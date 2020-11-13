外交部：任何干涉中国内政行径都会遭到坚决回击

人民网北京11月13日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持13日例行记者会。记者会实录如下：

彭博社记者：美国总统特朗普签署行政令，禁止美投资者投资由中国军方所有或控制的公司。中方对此有何回应？

汪文斌：美国政府出于政治动机，恶意污蔑抹黑中国军民融合发展政策，滥用国家力量，无理打压中方企业，严重违背市场竞争原则和国际经贸规则，严重干扰中美之间正常经贸和投资合作。此举不仅严重损害中国企业的合法权益，也将损害包括美国在内各国投资者的利益。

中方敦促美方正确看待中国军民融合发展政策，停止借口国家安全肆意打压中国特定企业的错误行径，撤销有关错误决定。我们将坚定维护中国企业的正当合法权益。

《人民日报》记者：第23次中国—东盟（10+1）领导人会议昨天举行。中方对这次会议成果有何评价？

汪文斌：第23次中国—东盟（10+1）领导人会议昨天通过视频形式举行。李克强总理和东盟十国领导人出席会议，就中国—东盟关系深入交换意见。双方领导人高度评价中国—东盟合作取得丰硕成果，特别是新冠肺炎疫情发生以来，双方携手抗击疫情、推动经济复苏，为维护地区和平稳定和发展繁荣作出了重要贡献。会议紧扣抗疫和发展两大主题，并着眼明年中国—东盟建立对话关系30周年，为下阶段双方合作作出了规划，指明了方向。会议传递出以下积极信息：

一是坚定信心，团结抗疫。双方一致同意将抗疫合作作为当务之急，积极推进疫苗研发，促进疫苗的可及性和可负担性。共同支持东盟抗疫基金、东盟应急医疗物资储备库等举措，着力提升公共卫生合作水平，继续在能力建设等领域开展务实合作，以早日彻底战胜疫情。

二是聚焦发展，促进合作。双方一致表示支持多边主义和自由贸易，欢迎本次系列会议期间签署《区域全面经济伙伴关系协定》。将进一步落实《中国—东盟自贸协定》及其升级《议定书》，加强“一带一路”倡议同《东盟互联互通总体规划2025》对接，维护产业链供应链稳定，促进经贸投资和互联互通合作。在数字经济、可持续发展等领域打造新增长点，不断提升地区发展韧性。

三是坚持对话，妥处分歧。各国领导人一致同意加强对话协商，妥善管控分歧，积极评价落实《南海各方行为宣言》和“南海行为准则”磋商取得的进展，支持早日达成“准则”，共同维护南海和平稳定。

双方还一致同意继续探讨以明年建立对话关系30周年为契机，进一步提升双方关系定位。会议发表了《落实中国—东盟面向和平与繁荣的战略伙伴关系联合宣言的行动计划（2021—2025）》《中国—东盟关于建立数字经济合作伙伴关系的倡议》等成果文件。

中国始终视东盟为周边外交优先方向，坚定支持东盟共同体建设，坚定支持东盟加强在区域合作中的中心地位，坚定支持东盟在构建开放包容的地区架构中发挥更大作用。中方愿同东盟国家一道，落实此次领导人会议成果，推动双方关系提质升级，为下一个30年打下坚实基础，更好维护东亚发展繁荣大局。

英国《每日电讯报》记者：关于中国全国人大常委会通过关于香港特别行政区立法会议员资格问题的决定，英国昨天称这一决定违反了《中英联合声明》。中方有何回应？

汪文斌：我注意到在中国全国人大常委会作出有关决定之后，英国、澳大利亚等少数国家在这个问题上发表了不负责任的指责中方的言论。

我此前已经阐明，中国全国人大常委会作出有关决定是坚持和完善“一国两制”制度体系、落实香港基本法和香港国安法等有关规定的必然要求，也是维护香港法治和特区宪制秩序的必要之举。有关决定针对的是不符合拥护香港特区基本法和效忠香港特区法定要求和条件的立法会议员，根本不存在所谓损害特区高度自治和自由的问题。有关国家借香港特区立法会议员资格问题做文章，是对中国内政的粗暴干涉，严重违反国际法和国际关系基本准则，中方对此坚决反对，已就此向他们提出严正交涉。

