欧盟与英国贸易协议难产（国际视点）

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欧盟和英国最新一轮贸易谈判目前正在英国首都伦敦举行。由于在一系列问题上的分歧仍未弥合，双方至今仍未达成贸易协议。随着年底“脱欧”过渡期结束的时间日益临近，英国“无协议脱欧”的可能性增大，这将给双方的经济社会发展带来冲击。

当地时间11月9日，英国“脱欧”谈判首席代表戴维·弗罗斯特与负责英国“脱欧”事务的欧盟首席谈判代表巴尼耶在伦敦展开新一轮谈判，努力扫除达成贸易协议的最后障碍。截至记者发稿时，谈判仍在进行中。双方谈判团队正在与时间赛跑，争取尽快取得重大进展，避免“无协议脱欧”的局面出现。

谈判进入“最后冲刺阶段”

一提到英国“脱欧”，比利时海滨城市奥斯坦德的渔民吉斯·普特曼马上脸色阴郁，仿佛头顶的铅墨色天空。他告诉本报记者：“这几天我一直关注北海对岸正在举行‘脱欧’谈判的英国。如果双方还谈不拢，从明年年初开始，我就无法再到英国海域捕鱼，年收入将损失一半。”

欧英双方希望能够在11月18日之前达成贸易协议草案，以便赶上11月19日举行的欧盟峰会。贸易协议经过峰会批准后将送交欧洲议会审议。最乐观的情况下，欧洲议会将在12月16日对该协议进行最终表决。表决通过后，欧盟所有成员国议会需要对该协议进行表决。

“11月19日是提交欧英贸易协议草案的最后期限。”欧盟一位高级外交官告诉本报记者，欧英贸易谈判进入“最后冲刺阶段”，“脱欧”议题在本届峰会上将备受关注。

根据此前达成的“脱欧”协议，英国在今年1月31日正式“脱欧”，并进入为期11个月的过渡期，至12月31日结束。在过渡期内，英国不再是欧盟成员国，但继续留在欧盟单一市场和关税同盟内，和其他成员国一样，遵守欧盟的所有规则。如果在过渡期结束前仍未达成贸易协议，双方将在世贸组织规则下开展贸易，这将给双方带来巨大经济损失。

从今年3月起，欧英双方就此展开谈判。10月底以来，双方展开密集的闭门会谈，被外界形象地称为“隧道磋商”。《布鲁塞尔时报》评论称，到目前为止，几轮谈判又过去了，还是看不到“隧道的光亮”。

三大领域分歧依然存在

11月7日，欧盟委员会主席冯德莱恩与英国首相约翰逊通电话，讨论以贸易协议为核心的双边谈判问题。双方表示，最近谈判取得一些进展，但重大分歧依然存在。双方同意继续谈判，并指示首席谈判代表加倍努力，争取达成协议。

据悉，目前欧英双方的重大分歧主要在渔业问题、公平竞争环境和争端解决机制这三大领域。

在渔业谈判中，欧盟要求英国继续向欧盟国家渔船开放其海域，并且希望就捕鱼问题达成永久协议，否则就拒绝向英国金融服务业等领域开放欧盟市场。与金融服务业和汽车业相比，渔业在英国经济中所占比重可谓微乎其微，但渔业问题事关英国主权，因此双方一直难以达成共识。

在公平竞争环境问题上，欧盟希望英国在劳工权利、环境法规，特别是政府补贴方面，要继续严格遵守欧盟规则。但在英方看来，这已触碰其底线，相当于欧盟标准和规则将无限期适用于英国，这与其“脱欧”以寻求主权独立的初衷相悖。

在争端解决机制问题上，欧盟提出，如果双边贸易争端涉及欧盟法律解读问题，应交由欧洲法院裁决，因为欧洲法院享有欧盟法律的最高释法权威。而英国方面则认为，过渡期结束后，英国的法律系统将完全独立于欧盟，自然也不再接受欧洲法院的仲裁。

分析人士指出，在既有利益格局被打破的背景下，欧英双方都想将己方利益最大化，使得谈判始终裹足不前。此前英国曾一度表示，10月15日的欧盟峰会是英欧达成贸易协议的最后期限。峰会后，英方强硬表态称，双方谈判已经结束，如果欧盟不从根本上改变立场，就没有再谈的必要。在欧盟方面作出达成协议需“双方妥协”、“愿在协议法律文本基础上加以讨论”的表态后，英国才同意重启谈判。

“无协议脱欧”风险正在增加

有评论认为，随着过渡期结束日益临近，“无协议脱欧”的风险正在增加。“无协议脱欧”意味着欧英双边贸易将重新实施边检和恢复关税，导致贸易成本大幅上升，并可能使边境陷入混乱。

面对目前贸易协议难产的局面，英国和欧洲的企业普遍感到焦虑。英国汽车制造商和贸易商协会会长迈克·霍斯表示，受疫情影响，今年英国的汽车产量已大幅萎缩，如果英国“无协议脱欧”，那英国的汽车制造业将面临毁灭性打击，大批从业人员及其家庭的生活水平将受到严重影响。欧洲23个贸易组织日前也联名上书谈判双方，敦促尽快达成贸易协议。

有迹象显示，伦敦作为全球金融中心的地位正在受到挑战。安永的最新研究认为，从英国流向欧洲大陆的银行资产规模已高达1.5万亿美元，高于2019年底1.3万亿美元的预测，摩根大通、高盛集团和摩根士丹利等大型跨国金融机构正在加速向法兰克福、巴黎等地转移资产和员工。

“无协议脱欧”还将严重影响英国普通民众的日常生活。据市场研究机构分析，目前英国物价普遍高于欧洲大陆国家。如果英欧再回到世贸组织框架下开展贸易，高额关税将会使某些日用品的进口成本增加近1/3，英国民众生活压力将会更大。英国巴斯市议会议员余德烁告诉本报记者，他所在选区民众都很担心“无协议脱欧”局面的出现，认为应该竭力避免。

“很多人担心‘无协议脱欧’将给欧英双方带来难以承受的巨大代价。实际上，即使仓促达成贸易协议，也将无法完全阻挡‘脱欧’给双方经济社会造成的巨大冲击。”卡内基欧洲中心访问学者彼得·凯尔纳对本报记者说，欧英持续47年的关系早已使彼此利益高度融合，如果没有一个完善的贸易协议作为规范，双方未来关系免不了磕磕碰碰。

在欧盟某智库工作的英国公民戴维·法奈尔，在布鲁塞尔生活已有20多年，最近一段时间冒着疫情的风险在抓紧办理居住证。随着“脱欧”过渡期即将结束，英国公民无需在欧盟成员国中办理居住证的权利也将终止。“我现在每天都为申请居住证而四处奔波，‘脱欧’无疑将给我的生活带来巨大改变。”法奈尔抱怨道。

有分析认为，尽管欧英双方对达成协议还抱有希望，但这并不容易，除非双方在最后时刻都做出巨大让步。如何在所剩无几的时间内跨越巨大鸿沟，考验着双方的智慧。

（本报布鲁塞尔11月12日电）

《 人民日报 》（ 2020年11月13日 16 版）

(责编：杨光宇)