“观察中国经济活力的一扇窗口”

“‘双11’已经成为一场国际盛会，触角遍及世界各地。”巴西圣保罗大学经济学教授亚历山大·菲格雷多表示。在“双11”巴西推广活动中，菲格雷多以“非常优惠的价格”抢购了一部华为手机。“我向许多朋友推荐了这场购物盛宴，‘双11’拉近了中国和我们的距离。”

迈入第十二个年头，“双11”购物节再一次在全球掀起消费热潮。美国市场观察网站日前报道，“双11”购物节是一年中最繁忙的网购日之一，而且规模和范围不断扩大。时尚界和零售业人士从这一购物节中看到未来巨大的消费潜力。

据菲律宾ABS—CBN电视台报道，厨具、装饰品、床上用品等居家用品在今年的“双11”购物节中更受欢迎。据东南亚电商巨头来赞达统计，今年有超过35万个品牌和卖家加入“双11”活动，吸引8000万消费者选购。来赞达泰国跨境电商负责人蓝其说，今年来赞达泰国加大了海外仓储的建设步伐，让跨境商品可以更快到达泰国消费者手中。

“双11”促销活动的范围之广、力度之大也吸引了欧洲媒体关注。欧盟“零售详情”网站分析称，全球6个最大的电子商务平台有4个在中国，“中国电子商务已开始向海外拓展，在这一领域，中国企业处于领先地位 ”。不少欧洲电商企业开始“跟风”举办“双11”活动。欧洲最大电子商务企业之一mediamarkt推出了“单身日”黑色11月促销活动，比利时电子电器网站“范登博雷”在官网首页张贴大幅促销海报，并解释“双11”的含义。

中国疫情防控取得重大战略成果，并率先实现经济复苏，成为推动全球经济复苏增长的重要力量。今年“双11”前，编组50辆、满载乳制品的火车从波兰马拉舍维奇出发，抵达武汉吴家山站。这是波兰至中国的首趟“乳制品专列”，主要为中国电商企业备战“双11”提供充足稳定的货源保证。

“中国市场潜力巨大，中国经济迅速恢复，这对我们以出口为主的公司来说无疑是个好消息。”捷克策尔瓦波西米亚水晶公司董事长策尔瓦说。日前，他们把产品带到第三届进博会上，希望捷克水晶能俘获更多中国消费者的心。

“今年的‘双11’活动是有史以来国际影响力最大的一次，许多美国商家借此进军中国市场。”彭博社认为，对正处于恢复阶段的美国品牌而言，中国市场是为数不多的亮点之一。

“‘双11’销售持续火热，再次证明‘中国经济是一片大海’。”泰国法政大学经济学院副教授阿颂西对中国经济的强大韧性和光明前景充满信心，“中国市场内需强劲，是经济长期向好发展的重要驱动力。”

后疫情时代，消费者转变消费方式，为电子商务的成长带来更多机会。“消费能力的释放将推动中国经济优化结构，促进经济发展实现良性循环。”菲格雷多表示，中国市场不断发展壮大，消费能力的提升让民众对多样化、高品质的进口商品有了新的需求，这为其他国家和地区带来巨大发展机遇。

“‘双11’已经成为经济学家和国际舆论观察中国经济活力的一扇窗口。”比利时赛百思中欧商务咨询公司首席执行官弗雷德里克·巴尔丹指出，“双11”从一个侧面印证了中国经济的巨大潜力和消费的强劲复苏态势。“作为世界上率先控制住疫情的国家，中国消费者在‘双11’释放的巨大消费潜力，显示出中国经济的庞大体量和蓬勃活力。中国强劲的内生动力不仅将有力拉动中国经济增长，也将为全球各地的商家提供新机遇，为世界经济复苏增添新动力。”

（本报北京、里约热内卢、曼谷、布鲁塞尔、华沙11月12日电 记者俞懿春、李晓骁、赵益普、张朋辉、于洋）

《 人民日报 》（ 2020年11月13日 16 版）

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