对方突然开火。双方交火15分钟后，穆萨及车上另外4人全部被歼灭。

此外，法军12日在马里中部城镇莫普提以东180公里处与另外一群隶属上述组织的武装人员交战。法军说，在战机支援下，经过数小时战斗，他们共打死30名武装人员。

法国国防部宣布消息这天是巴黎系列恐袭发生5周年纪念日。2015年11月13日，巴黎多地发生枪击和爆炸事件，造成130人死亡、350人受伤。

【继续打击】

2012年以来，极端武装在马里北部掀起反政府暴力活动，随后蔓延至马里中部以及邻近国家，数以千计军民在暴乱冲突中丧生，数十万人流离失所。

法国2014年8月启动“新月形沙丘”行动，又称“巴尔汉”行动，向萨赫勒地区派遣部队，与当地国家协同打击恐怖和极端组织。布基纳法索、乍得、马里、毛里塔尼亚和尼日尔2014年12月成立萨赫勒五国集团，2017年开始组建一支联合部队。法军今年2月向该地区增派600人，驻军总人数达到5100人。

今年6月，法军在马里北部击毙“伊斯兰马格里布基地组织”头目阿卜杜勒-马利克·德鲁克德勒。该组织是“基地”组织北非分支，但与“支持伊斯兰教和穆斯林”处于敌对关系。

法新社报道，该地区不少国家难以保障边远地区领土安全，军事行动后的胜利果实难以维持，极端武装利用这一弱点一再卷土重来。

法军消息人士告诉法新社，法国打算裁撤部分驻军，给一支欧洲联盟国家组成的联合部队“腾地儿”。这一联军代号为“塔库巴”。法国防长帕利7月说，部分联军当月将部署至马里。（郭倩）（新华社专特稿）

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