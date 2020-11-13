全球疫情简报：美国日增确诊13.4万例刷新纪录 乌克兰总统住院隔离

新华社北京11月13日电12日全球疫情简报：美国日增确诊13.4万例刷新纪录 乌克兰总统住院隔离

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间12日16时41分（北京时间12日23时41分），全球新冠确诊病例较前一日增加579253例，达到51848261例；死亡病例较前一日增加9668例，达到1280868例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间13日7时25分，全球新冠确诊病例达52588560例，死亡病例为1290840例。美国是全球疫情最严重的国家，确诊病例达10523260例，死亡病例为242577例。

新闻事件

美国疾病控制和预防中心11日公布的数据显示，全美10日报告新增新冠确诊病例134383例，新增死亡病例1859例，再次刷新全球范围内一国单日新增确诊病例数最高纪录。同时，美国7天平均日增确诊病例数、住院病例数等疫情指标再创新高。

乌克兰国家通讯社12日报道，9日确诊感染新冠病毒的乌总统泽连斯基和总统办公室主任叶尔马克均已住院接受隔离治疗。

据日本广播协会（NHK）电视台12日统计，日本当天新增新冠确诊病例1643例，再创疫情暴发以来新高，累计确诊113808例；新增死亡8例，累计死亡1871例。

据斯洛文尼亚政府12日发布的数据，该国前一天新增新冠确诊病例1925例，累计确诊50780例；新增死亡41例，创疫情以来该国单日死亡病例数新高，累计死亡686例。斯洛文尼亚新冠累计病例10月14日超过1万例，在此后不到一个月增长至5万例。

印度财政部长西塔拉曼12日宣布，印度政府将拨款1.206亿美元用于研发新冠疫苗，这是新冠疫情暴发以来印度政府第三次推出的经济刺激计划的一部分。据印度媒体报道，该国目前有3个新冠候选疫苗进入临床试验阶段。

南非总统西里尔·拉马福萨11日晚发表电视讲话说，南非累计新冠死亡病例数已突破2万例。他呼吁民众做好防护，防止疫情恶化。

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