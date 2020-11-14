我驻美使馆提醒慎选核酸血清抗体检测机构（领事服务）

中国驻美使领馆《关于搭乘航班赴华人员须进行新冠病毒核酸检测及血清抗体检测双阴性检测的通知》近日发布后，总体执行情况良好。

但我驻美使领馆近日注意到，一些中介机构通过微信群、微博等社交媒体发布广告，声称“方便、省钱、省时”，甚至“达标、包过”等，此外也发现一些中小检测机构临时改做新冠核酸、抗体检测，经验不足。我驻美大使馆和各总领馆特此提醒近期赴华中外乘客，不听信不法中介广告，谨慎选择检测机构，如实进行规范检测：

一、当事人应对采样、检测和检测证明的真实性承担责任，包括法律责任。建议选择联邦或州、市官方认可的医疗或专门检测机构，事先确认检测机构资质，并与检测机构明确责权。

二、检测必须按美官方标准和国际上通行的标准进行采样，须为当事人本人，检测须符合科学规范，出具的证明需符合驻美使领馆要求。

三、谨慎对待各类广告宣传，尤其要当心那些“方便、省钱、省时”的非检测机构的中介服务广告。为避免上当受骗，耽误行程，请务必自行联系检测机构，到正规检测机构采样检测。

四、驻美使领馆目前没有指定，也未以任何方式授权任何机构承担检测工作。任何打着驻美使领馆名义的广告宣传均不可信。

五、驻美使领馆将加强对检测机构资质、检查证明的审核，并对检测结果进行追溯回访，将拒绝受理违规检测、检测质量无法保障检测机构的证明，及伪变造、虚假证明。如伪变造、虚假证明一经查清，检测机构或当事人将可能承担相应的法律责任。

六、采样、检测不符合规范标准，报告不符合驻美使领馆通知要求的，或在不可靠机构进行检测，可能需要更长时间进行核实、审批，如属实将致申请无法通过。

（中国驻美大使馆网站）

(责编：杨光宇)