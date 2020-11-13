2020年“双11”展示中国绿色复苏

新华社北京11月11日电（记者齐菲、张璇、殷晓圣）11月11日，这曾是日历牌上的普通一天。商家和消费者的共同努力，使它渐渐有了狂欢节似的火热气氛。尽管新冠肺炎疫情的阴霾仍未散去，但如约而至的“双11”和不断刷新的交易数字，讲述了中国经济绿色复苏的故事。

“今年我下单了三明治早餐机、电炖锅和水果碰碰杯，这些小家电不仅小巧美观，而且很实用，让我决心告别外卖的日子。”29岁的杭州姑娘姚静怡说，疫情期间宅在家里的经历让她爱上烘焙、料理。这个“双11”她想添置一些厨房小家电，让生活更加精致。

权威数据显示，11月1日至11日0点30分，2020年天猫“双11”全球狂欢季实时成交额突破3723亿元。疫情下，人们积蓄已久的消费热情得到充分释放。此前公布的前三季度经济数据显示，多个指标由负转正，GDP同比增长0.7%，中国经济正延续稳定恢复态势。火热的“双11”将进一步“点燃”中国消费市场。

与往年不同，今年“双11”从源头到末端，都是致力打造最绿色环保的一年“双11”。

今年“双11”使用的可循环绿色环保箱。新华社记者 黄宗治 摄

你知道服务器也可以“泡澡”散热吗？今年，阿里云杭州数据中心启用了全球规模最大的液冷服务器集群，有上万台液冷服务器投入生产处理“双11”的海量计算工作。初步估算，相比传统数据中心，阿里云杭州数据中心每年可省电7000万度，相当于西湖周边所有路灯连续点亮8年的耗电量。

纸张使用减少一半的快递面单；减塑20%、单个可减少碳排量11.69克的环保快递袋；不使用额外包装的商品“原箱配送”……物流端，绿色可持续的改变也在发生。

“每当有客户来取包裹，我们都会向他们建议将快递箱回收，然后再给其他寄件客户使用，让包装循环利用。”在浙江杭州未来科技城，仓溢东苑菜鸟驿站站长王世清指了指网点进门右手边的绿色回收箱，里面堆满了不同规格的包装盒。他说，“双11”期间每天至少有1500人来取件，其中约有一半人会参与快递箱回收。

仓溢东苑菜鸟驿站内的快递包装回收箱。新华社记者 黄宗治 摄

这样的站点不止一个。菜鸟绿色行动负责人王昊苏介绍，今年的绿色行动覆盖快递包裹的“查、取、寄”等各环节。“双11”期间，全国200多座城市的逾8万个快递站点，都将以不同形式参与快递包装、纸箱回收。

中共十九届五中全会对“十四五”时期和2035年的远景发展作出谋划。会上提出，加快推动绿色低碳发展，持续改善环境质量，提升生态系统质量和稳定性，全面提高资源利用效率。

消费者将使用过的快递包装放入回收箱。受访者供图

一个个的快递纸箱，是中国近年来持续推动绿色低碳发展的缩影。以快递业为例，数据显示，2019年中国邮政快递业全行业回收再使用包装箱2亿个，投入使用可循环箱（盒）约200万个，使用共8000万次，节约纸箱7800万个。

中国仓储与配送协会副会长王继祥认为，快递绿色化发展问题不仅在于包装原材料的持续创新和规模化应用，更在于建设一个社会协同的、开放共享的基础设施，绿色物流也需要坚持长期主义和社会各界共同参与、多方共治。

11日0点刚过26秒，天猫“双11”订单创建迎来峰值：58.3万笔每秒。天猫方面预计，今年天猫“双11”吸引超过8亿消费者、25万品牌、500万商家共同参与，是覆盖面最广、参与度最高的一届。今年这场特殊背景下的购物狂欢，不仅勾勒出中国内需的强势复苏，也是一场生动的绿色实践。一笔笔订单、一个个包裹背后，是商家、消费者和快递业有意识地参与环保行动。

今年由于部分电商平台提前预售，杭州市民王曦早早收获了自己心仪的咖啡。令她惊喜的是，今年的快递包装是一款无胶带设计的纸盒，不需要剪刀，用手就可以直接撕开。

“原来包裹里三层外三层，今年的包裹却变‘轻’了。”她说，希望有更多商家采用绿色包装，从源头开始减量。

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