公职人员宣誓效忠制度是国际通例。英方和澳方对于中方明确要求香港特区立法会议员必须拥护特区基本法、效忠特区横加指责，这是典型的双重标准。哪个国家会允许分裂国家、背叛誓言、违反法律、勾结外部势力的人担任议员等公职？香港已经回归祖国20多年，难道英国、澳大利亚还指望港人不认同“一国”，不效忠国家和特区吗？他们到底想干什么？

我还想指出，英方、澳方以民主、人权为借口干预香港事务，这根本站不住脚。英国对香港殖民统治时期，历任港督都由英国政府委任。英国政府1976年批准《公民权利和政治权利国际公约》时通过保留方式明确提出，公约关于定期选举的规定不在香港适用。港英时期的《公安条例》和《社团条例》对集会、游行、结社加以严格苛刻的限制。

英方反复拿《中英联合声明》来说事。我要强调的是，香港回归祖国后，《中英联合声明》中所规定的与英方有关的条款已全部履行完毕。英国对香港事务没有任何监督的权利，无权借《联合声明》来干预香港事务和中国内政。澳方自身也存在着严重的难移民、土著人权利问题。英方、澳方没有任何资格、没有任何道义和法理依据，对香港事务指手画脚。

在前不久举行的联合国人权理事会上，70余个国家发言就涉港问题支持中方，发出了公平正义的声音。我们敦促英、澳等少数国家停止玩弄双重标准、干涉中国内政。如果有关国家一意孤行，中方将作出坚决、正当、必要的反应。

法新社记者：中方对美国商务部决定暂不实施TikTok禁令有何评论？

汪文斌：我们已经多次阐明中方在这一问题上的原则立场。我们也注意到，有关法官表示美国政府自己对TikTok应用对国家安全造成威胁的描述都是假设的，美国政府的有关行动超出了《国际紧急经济权力法》对政府的授权。

我们一贯反对美国泛化国家安全概念、滥用国家力量、无理打压外国企业的做法。希望美方切实尊重市场经济和公平竞争原则，遵守国际经贸规则，为各国企业在美投资经营提供开放、公平、公正、非歧视的营商环境。

总台央视记者：昨天，中方举办了中非合作论坛成立20周年纪念招待会。中方如何评价20年来中非合作论坛对促进中非友好与合作发挥的作用？当前形势下，中方对克服疫情影响、推动中非关系特别是论坛下一步发展方面有哪些考虑？

汪文斌：过去20年来，经过中非双方携手努力，中非合作论坛已经成为巩固中非团结友好、推动中非共同发展、促进中非人民友谊的重要平台和务实合作的有效机制，论坛合作成果实实在在，惠及中非人民。同20年前相比，中非贸易额去年达到2087亿美元，中国对非直接投资存量达到491亿美元，分别增长了20倍和100倍。中国在非洲修建的铁路和公路均超过6000公里，建设了近20个港口和80多个大型电力设施，给非洲的经济社会发展带来了显著变化。中国累计向非洲国家提供了大约12万个政府奖学金名额，在非洲46个国家合建了61所孔子学院和44家孔子课堂，向非洲48国派遣医疗队队员2.1万人次，诊治非洲患者约2.2亿人次。中非合作既助力中华民族伟大复兴，也促进非洲的联合自强，充分证明发展中国家通过自主探索完全有能力闯出一条适合自身国情的振兴道路。

王毅国务委员在中非合作论坛成立20周年纪念招待会上就推动论坛在新时代继续引领中非关系创新发展提出四点主张，倡导建设更加紧密的中非命运共同体、卫生健康共同体、发展共同体，中非合作共同推动建设人类命运共同体，得到非方一致高度评价。明年将在塞内加尔举办新一届论坛会议，中方将同非方加强对接，结合疫情形势变化做好会议筹备和成果设计，不断发掘中非合作新的契合点和增长点，凝聚中非团结新共识，挖掘中非合作新领域，创造中非人民新福祉。我们相信，中非合作论坛将继续成为引领中非合作的旗帜，践行多边主义的楷模，坚持互利共赢的典范。

彭博社记者：巴西卫生监管机构表示，将于11月30日至12月11日派团来华考察科兴公司、无锡药明生物技术有限公司下属的工厂。中方对巴方来华考察持何立场？是否将为考察提供支持或赞助？其他国家是否已派员来华进行过类似的考察？

