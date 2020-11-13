中国企业签署拉美最大跨海斜拉桥工程特许合同

签约仪式现场。巴伊亚州政府新闻局供图

人民网里约热内卢11月12日电（记者 李晓骁 吴杰 张远南）巴伊亚州首府萨尔瓦多是巴西重要的海滨城市，与旅游胜地伊塔帕里卡岛隔海湾相望。两地交通主要依靠渡轮，高峰时期，乘客需要排队两三个小时。如果通过陆路交通，则需要绕行两百多公里。修建跨海大桥是巴伊亚人民多年来的期盼，如今，巴伊亚人民离实现这一愿望更近了。

当地时间11月12日上午，中国铁建二十局集团、中国交建股份联合体与巴西巴伊亚州政府共同签署萨尔瓦多—伊塔帕里卡跨海斜拉桥特许经营合同，标志着拉美地区最大跨海斜拉桥正式进入建设阶段。

此次签约以现场及视频连线方式进行，巴伊亚州州长科斯塔、中国驻巴西大使杨万明、中国驻里约热内卢总领事李杨、中国交建副总裁陈重、中国铁建副总裁汪文忠，中铁二十局董事长、党委书记邓勇等出席并致辞。

“这是一座连接两个国家、两个民族的桥梁。”科斯塔表示，跨海大桥项目是近年来中企在巴西最大的投资项目，承载着巴伊亚州人民多年的梦想，是巴中合作发展新的里程碑。项目签约是多届州政府不懈努力的成果，更是巴中双方相互学习、相互信任的成果。

该跨海斜拉桥工程全长46.8公里，包括12.4公里跨海大桥和31公里陆路交通系统。其中，主桥设计为斜拉桥型，主塔高达205米，最大跨径450米，海水深度达60米，建成后将成为拉美最长跨海斜拉桥。

杨万明对项目签约表示热烈祝贺，盛赞疫情下两国务实合作的这一重要成果。他指出，这座拉美最大的跨海桥梁是中巴合作又一个见证，是中巴合作的桥梁。中巴两国人民团结合作，克服了疫情带来的困难，相信中巴两国将架设更多合作之桥，造福两国人民。

李杨表示，项目终于得以签约，对于两国和两国人民来说都是大好事。项目实施后，不仅能带动当地的经济、民生和社会进步，同时为深化中巴关系的发展、拓展中巴关系的内涵发挥重大作用。

据介绍，大桥建设过程中，深水基础施工及薄壁梭型主塔的施工难度世界罕见，墩壁仅30厘米的薄壁空心墩对施工工艺要求极高，“中国企业给我们带来前所未有的先进科技。”科斯塔说。

“人类最宏伟的梦想历来都由逐梦者筑就。”巴伊亚州副州长若昂·莱昂说，大桥建成后，将大幅提升交通运行效率。项目建成后，两地通行时间仅需25分钟，超过100个腹地城市受惠，440万居民出行将更加便利。长期以来发展一直受限的伊塔帕里卡岛，不仅会成为连通巴伊亚州南北交通的中心，更将在交通运输、旅游开发、民用工程建设等多个方面迎来新的发展机遇。

与此同时，工程建设期间将创造8000个工作岗位，并在30年内创造约10万个工作岗位。科斯塔说，中国企业为巴伊亚州提供了就业机会，为人民的发展和福祉、为本州脱贫工作贡献了重要力量。

“萨尔瓦多、伊塔帕里卡、巴伊亚，都将变得更加美好！”市民安东尼奥兴奋地说。

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