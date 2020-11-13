人民网北京11月12日电（刘 歌 闫韫明）中非智库论坛第九届会议日前在京举行。本届会议通过线上线下相结合形式，中非双方智库代表围绕中非合作所取得的瞩目成就和新时代中非关系等议题进行深入广泛研讨。参会嘉宾们表示，中非合作论坛树立了南南合作的成功典范，为推动全球化进程和增进全人类福祉作出了突出贡献。

“中非合作论坛逐渐发展壮大，将非中友谊和团结提升到一个新高度。”莫桑比克前总统希萨诺表示，中非合作论坛和中国的“一带一路”倡议为双方互利合作提供了“开创性的方式”，将中非传统友谊提升到新的维度。“新冠肺炎疫情大流行给世界经济带来严重冲击，共建“一带一路”倡议尤显重要，目前在非项目稳步推进，将为提振非洲经济乃至世界经济发挥积极作用。”

中国非洲研究院院长蔡昉认为，中非合作论坛成绩斐然，机制日益完善，在中非关系中发挥着重要引领作用，在国际上影响力日增。

非盟会议中心、蒙内铁路、阿卡铁路、中国埃及苏伊士经贸合作区、吉布提多哈雷新港等一批重大项目落地。在中国国际问题研究院秘书长杨易看来，中非共建“一带一路”势头不可阻挡，一大批基础设施项目成功实施，给非洲经济社会发展带来显著变化，也成为中非合作的亮丽名片。

“共建‘一带一路’让世界紧密地联系起来。”加纳驻华大使爱德华·博阿滕认为，非洲大陆自贸区建设已启动，中非共建“一带一路”必将为自贸区建设注入强大动力。非洲国家希望抓住共建“一带一路”发展机遇，推动非洲区域一体化进程。

非洲疾控中心副主任奥马对中方在疫情期间提供的无私援助表示感谢。他说，在中非合作论坛机制下，双方公共卫生合作取得成效。“在疫情防控期间，中国向非洲疾控中心提供了大量防疫物资、诊疗技术等帮助。疫情给全球产业链供应链畅通造成极大影响，中国雪中送炭的援助更显珍贵。”

乍得驻华大使迈蒂纳·朱恩贝表示，面对疫情挑战，非中守望相助、共克时艰。今年召开的中非团结抗疫特别峰会上，中方强调共同打造中非卫生健康共同体，这是中国始终秉持真实亲诚政策理念和正确义利观的体现。“我们将坚持团结合作、互利共赢，进一步深化非中双方在各领域的合作。”

展望新时代的中非关系，非盟驻华代表拉赫曼塔拉·奥斯曼对扩大非中务实合作充满期待。“减贫是非中加强合作的重要内容，中国减贫成就令人钦佩。非方希望继续深入交流借鉴中国扶贫减贫经验，进一步提升非洲人民福祉。”

喀麦隆驻华大使马丁·姆巴纳表示，得益于非中合作，在非洲大地上，崭新的大楼拔地而起、宽阔的桥梁飞跨两岸，非洲民众有了实实在在的获得感，“非中合作增强了非洲发展能力，改善了非洲营商环境。未来，期待双方展开更多合作。”

针对国际上一些唱衰中非合作的声音，外交部部长助理邓励表示，我们坚信中非友好深入人心，中非合作符合中非人民的根本利益，中非关系牢不可破。“任何势力在任何时候、以任何理由干扰破坏中非合作的图谋都不会得逞。中非将坚定携手构建更加紧密的命运共同体，中非关系必将百尺竿头、更进一步。”

中国社会科学院国际研究学部主任周弘在发言中指出，“互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处”。在复杂多变的当今世界，“和平共处五项原则”仍然充满了真理性和针对性，仍然并将始终是我们处理国家间关系的基本准则，是中国外交政策的主要依据和准绳。我记得邓小平同志曾经用三个“最”来比喻“和平共处五项原则”，他说，“处理国与国之间的关系，和平共处五项原则是最好的方式，是最具有强大生命力，是最经得住历史考验的。这不是说教，是中国外交用了70年的实践，“中非合作论坛”用了 20 年的经历，证明了的道理。

中非智库论坛是中非合作论坛下的重要分论坛，自2011年创立以来已举办八届会议。

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