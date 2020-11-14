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二十国集团同意采取额外措施支持低收入国家抗疫

2020年11月14日06:55  来源：新华网
 

　　新华社利雅得11月13日电（记者涂一帆）二十国集团财长和央行行长13日召开视频会议，一致同意在缓债倡议之外采取额外措施，以帮助和支持低收入国家应对新冠疫情冲击。

　　当天的会议由二十国集团轮值主席国沙特阿拉伯主持。会议发表的声明说，考虑到新冠疫情危机和许多低收入国家债务日益恶化的前景，现在可能需要根据具体情况采取额外措施向有关国家提供更多帮助。会议一致同意并核准了二十国集团“缓债倡议之外债务处理共同框架”。

　　声明说，为向符合缓债倡议资格的国家提供及时和有序的债务处理，债务国在新框架下可以要求与债权国谈判修订债务协议，债务国需要向国际货币基金组织、世界银行和相关债权国提供所有相关公共部门债务的必要信息。

　　声明说，二十国集团将致力于继续实施缓债倡议，为有关国家提供最大支持，并呼吁所有官方双边债权人充分、透明地执行该倡议。

　　沙特财政大臣穆罕默德·贾丹在开幕式致辞中表示，二十国集团一直在努力支持最贫困国家抗击新冠疫情。缓债倡议自启动以来，取得了非常出色的成果。根据国际货币基金组织和世界银行的报告，缓债倡议显著提高了有关国家与新冠疫情相关的支付能力。

　　今年4月15日，二十国集团财长和央行行长举行视频会议，讨论并通过了二十国集团“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”，一致同意暂缓有关国家今年5月1日至年底到期的债务本息偿付。10月14日，二十国集团同意将缓债期限再延长6个月至2021年6月底。

(责编：杨光宇)
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