汪文斌：疫苗研发对新冠疫情防控至关重要。中国新冠疫苗自主研发处于世界领先地位，我们正同包括巴西在内的多个国家开展合作，各国均对此予以高度评价。

中方愿按照国内相关法律法规和国际惯例，为巴西卫生监管机构派团来华提供必要便利。

凤凰卫视记者：据报道，美国务卿蓬佩奥11月12日接受采访时称，“台湾不是中国的一部分”。中方对此有何评论？

汪文斌：世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表中国的唯一合法政府。这是一个客观事实，也是国际关系基本准则。历史上，台湾曾被日本所侵占。但1943年《开罗宣言》、1945年《波茨坦公告》均明确规定，日本所窃取的中国领土，例如台湾等，必须归还中国。1971年，联合国大会通过第2758号决议，再次确认了一个中国的原则。在一个中国原则基础上，中国已经同世界上180个国家建立了正式外交关系。

一个中国原则是中美关系的政治基础。1979年发表的“中美建交公报”明确指出，美国承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府。在此基础上，中美两国相互承认并建立外交关系。在此范围内，美国人民将同台湾人民保持文化、商务和其他非官方关系。

蓬佩奥出于一己政治私利、置中美两国人民根本利益于不顾，颠倒黑白、编造谎言，目的是误导舆论、扰乱视听，进一步破坏中美关系、损害台海和平稳定。他的险恶居心早已大白于天下。

我们正告蓬佩奥之流，任何损害中国核心利益、干涉中国内政的行径都会遭到中方坚决回击，也阻挡不了中国统一的历史潮流。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止任何形式的美台官方接触和军事联系，停止任何损害台海和平稳定和中美关系的言行，不要在错误和危险的道路上越走越远。

《北京日报》记者：关于一艘印度商船被困河北京唐港，请问此事有何进展？

汪文斌：据我了解，这艘散货船自6月以来一直停泊在河北省京唐港附近锚地，中方从未限制其离开。货运方出于商业利益考虑，不愿调整该船运行安排，才是导致有关情况的真正原因。

中方当地有关部门一直同印度方面保持密切沟通，及时回复印方有关诉求。对确需紧急救助的情况，只要收到有关申请，中方均会第一时间在符合防疫规定的前提下实施救助，包括提供必要物资补给。

中新社记者：11月4日，全国人大公布《中华人民共和国海警法》（草案），面向社会公开征求意见。一些外国媒体担心中方借此强化海洋主张。中方对此有何评论？

汪文斌：中国海警是重要的国家行政执法力量。制订《中华人民共和国海警法》旨在明确海警机构的职能定位、权限措施和保障监督，确保海警维权执法、对外合作有法可依，有助于中国海警更好履行自身职责和国际条约项下义务，维护海上良好秩序。

需要指出的是，制订《海警法》是中国全国人大正常的立法活动，草案有关内容符合国际惯例和各国实践。中方涉海政策立场没有变化，将继续同有关国家一道，通过对话协商妥处矛盾分歧，维护地区和平稳定。

深圳卫视记者：在联合国刚刚举行的国际法院法官选举中，中国候选人薛捍勤法官成功竞选连任。你对此有何评论？

汪文斌：国际法院法官选举于纽约时间11月11日至12日在联合国总部举行，中方候选人、现任国际法院副院长薛捍勤法官以联大155票、安理会13票高票成功连任，任期为2021年2月至2030年2月。这反映了各国对薛捍勤法官优秀资质的高度认可，也反映了各国与中国协力促进国际法治事业的共同意愿。我想借此机会对所有支持中方候选人的国家表示诚挚感谢，并对本次选举中一道当选的日本、德国、斯洛伐克、乌干达籍法官表示祝贺，期待所有当选法官为国际法院工作作出新的贡献。

国际法院是联合国主要司法机关，为促进和平解决争端、维护国际法治发挥了重要作用。中国政府始终坚定支持多边主义，坚定维护以国际法为基础的国际秩序，愿和各国加强合作，继续支持国际法院在此方面发挥作用。

澎湃新闻记者：我们注意到，近日已有更多国家领导人和国际组织负责人祝贺拜登胜选，包括联合国秘书长也通过发言人公开向拜登表示祝贺。中方对此有何评论？

汪文斌：我们一直在关注美国国内和国际社会对这次美国总统选举的反应。我们尊重美国人民的选择。我们向拜登先生和哈里斯女士表示祝贺。

同时我们理解，美国大选的结果会按照美国的法律和程序作出确定。

(责编：于洋、杨牧)