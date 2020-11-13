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玻利维亚修复与委伊关系

2020年11月13日08:21  来源：新华网
 

玻利维亚新一任总统路易斯·阿尔塞就职3天后，于11日宣布修复与委内瑞拉和伊朗的外交关系。

阿尔塞当天在社交媒体发布消息说，玻政府已收到委内瑞拉驻玻大使递交的国书。他将修复双边关系，“为促进两国人民利益增强战略联系”。

数小时后，阿尔塞再次宣布收到伊朗驻玻大使国书，说：“他们在玻利维亚永远受欢迎。我方将继续强化有利于两国人民福祉的共同项目。”

在今年10月18日举行的总统选举中，阿尔塞作为左翼政党争取社会主义运动党候选人，以55.1%的得票率击败对手，当选玻利维亚新总统，11月8日在行政首都拉巴斯宣誓就职。

争取社会主义运动党创始人埃沃·莫拉莱斯连任三届共14年总统，阿尔塞长期在其政府中担任财政和经济部长。莫拉莱斯宣布在去年10月总统选举中获胜，但反对派指认其阵营选举舞弊并组织大规模抗议示威，军方同时施压，莫拉莱斯随后辞职并出境避难，原参议院第二副议长珍尼娜·阿涅斯就任临时总统。

按德新社的说法，阿涅斯就任后，对外疏远莫拉莱斯政府的主要盟友，包括以“涉嫌煽动莫拉莱斯支持者骚乱”为由驱逐了所有委内瑞拉驻玻外交人员。前临时政府今年初宣布中断与古巴的外交关系。

阿尔塞在宣誓就职时说，新政府在外交政策方面支持世界多极化，拉美和加勒比国家共同体是该地区实现和平与发展的最佳选择。

阿尔塞政府11日发表声明说，玻方想要“修复被前临时政府损害的外交关系”。

伊朗外交部长贾瓦德·扎里夫上周开启拉美之行，先后访问委内瑞拉、古巴和玻利维亚，8日出席阿尔塞的就职仪式，寻求加强合作、对抗美国施压。路透社报道，莫拉莱斯执政期间曾计划让伊朗参与开发玻利维亚的锂矿资源。

莫拉莱斯9日从阿根廷回国，受到其支持者欢迎。阿尔塞先前说，莫拉莱斯不会在新政府中任职。

莫拉莱斯11日在家乡奇莫雷一场集会上发表演讲，呼吁拉美国家牢牢守住对本国自然资源的掌控权，认为“西方工业化国家只想要确保拉美人为他们供应原材料”。（沈敏）（新华社专特稿）

(责编：苏缨翔、燕勐)
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