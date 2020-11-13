盖茨基金会宣布追加赠款用于研发新冠肺炎疫苗并提升疫苗在低收入国家可及性

人民网讯 比尔及梅琳达·盖茨基金会11月12日宣布提供总额为7000万美元的新赠款，用于研发安全、可负担的新冠肺炎疫苗，并推动疫苗在中低收入国家的及时分配。

盖茨基金会联席主席梅琳达·盖茨在巴黎和平论坛宣布了这一消息。论坛期间，各国领导人与来自国际组织、民间团体和私营部门的领袖共聚一堂，讨论新冠肺炎疫情的集体应对措施。

梅琳达·盖茨表示，基金会将向“新冠肺炎疫苗实施计划”预先市场承诺机制（COVAX AMC）追加5000万美元赠款。COVAX AMC由全球疫苗免疫联盟（Gavi）领导，Gavi将通过这一融资机制为92个中低收入国家提供公平可及的新冠肺炎疫苗。英国政府在今年9月承诺为COVAX AMC进行配捐，基金会此次的赠款将促使英国政府为COVAX AMC提供额外的1250万英镑资金（约合1620万美元）。

梅琳达·盖茨同时宣布向流行病防范创新联盟（CEPI）捐赠2000万美元。在第一轮候选疫苗结束临床试验并提交上市申请时，赠款将用于启动研究并加快开发新一轮具有潜力的候选疫苗。由于新一批候选疫苗在大规模生产、温度稳定性和低成本生产方面具有更大的潜力，因此更可能满足中低收入国家的需求，从而降低疫苗价格、推动疫苗公平可及。

“没有任何一个地方可以在新冠疫情中独善其身。因此我们必须要确保每个人都能平等地获得检测工具、药物和疫苗，无论他们身在何处。” 梅琳达·盖茨说，“今天的赠款，加上法国、欧盟委员会和西班牙的慷慨解囊，意味着我们离获得足够资源来帮助全世界抗击新冠疫情这一目标越来越近。但是我们还有很长的路要走。”

CEPI和Gavi共同领导“获得抗击新冠肺炎工具加速器”计划（简称ACT 加速器）下的疫苗支柱工作。这是一次全球协作，旨在加快新冠肺炎的检测工具、治疗方法和疫苗的开发、生产及公平获取。在过去数月中，全球已调动数十亿美元资金支持新冠肺炎防控新工具的开发、大规模生产和公平交付。今天的赠款将为这一势头再次助力。

“结束此次疫情需要开展史无前例的公共卫生工作。这些工作必须充分协调，拥有充足资金支持，而且囊括全球。” 盖茨基金会首席执行官马克·苏斯曼表示，“每个人都应该感谢为ACT 加速器做出过贡献的国家。坦率地说，现在的努力还不够，这项工作还需要更多资金。这将是一大笔资金，但与更持久、更致命的大流行病造成的代价相比，它不足为道。”

盖茨基金会联席主席比尔·盖茨在今年6月的全球疫苗峰会上已为Gavi的COVAX AMC做出了1.06亿美元的捐赠承诺。在今天追加赠款后，盖茨基金会对COVAX AMC承诺的捐款总额已达1.56亿美元。

在安全有效的疫苗面世之前，遏制新冠疫情并挽救生命的最重要手段依然是检测和治疗。本周二，LumiraDx公司与非洲医疗用品平台公布了一项合作，旨在提高非洲国家联网快速检测的可及性。盖茨基金会参与了该合作。

盖茨基金会对ACT加速器的整体捐赠承诺为2.26亿美元：包括向新冠肺炎治疗加速器（Therapeutics Accelerator）捐赠的5000万美元（3月10日宣布）、向Gavi的COVAX AMC捐赠的1.06亿美元（6月4日宣布）、以及今天向Gavi的COVAX AMC追加的5000万美元和向CEPI捐赠的2000万美元。基金会也参与了ACT加速器合作伙伴间的一个协议（9月28日宣布），旨在提升新冠肺炎快速检测的可及性。

(责编：苏缨翔、燕勐)