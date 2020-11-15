中国驻英大使驳回英方无端指责

新华社伦敦11月14日电（记者梁希之）据中国驻英国大使馆消息，中国驻英大使刘晓明13日会见英国外交发展部常务次官巴顿，坚决驳回英方对中国全国人大常委会关于香港特区立法会议员资格决定的无端指责，并就英方错误言行阐明中方严正立场。

刘晓明指出，英国外交发展部高官近日多次无端指责中国全国人大常委会关于香港特区立法会议员资格的决定，公然干涉香港事务和中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对。

刘晓明表示，全国人大常委会是中国最高国家权力机关的常设机关，有权对香港基本法和香港国安法实施过程中有关宪制性问题作出决定，其法律效力和权威性不容挑战。公职人员特别是掌握立法权的议员拥护本国宪制性法律、效忠祖国，是各国基本政治伦理，没有任何国家对包括议员在内的公职人员违背誓言、背叛国家的行径听之任之。违法者必须承担法律责任，这是任何一个法治社会的基本准则。

刘晓明表示，香港是中国的特别行政区，香港特区立法会议员资格问题纯属中国内政，任何国家和外部势力干涉香港事务和中国内政的言行都将遭到包括香港同胞在内的全体中国人民的坚决回击。英方固守意识形态偏见，大搞双重标准，一再借《中英联合声明》无端指责中方未履行国际义务，完全是颠倒黑白、混淆是非。

刘晓明指出，《中英联合声明》的核心要义是确定中国收回香港。在香港回归后，《中英联合声明》与英国有关的权利和义务均已履行完毕。英国对回归后的香港无主权、无治权、无监督权。香港回归以来，“一国两制”“港人治港”、高度自治原则得以贯彻，香港民众享有前所未有的民主权利和广泛自由，这个权利和自由是中国宪法和基本法赋予的，而非《中英联合声明》。

刘晓明强调，涉港问题事关中国核心利益，中方维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移。我们敦促英方立即停止插手香港事务、立即停止干涉中国内政，不要在错误的道路上越走越远。

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