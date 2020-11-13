10月18日，上海合作组织秘书处在北京举行2020-2021年上合组织文化体育系列活动新闻发布会。图为北京体育大学的学生在表演太极。

新华社记者 陈益宸摄

6月15日，上海合作组织睦邻友好合作委员会与中华全国集邮联合会共同发行公益纪念封700套。图为嘉宾代表手持纪念封合影。

新华社记者 李 贺摄

11月10日，上海合作组织（上合组织）成员国元首理事会第二十次会议以视频方式举行，习近平主席在会上发表题为《弘扬“上海精神” 深化团结协作 构建更加紧密的命运共同体》的重要讲话。

习近平主席发出倡议：“加强抗疫合作，构建卫生健康共同体。”“维护安全和稳定，构建安全共同体。”“深化务实合作，构建发展共同体。”“促进民心相通，构建人文共同体。”习近平主席强调，当前形势下，上海合作组织要弘扬“上海精神”，深化团结协作，为地区国家稳定和发展作出更大贡献，为推动构建人类命运共同体作出更多实践探索。习近平主席的重要讲话在网上引发热烈反响。有网友说，习近平主席的重要讲话凝聚各方共识，展现大国担当，在重申多边主义的中国承诺的同时，为上合组织的发展指明了方向，为推动构建更加紧密的人类命运共同体注入了强大动力。

时代之问的中国回答

11月10日晚，习近平主席在北京以视频方式出席上海合作组织成员国元首理事会第二十次会议并发表重要讲话。面对“世界怎么了，我们怎么办”的时代之问，习近平主席作出坚定的中国回答。

习近平主席强调，上海合作组织要弘扬“上海精神”，加强抗疫合作、维护安全稳定、深化务实合作、促进民心相通，携手构建卫生健康共同体、安全共同体、发展共同体、人文共同体，为推动构建人类命运共同体作出更多实践探索。

11月11日，新华网发布题为《推动构建更加紧密的人类命运共同体》的新华时评。评论说，习近平主席出席会议并发表重要讲话，立足当下、着眼未来，提出了促进上合组织发展的“中国方案”，发出了构建更加紧密的人类命运共同体的时代强音。构建更加紧密的人类命运共同体，需要聚焦行动，不断探索。此次上合组织成员国领导人签署并发表峰会宣言，发表了关于共同应对新冠肺炎疫情、保障国际信息安全、开展数字经济领域合作等6份声明，还批准涉及医疗卫生、地方发展、对外交往等领域多个合作文件，再次用沉甸甸的成果表明，上合组织从来不是清谈馆，而是实实在在的行动派。

11月11日，中央电视台新闻中心新媒体官方账号“央视新闻”发布题为《特殊之年上合峰会，习近平主席这样回应时代之问》的评论文章，文章称，十多天前，中共十九届五中全会召开，外界评价全会的最大亮点是提出了三个“新”——新发展阶段、新发展理念、新发展格局。“大家一起发展才是真发展，可持续发展才是好发展。”在10日晚的讲话中，习近平主席再次阐述了创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，呼吁拓展务实合作空间，助力经济复苏、民生改善。

同日，人民日报海外网发表题为《特殊之年，上合峰会不寻常》的网络评论，评论指出，习近平主席首次在上合组织框架内提出构建卫生健康共同体、安全共同体、发展共同体、人文共同体的重大倡议。尽管疫情对国际交往和国际贸易造成不小冲击，但上合组织国家仍将继续维护地区稳定和信息安全，推动科技、物流、医疗、教育和文化等领域取得新的合作成果，朝着卫生健康共同体、安全共同体、发展共同体、人文共同体的方向前进，相信上合组织将坚守初心和使命，为构建新型国际关系和人类命运共同体作出应有贡献。

