“脱欧”后谈判本周料无进展

长期跟踪“脱欧”事务的爱尔兰政府高级别官员西蒙·科文尼11日证实，欧盟与英国本周不太可能就“脱欧”后未来关系达成协议，预期谈判将持续至下周。

英欧消息人士披露，双方谈判围绕渔业、确保政府援助等竞争规则的公平性以及未来争端解决机制，仍难取得突破。不过科文尼认为，欧英达成协议的可能性比谈判破裂更高。

【错过最后期限】

科文尼11日在一次线上讨论中说，欧英未来关系谈判“本周不太可能”达成协议，“可能持续至下周”。“那样的话，时间会非常紧迫……如果我们下周某个节点无法达成协议，我认为我们会有真正的问题。”

欧盟和英国消息人士当天早些时候告诉路透社，双方预期本周的新一轮未来关系谈判将持续至周末。

这意味着双方势必错过先前所预期能达成协议的11月中旬最后期限。英国《泰晤士报》报道，欧盟视频峰会定于19日举行，这一日期被部分欧盟人士视作谈判最后期限。

一名欧盟高级别外交官说，欧盟27国使节11日开例行会议，不涉及谈判进展，定于18日会面时听取汇报。一名消息人士说：“欧盟不能把时间表置于优先利益之上。我们必须按需求继续谈判，并在某刻准备所有可能情境。”

英国首相府11日拒绝为谈判设定时限，称先前多个期限均由欧方提出。

英国今年1月“脱欧”后进入与欧盟关系维持现状的过渡期。英欧原定利用今年底结束的过渡期敲定明年起适用的贸易规则等未来关系安排，但谈判迄今没有明显进展。

【希冀协议达成】

在科文尼看来，谈判最具争议议题仍是渔业，欧盟需要确保没有成员国“因新安排受到不成比例的影响”。

一名英政府消息人士告诉《泰晤士报》，政府援助是双方谈判难点之一，因为英欧就“公平竞争环境”观念不同。英方不能接受遵循“等同与欧盟”的法律系统，并因偏离系统遭受惩罚。“我们未来需要政策空间，以决定什么符合英国利益。这正是‘脱欧’实质所在。”

路透社注意到，英欧似乎仍在推动达成协议。多名欧盟消息人士预期，谈判代表下周中能提交一份协议文本，除非双方谈判破裂或提前有所突破。

欧洲议会一直担忧来不及批准协议的法律文本，说如果本月16日前能收到协议，有望在12月16日予以批准。一名欧盟外交官说：“真正的分界点是下周末。”

科文尼11日仍对双方最终谈妥表示谨慎乐观，说“双方已进入找到协议的终局”“‘无协议’不符合任何人利益”。“如果你问我怎么看，我觉得我们更有可能达成协议而非达不成。”

爱尔兰央行行长加布里埃尔·马赫卢夫10月底预期，如果英国“无协议脱欧”，与英国北爱尔兰地区同处爱尔兰岛的欧盟国家爱尔兰恐成欧元区中承受负面影响最大的国家。（海洋）（新华社专特稿）

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