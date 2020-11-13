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拉美多国力促旅游业复苏

本报驻巴西记者  朱东君

2020年11月13日05:41  来源：人民网－人民日报
 

　　因新冠肺炎疫情关闭近8个月后，秘鲁知名旅游景点马丘比丘近日重新开放。随着隔离措施逐渐放松，拉美多国近期陆续重启国内国际旅游市场，力促旅游业复苏。

　　在马丘比丘重开仪式上，秘鲁外贸和旅游部长巴里奥斯向马丘比丘颁发了“安全旅行”标识，范围涵盖景区和周边的餐馆、酒店和交通设施。巴里奥斯表示，旅游业正在“渐进、负责任”复苏。目前，马丘比丘景区每天允许675名游客进入，为疫情前游客最大承载量的30%。景区重新开放给周边的餐饮、住宿、交通和手工艺品制售等从业者带来了希望。

　　6月以来，拉美多国逐步放开出行限制，重新开放景区景点。加勒比地区的首批岛屿于6月起重新开放。墨西哥旅游城市坎昆的酒店也在当月迎来开放后第一批游客。巴西里约热内卢的著名景点面包山、基督山等在8月重新开放。继开放伊瓜苏国家公园后，阿根廷于11月初开放冰川国家公园部分区域，允许周边居民入内游览。智利有望于近期允许外国游客入境，业内人士表示，此举对智利旅游业复苏至关重要。

　　多国推出了旅行产品促销方案。7月，巴巴多斯发起“欢迎图章”计划，国外申请者支付一定费用后，可获得期限为12个月的特别签证。哥斯达黎加旅游局重启“让我们去旅行”活动，通过与旅游业从业者、银行机构等合作，向民众提供旅行产品的折扣、无息贷款、积分兑换等优惠，促进国内游消费。

　　为保障旅行安全有序进行，多国严格制定并执行防疫措施，如控制景点游客流量、要求游客提供新冠病毒检测报告、佩戴口罩和保持社交距离等，并对旅游从业者进行防疫培训。加勒比公共卫生局推出了“旅行者健康保证标识”，申请标识的旅游从业者需要接受相关卫生准则培训，并每周汇报是否接待过新冠病毒感染者。该局还推出了专门的手机应用程序，方便游客查询获得认证的机构以及旅行要求、医疗设施、健康预警等信息。

　　数据显示，巴西旅游业收入自5月起逐月增长。牙买加旅游部长巴特利特近日表示，自6月中旬重新开放边境以来，牙买加累计接待20万名游客，6月至9月的旅游收入超过2.5亿美元，30%的旅游业者重返工作岗位。但业内人士认为，拉美国家旅游业收入恢复到疫情前水平还需相当长一段时间。

　　（本报里约热内卢11月12日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年11月13日 16 版）
(责编：杨光宇)
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