国际社会的正义呼声

“文明没有优劣之分，只有特色之别。”“睦邻友好必将超越以邻为壑，互利合作必将取代零和博弈，多边主义必将战胜单边主义。”……在讲话中，习近平主席倡导以实际行动践行多边主义、完善全球治理、维护国际秩序，重申了中国对多边主义的郑重承诺，展现了中国作为负责任大国的历史担当，同时也为上合组织更好发挥国际作用指明了方向。

11月11日，新华网发布题为《为上合组织下阶段发展擘画蓝图——解读习近平主席在上海合作组织成员国元首理事会第二十次会议上的重要讲话》的文章。文章称，当前国际格局加速演变，倡导“多边主义”和强调“本国优先”两种力量相互博弈，在这一背景下，习近平主席通过上合组织这一多边合作平台表明中国立场，反映了国际社会的正义呼声。

格鲁吉亚《每日新闻网》主编阿弗坦迪尔·奥提纳什维利说，习近平主席的讲话充分体现了中国致力于推动互利共赢国际合作的真诚愿望，在新冠肺炎疫情仍在蔓延的当下具有格外重要的现实意义。习近平主席在讲话中强调构建卫生健康共同体，反映了各国人民团结抗疫、同舟共济的心声，符合国际社会的共同利益，将有力推动世界各国携手合作、战胜疫情。

11月12日，人民网发布题为《为推动构建人类命运共同体作出更多实践探索》的主题文章。文章称，许多国际人士表示，习近平主席的重要讲话指明了上合组织的发展方向，丰富了人类命运共同体的深刻内涵，必将对地区及世界和平发展产生重要积极影响。其中，哈萨克斯坦“社会工程”基金会中国问题专家穆卡诺夫说：“习近平主席的讲话为后疫情时代的上合组织发展传递信心，指明方向。”世界各国命运休戚相关，唯有紧密团结、加强合作、相互尊重、共同发展才能形成合力，应对挑战。

上合组织的强劲动力

11月10日，新华社发布综合消息《为推动构建更加紧密的命运共同体注入强大动力——多国人士高度评价习近平主席在上合组织成员国元首理事会第二十次会议上的重要讲话》。文章称，多国专家学者表示，习近平主席的讲话为上合组织的发展指明了方向，为深化团结协作、推动构建更加紧密的人类命运共同体注入强大动力。

其中，对于习近平主席在讲话中提出的携手构建“四个共同体”的重要主张，乌兹别克斯坦国立世界语言大学教授图尔苏纳利·库兹耶夫说，这对于推动地区国家稳定和发展、构建人类命运共同体具有非常重要的现实意义。

俄罗斯科学院远东研究所首席研究员弗拉基米尔·彼得罗夫斯基则在新华网的报道中说，携手构建“四个共同体”的重要主张，有助于上合组织成员国确定共同应对挑战的战略。上合组织成立以来，在应对非传统安全威胁等方面发挥了积极作用，新冠肺炎疫情全球蔓延更加凸显上合组织合作的现实意义。

11月11日，央视网新闻发布题为《携手构建更加紧密的命运共同体》的央视快评。评论认为，习近平主席的重要讲话，站在构建人类命运共同体的历史高度，充分肯定了上合组织不平凡的发展历程，深刻揭示了人类社会发展的历史大势和时代潮流，为深化上合合作提供了指引。面对时代之问，面临艰巨考验，上合组织成员国应该汇集“上合智慧”，构筑联防联控网络，共同抵制“政治病毒”，团结合作抗击疫情；应该凝聚“上合力量”，坚定维护各成员国发展安全，坚决反对外部势力干涉成员国内部事务，深化共同、综合、合作、可持续的安全观；应该扩大“上合效应”，继续推动共建“一带一路”倡议同各国发展战略及欧亚经济联盟等区域合作倡议深入对接，加强互联互通，实现优势互补，畅通经济循环，共享发展机遇和成果；应该展现“上合魅力”，增进睦邻友好，加强文明互学互鉴，为上合长远发展夯实民意基础。

(责编：艾雯、燕勐)