利比亚或一年半内举行选举

由联合国牵头的新一轮利比亚政治对话11日取得突破，利比亚冲突双方代表同意在18个月内举行总统和议会选举。

这轮对话9日在突尼斯首都突尼斯市开幕，为期6天，共有75名利比亚各方代表出席。对话旨在促成组建临时政府和搭建过渡框架，为后续选举做准备。

主持对话的联合国秘书长利比亚问题代理特别代表斯蒂芬妮·威廉姆斯11日在记者会上说，双方对话势头良好，与会代表就“通往选举的路线图”初步达成一致，同意在18个月内举行“自由、公平、兼容和可信的议会和总统选举”。

威廉姆斯说，路线图还包括全国和解、部队整编和流离失所人员安置，新政府上台后亟待解决的两大问题是改善公共服务和惩治贪腐。

突尼斯对话举行的同时，由利比亚冲突双方代表组成的联合军事委员会正在利比亚中部城市苏尔特谈判停火协议落实情况。路透社报道，双方谈判内容包括从前线撤回部队等细节。

苏尔特是利比亚前领导人卡扎菲的家乡，也是眼下东西两大割据势力控制范围的分界地。

2011年卡扎菲政权被推翻后，利比亚陷入动荡，两大势力割据对峙。民族团结政府和支持它的武装力量控制首都的黎波里等西部地区，国民代表大会则与“国民军”结盟，控制东部和中部地区、南部主要城市及西部部分城市。民族团结政府获得联合国承认，得到土耳其和卡塔尔等国支持；“国民军”获得沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、埃及、俄罗斯和法国等国支持。

“国民军”去年4月进攻的黎波里，一度势如破竹。民族团结政府在土耳其支持下，逐步扭转战局并发起反击。双方在苏尔特一带僵持。民族团结政府和国民代表大会8月相继宣布停火，呼吁在苏尔特设立非军事区并举行选举。双方9月就交换在押人员、开放空中和陆路运输达成初步共识。在联合国调停下，利比亚冲突双方10月23日在瑞士日内瓦签署停火协议，决定在利比亚全境实行“完全和永久”停火。（王宏彬）（新华社专特稿）

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