人民网>>国际

2020年“双11”展示中国绿色复苏

2020年11月13日16:51  来源：新华社
 

新华社北京11月11日电（记者齐菲、张璇、殷晓圣）11月11日，这曾是日历牌上的普通一天。商家和消费者的共同努力，使它渐渐有了狂欢节似的火热气氛。尽管新冠肺炎疫情的阴霾仍未散去，但如约而至的“双11”和不断刷新的交易数字，讲述了中国经济绿色复苏的故事。

“今年我下单了三明治早餐机、电炖锅和水果碰碰杯，这些小家电不仅小巧美观，而且很实用，让我决心告别外卖的日子。”29岁的杭州姑娘姚静怡说，疫情期间宅在家里的经历让她爱上烘焙、料理。这个“双11”她想添置一些厨房小家电，让生活更加精致。

权威数据显示，11月1日至11日0点30分，2020年天猫“双11”全球狂欢季实时成交额突破3723亿元。疫情下，人们积蓄已久的消费热情得到充分释放。此前公布的前三季度经济数据显示，多个指标由负转正，GDP同比增长0.7%，中国经济正延续稳定恢复态势。火热的“双11”将进一步“点燃”中国消费市场。

与往年不同，今年“双11”从源头到末端，都是致力打造最绿色环保的一年“双11”。

今年“双11”使用的可循环绿色环保箱。新华社记者 黄宗治 摄

你知道服务器也可以“泡澡”散热吗？今年，阿里云杭州数据中心启用了全球规模最大的液冷服务器集群，有上万台液冷服务器投入生产处理“双11”的海量计算工作。初步估算，相比传统数据中心，阿里云杭州数据中心每年可省电7000万度，相当于西湖周边所有路灯连续点亮8年的耗电量。

纸张使用减少一半的快递面单；减塑20%、单个可减少碳排量11.69克的环保快递袋；不使用额外包装的商品“原箱配送”……物流端，绿色可持续的改变也在发生。

“每当有客户来取包裹，我们都会向他们建议将快递箱回收，然后再给其他寄件客户使用，让包装循环利用。”在浙江杭州未来科技城，仓溢东苑菜鸟驿站站长王世清指了指网点进门右手边的绿色回收箱，里面堆满了不同规格的包装盒。他说，“双11”期间每天至少有1500人来取件，其中约有一半人会参与快递箱回收。

仓溢东苑菜鸟驿站内的快递包装回收箱。新华社记者 黄宗治 摄

这样的站点不止一个。菜鸟绿色行动负责人王昊苏介绍，今年的绿色行动覆盖快递包裹的“查、取、寄”等各环节。“双11”期间，全国200多座城市的逾8万个快递站点，都将以不同形式参与快递包装、纸箱回收。

中共十九届五中全会对“十四五”时期和2035年的远景发展作出谋划。会上提出，加快推动绿色低碳发展，持续改善环境质量，提升生态系统质量和稳定性，全面提高资源利用效率。

消费者将使用过的快递包装放入回收箱。受访者供图

一个个的快递纸箱，是中国近年来持续推动绿色低碳发展的缩影。以快递业为例，数据显示，2019年中国邮政快递业全行业回收再使用包装箱2亿个，投入使用可循环箱（盒）约200万个，使用共8000万次，节约纸箱7800万个。

中国仓储与配送协会副会长王继祥认为，快递绿色化发展问题不仅在于包装原材料的持续创新和规模化应用，更在于建设一个社会协同的、开放共享的基础设施，绿色物流也需要坚持长期主义和社会各界共同参与、多方共治。

11日0点刚过26秒，天猫“双11”订单创建迎来峰值：58.3万笔每秒。天猫方面预计，今年天猫“双11”吸引超过8亿消费者、25万品牌、500万商家共同参与，是覆盖面最广、参与度最高的一届。今年这场特殊背景下的购物狂欢，不仅勾勒出中国内需的强势复苏，也是一场生动的绿色实践。一笔笔订单、一个个包裹背后，是商家、消费者和快递业有意识地参与环保行动。

今年由于部分电商平台提前预售，杭州市民王曦早早收获了自己心仪的咖啡。令她惊喜的是，今年的快递包装是一款无胶带设计的纸盒，不需要剪刀，用手就可以直接撕开。

“原来包裹里三层外三层，今年的包裹却变‘轻’了。”她说，希望有更多商家采用绿色包装，从源头开始减量。

(责编：艾雯、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved