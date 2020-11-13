阿里巴巴全球速卖通助力西班牙商家共享“双十一”机遇

人民网马德里11月13日电（记者 姜波）当地时间11日，居住在西班牙马德里附近的35岁居民亚历杭德罗在家门口收到了自己在阿里巴巴旗下跨境零售电商平台全球速卖通（简称“速卖通”）网站上购买的55寸中国品牌彩电，这距离他在网上下单仅仅只有半天的时间，这一发自菜鸟西班牙海外仓的商品也是速卖通全球送达的第一单。

近年来，随着速卖通等中国跨境电商平台的发展，“天猫双十一”活动已经拓展到全球各地。据统计，今年“双十一”促销活动期间，开场不到13个小时，速卖通西班牙站成交额就超过去年“双十一”活动48小时的成交额，截至目前成交总额同比增长60%，中国国产手机、手机配件、游戏机、电视等商品都是热销产品。

而随着“双十一”知名度的提升，这一促销活动也获得了越来越多西班牙商家的青睐与支持。据介绍，今年参与该促销活动的西班牙商家数量较去年同期增长了160%，消费电子、体育用品、美妆、母婴、服装等领域的商家增长尤其显著。而通过速卖通平台，50%参与该活动的西班牙中小企业都可以将其产品销往欧洲乃至其他国际市场。

“双十一”活动的火爆也为当地快递业带来了新机遇，据西班牙马德里当地海关表示，“双十一”活动期间会安排加班，24小时处理中国包裹的通关事务。阿里巴巴菜鸟网络在西班牙的物流合作伙伴Glovo也表示，他们准备了比日常多一倍的人手，保证“双十一”活动期间的包裹配送。

自进入西班牙市场以来，速卖通一直保持快速发展态势，西班牙已经成为速卖通全球范围内最重要的市场之一。自年初以来，速卖通西班牙站本地商家和买家数量均实现了大幅增长，买家数量翻了一倍，西班牙本地商家数新增超400%。速卖通也逐渐成为西班牙消费者享受时尚、品质、便捷生活的重要跨境电商平台，越来越多的当地买家通过速卖通购买国际大牌商品，国际大牌成交增长近400%。

为了给西班牙用户提供更接近国内用户的物流、售后体验，速卖通和菜鸟紧密合作，积极布局海外仓，目前在欧洲5国设立了能覆盖欧盟25国的海外仓。仅在西班牙，速卖通就设立了3个官方海外仓，海外仓商品在重点城市可以做到3日达，泛欧地区7日达。

“相比传统跨境电商根据订单单包跨境发货的模式，海外仓搭建了一个本地供应的闭环，商家提前将货品备在本地，收到订单后由当地发货，极大提升了运送时效，缩短了消费者的等待时间。”据速卖通西班牙站供应链负责人周燕介绍，基于海外仓，后续商品的退货、维修等服务也由本地承接，完善了退换货等售后服务，优化了本地消费者的购物体验，这也有助于卖家提升品牌知名度，增加销量。

疫情期间，欧洲多地采取了居家隔离等防疫举措，带动了电商消费的增长，尤其是娱乐类和健身类等相关的商品。而受疫情影响，跨境物流受到不同程度的阻碍，在此情况下，海外仓份额迅猛增长，这一备货模式也越来越受到跨境商家的青睐，不仅越来越多的新商家开始选择海外仓服务，已有海外仓的很多商家也计划进一步扩大其规模。快速、确定性好的物流服务让越来越多的消费者选择海外仓商品，今年11月以来，西班牙海外仓日均订单量相比年初已翻了6倍。

此外，为了响应西班牙政府不久前提出的数字化转型策略，速卖通也不断致力于推动西班牙中小企业的数字化和国际化。10月初，速卖通与西班牙外贸投资促进局合作举办了线上研讨会，向更多希望借助速卖通平台拓展线上和国际业务的当地中小企业进行介绍，超过150家西班牙企业参与了线上研讨会。

而为了今年的“双十一”活动，速卖通还为西班牙商家准备了100多场培训课程，对首次入驻和希望拓展业务的当地商家在优惠促销、在线销售策略和后勤解决方案等领域的平台运营能力进行培训，以指导其最大程度利用“双十一”机遇，受到了当地中小企业参与者的欢迎，商家累计报名次数超过5000次。

速卖通西班牙和葡萄牙国家站总监叶屏表示，今年当地商家参与“双十一”活动的热情尤为高涨，不仅参与的商家数量出现了显著的增长，而且除了中小企业外，很多当地知名品牌也开始参与该活动。随着目前欧洲疫情状况持续蔓延，各国防疫举措日趋收紧，更加凸显出电子商务的重要性。相信此次活动将会给西班牙商家和消费者都能带去更多实惠和好处，共享“双十一”机遇。

(责编：于洋、杨牧)