阻碍环境治理，威胁全球生态安全（钟声）

人类对大自然的伤害最终会伤及人类自身，这是无法抗拒的规律，美国一些政客的任性妄为不仅有悖美国人民意愿，而且损害了世界人民和子孙后代的共同利益

2019年11月4日，美方正式启动退出气候变化《巴黎协定》程序。按照有关退约条款规定，美方于今年11月4日正式退出《巴黎协定》，成为迄今为止189个缔约方中唯一退出的一方。这是不光彩的记录，其危害性已经引起国际社会高度警惕。

《巴黎协定》被誉为近年来多边主义重大成果中的“一颗璀璨明珠”，代表了在全球气候治理问题上形成的广泛国际共识。美国是全球历史第一排放大国、全球累计温室气体排放最多的国家。大国更应该有大的样子，应当承担大国责任、展现大国担当。更何况，美国2017年人均化石燃料排放二氧化碳14.6吨，是全球平均水平的3.3倍，理应承担更大的减排责任。然而，总是自诩为“向善之力”的美方却一再撂挑子——既不批准《京都议定书》，又退出《巴黎协定》，否认自身约束性量化减排义务，彻底游离于全球减排体系和安排之外，严重阻碍全球减排进程。

在气候环境问题上，美国一些政客毫不介意给本国贴上“言而无信”的标签。作为《联合国气候变化框架公约》缔约国，美国温室气体减排进展已经落后于预期。美方拒不履行本国曾经确立的“到2025年在2005年温室气体排放基础上排放下降26%—28%”的气候行动目标承诺。更有甚者，据美国《纽约时报》统计，美国现任政府执政以来直接或以其他方式撤销了近70项重大环境政策，还有30多项处于撤销进行中，预计将极大增加美国温室气体排放和空气污染致死人数。世界资源研究所主席安德鲁·斯蒂尔批评美方这种“非常短视”的行为是“对后代的残忍”。美国《世界政治评论》网站刊文指出，美方在气候变化领域的“鸵鸟政策”集中体现出“美国已沦为不负责任的利益攸关方”。

美国一些政客扮演着多边环境领域的“共识破坏者”和“麻烦制造者”角色，踩着油门开倒车，极大地损害了全球环境治理的公平、效率和成效。美方对《生物多样性公约》《京都议定书》等多个环境条约“签署但不批约”，凸显其不愿受国际环境条约约束、逃避自身国际责任的单边主义心态。美方不但拖欠《联合国防治荒漠化公约》《联合国气候变化框架公约》等会费，而且大幅削减或切断对全球环境基金、绿色气候基金的捐款，极大削弱了相关机制向发展中国家供资能力，掣肘全球气候环境合作。美方虽然宣布了“退群”，但还持续无理搅局《巴黎协定》后续问题谈判。由于美方立场消极，2017年以来的二十国集团领导人峰会都无法就气候变化内容达成共识。英国《卫报》评论指出，在解决有关地球生死存亡的危机上，美国一些政客让世界倒退了一大步。

美国一些政客在全球环境治理上一贯奉行双重标准，霸道无理。美方不履行温室气体减排义务，却频频要求发展中国家加大减排力度；美国是野生动物及其制品贩运的最大目的地国和消费国之一，美方高调呼吁全球开展打击野生动物非法贸易，却对自身违反《濒危野生动植物种国际贸易公约》避而不谈；美国是最大的固体废弃物出口国和人均塑料消费大国，美方迄今未批准《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》，还为解决自身垃圾出口需求，多次攻击指责中国将废塑料等“洋垃圾”纳入《禁止进口固体废物目录》……大量事实表明，美方漠视自身在气候环境领域的斑斑劣迹，还不知羞耻地上演极具破坏性的政治闹剧，践踏国际法和国际规则，将其威胁全球生态安全的真面目暴露无遗。

人与自然是生命共同体。人类对大自然的伤害最终会伤及人类自身，这是无法抗拒的规律，美国一些政客的任性妄为不仅有悖美国人民意愿，而且损害了世界人民和子孙后代的共同利益。应当充分认识到，生态环境是人类生存和发展的根基，生态环境变化直接影响文明兴衰演替。共同努力保护生态环境、应对气候变化、提升全球环境治理水平，各国义不容辞。

《 人民日报 》（ 2020年11月13日 16 版）

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