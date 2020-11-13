人民网>>国际

中国企业签署拉美最大跨海斜拉桥工程特许合同

2020年11月13日10:04  来源：人民网-国际频道
 

签约仪式现场。巴伊亚州政府新闻局供图

人民网里约热内卢11月12日电（记者 李晓骁 吴杰 张远南）巴伊亚州首府萨尔瓦多是巴西重要的海滨城市，与旅游胜地伊塔帕里卡岛隔海湾相望。两地交通主要依靠渡轮，高峰时期，乘客需要排队两三个小时。如果通过陆路交通，则需要绕行两百多公里。修建跨海大桥是巴伊亚人民多年来的期盼，如今，巴伊亚人民离实现这一愿望更近了。

当地时间11月12日上午，中国铁建二十局集团、中国交建股份联合体与巴西巴伊亚州政府共同签署萨尔瓦多—伊塔帕里卡跨海斜拉桥特许经营合同，标志着拉美地区最大跨海斜拉桥正式进入建设阶段。

此次签约以现场及视频连线方式进行，巴伊亚州州长科斯塔、中国驻巴西大使杨万明、中国驻里约热内卢总领事李杨、中国交建副总裁陈重、中国铁建副总裁汪文忠，中铁二十局董事长、党委书记邓勇等出席并致辞。

“这是一座连接两个国家、两个民族的桥梁。”科斯塔表示，跨海大桥项目是近年来中企在巴西最大的投资项目，承载着巴伊亚州人民多年的梦想，是巴中合作发展新的里程碑。项目签约是多届州政府不懈努力的成果，更是巴中双方相互学习、相互信任的成果。

该跨海斜拉桥工程全长46.8公里，包括12.4公里跨海大桥和31公里陆路交通系统。其中，主桥设计为斜拉桥型，主塔高达205米，最大跨径450米，海水深度达60米，建成后将成为拉美最长跨海斜拉桥。

杨万明对项目签约表示热烈祝贺，盛赞疫情下两国务实合作的这一重要成果。他指出，这座拉美最大的跨海桥梁是中巴合作又一个见证，是中巴合作的桥梁。中巴两国人民团结合作，克服了疫情带来的困难，相信中巴两国将架设更多合作之桥，造福两国人民。

李杨表示，项目终于得以签约，对于两国和两国人民来说都是大好事。项目实施后，不仅能带动当地的经济、民生和社会进步，同时为深化中巴关系的发展、拓展中巴关系的内涵发挥重大作用。

据介绍，大桥建设过程中，深水基础施工及薄壁梭型主塔的施工难度世界罕见，墩壁仅30厘米的薄壁空心墩对施工工艺要求极高，“中国企业给我们带来前所未有的先进科技。”科斯塔说。

“人类最宏伟的梦想历来都由逐梦者筑就。”巴伊亚州副州长若昂·莱昂说，大桥建成后，将大幅提升交通运行效率。项目建成后，两地通行时间仅需25分钟，超过100个腹地城市受惠，440万居民出行将更加便利。长期以来发展一直受限的伊塔帕里卡岛，不仅会成为连通巴伊亚州南北交通的中心，更将在交通运输、旅游开发、民用工程建设等多个方面迎来新的发展机遇。

与此同时，工程建设期间将创造8000个工作岗位，并在30年内创造约10万个工作岗位。科斯塔说，中国企业为巴伊亚州提供了就业机会，为人民的发展和福祉、为本州脱贫工作贡献了重要力量。

“萨尔瓦多、伊塔帕里卡、巴伊亚，都将变得更加美好！”市民安东尼奥兴奋地说。

(责编：刘叶婷、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved