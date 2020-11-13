日本12日新增病例再创新高 年底是否返乡困扰民众

人民网东京11月13日电（李沐航）据NHK电视台报道，近期，日本的东京、北海道等地新冠疫情快速蔓延。截至日本时间12日下午6时许，日本全国新增确诊1635例，创单日新增新高纪录。东京都12日新增确诊393例，连续两天超过300例。北海道新增确诊236例，创下新高纪录，其中札幌市占了164例，也是市内新高纪录。北海道医师会会长长濑清表示，北海道已经8天连续新增破百例，认为已经进入传染加速的“第三波疫情”。面临疫情愈发严峻的蔓延趋势，新年期间是否返乡正在困扰着大批日本民众。

各地方政府呼吁民众引起足够重视

日本全国知事会于本月5日针对年末、年初的人员流动发布疫情防范通知，除希望民众避免“3密”（密闭、密集、密切接触）环境，尽可能分散返乡、旅游外，还提示参加聚餐等形式的“恳亲会”等会导致传染风险升高，呼吁民众避开多人长时间餐饮、不佩戴口罩交谈、狭小空间多人生活等情况。

其中，德岛县在收到全国知事会的通知后，携手当地各行业展开疫情预防工作，将印有预防方针、贴纸、宣传单等的资料分发给相关行业，并在德岛县官方主页上呼吁民众提高警惕。

高传染风险的“5种情况”。（图片来源：新冠疫情对策分科会资料）

社交网络就“返乡”引起热议

关于年底返乡，日本社交媒体上也出现了网友的各种声音。“原本计划年底回公婆家，但现在疫情蔓延形势严峻，虽然不想去，但老公仍然很坚持。”、“父母对是否让我返乡也很为难。现居地的疫情开始加剧了，虽然想家但还是决定不回去了。”、“如果从东京回去，祖母和曾祖母肯定会不安。”

7月起，群聚传染发生场所走势图。（图片来源：新冠疫情对策分科会资料）

专家指出6点预防疫情传播事项

年末、年初是返乡高峰期，特别是在新年期间会举行家庭聚餐。针对此类情况，日本公众卫生看护学专业领域的长野保健医疗大学看护学部助教塚田具体给与了相关预防指导。

1.外出物品放在玄关 切勿带入有人室内

为防止从室外将病毒带入家中，要将外套、外衣、包等物品放在入口玄关处，不要将上述物品带入有人的屋内。

2.勤通风换气保持室内湿度

虽然年末、年初气温很低，但也要有意识地给室内通风换气。通风换气会导致空气干燥，所以要放置湿度计进行观测。干燥会导致皮肤发痒，手抓挠皮肤、脸部的频率也会随之增加，为避免病毒借此传播，所以要保持室内一定湿度。可以通过湿毛巾、加湿器进行改善。有儿童的家庭，可以在儿童鼻子下方涂抹抗干燥软膏。

3.避免共用物品

减少家庭内共用物品非常重要。如毛巾、纸巾、筷子等。尽量做到个人固定使用自己专用物品。除此之外，像遥控器、游戏机手柄等多人触碰的物体也要特别注意。

4.就餐和谈话分开

尽量避免一边就餐一边攀谈，此时难以防范飞沫传播。可以在就餐完毕，配带好口罩后再进行攀谈。

5.依次使用浴缸

经常外出的人员沾染病毒的风险较高，在进入浴室前，换衣服、准备物品等会增加传染几率。所以在使用浴缸时，可以让老人或不经常外出的人先行试用。返乡留宿时，做到与家人分开就寝。但如果与家人一起就寝，不要头部并排朝同一方向，需要对睡觉方向进行调整。

6.做好个人外出记录

被传染新冠病毒后，在出现症状2天前患者就已开始传染周边人群，这是预防新冠病毒最为棘手的地方。如果前往大批人群聚集、疫情较为严重的区域，或者生活方式发生变化，都要做好相关个人外出记录。

塚田表示，当前情况下，民众每个人都要有“这样做不行”、“虽然很想这样做但是忍耐一下吧”的自我控制能力。通过一点一滴的努力，会逐渐减少病毒传播。不要认为自己可以置身事外。为了保护自己最重要的人，应提高自我防护意识。

(责编：于洋、燕勐)