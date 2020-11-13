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蒙古国疫情防控形势严峻 新冠肺炎本土病例增至13例

2020年11月13日19:54  来源：人民网-国际频道
 

人民网乌兰巴托11月13日电（记者 霍文）蒙古国卫生部公共关系与检测应急指挥处处长娜仁格日勒13日下午17时在新闻发布会上通报说，当日下午又新增2例新冠肺炎病例，其中1例为11日上午被确诊的本国国际货运车司机的4岁孩子，而另1例为10月24日乘坐政府派出的专机从法兰克福回国的本国公民，2人复查结果均为阳性，确诊为新冠肺炎病例。

截至目前，该国境内已累计出现414确诊病例，治愈317例。自11月6日该国境内出现首例本土确诊病例以来，陆续发现密切接触者或关联者确诊病例。截至13日下午17时，该国本土感染病例总数增至13例。

除首都乌兰巴托以外，该国北部色楞格和达尔罕乌拉两省疫情感染风险不断加大，疫情防控工作进入关键阶段。为了尽快有效遏制疫情蔓延，蒙古国中央政府和地方政府及医疗卫生、检验检疫等相关职能部门及时启动公共卫生突发事件应急处置预案，正在齐心协力，进一步收紧防控应对措施。

针对当前疫情防控严峻形势，蒙古国国家安全委员会主席、总统巴特图勒嘎，委员、总理呼日勒苏赫和委员、国家大呼拉尔（议会）主席赞登沙特尔等国家高层领导人13日下午向全国民众发出紧急通告，强调全体公民正面临着必须负起责任、提高警惕、遵守纪律的严峻时刻。

自11月12日6时至17日6时，蒙古国疫情防控级别提升至全民戒备状态，期间采取严格的封闭措施。除银行、电力、供暖、医院、药店、供水站、食品店、加油站、通信等部门正常工作外，其余部门全部停业。13日早晨开始，乌兰巴托市政府采取强制禁足措施，居民采购食品、就医遵循就近原则，否则视为违反相关法规行为。

(责编：于洋、杨牧)
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