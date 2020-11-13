中共中央对外联络部于11月9日和12日分别为外国驻华使节、外国商会和跨国企业代表举办十九届五中全会精神宣介会，包括60多位驻华大使在内的100多个国家的高级外交官，以及来自世界主要经济体和世界500强企业在内的100多位机构和企业代表出席。

中央有关部门负责同志和专家全面介绍了“十三五”规划实施以来中国取得的全方位发展成就，特别是《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》（以下简称《建议》）的主要内容和深远影响，强调在以习近平同志为核心的党中央领导下，中国将继续扩大对外开放，加强共建“一带一路”等国际合作，与世界分享发展机遇。

与会人士盛赞中国“十三五”时期取得的巨大成就，表示十九届五中全会描绘了中国“十四五”及更长时期的经济社会发展蓝图，更加重视经济发展的质量和效益，在扩大内需、对外开放、科技创新、绿色发展等方面提出具体措施，不仅将促进中国繁荣发展，也将有力推动后疫情时代世界经济复苏和发展。

越南驻华大使范星梅表示：“中国为制定发展目标作出了精心的准备和研究，《建议》内容深刻全面，目光长远，不仅指明了中国未来的发展方向，也将深刻影响到本地区乃至全世界的经济发展，同时为发展中国家促进经济社会发展提供了可参考的方案。”

在国际环境日趋复杂、不稳定性不确定性明显增加的背景下，《建议》强调中国将坚持实行高水平对外开放，高举和平、发展、合作、共赢旗帜。中国美国商会总裁毕艾伦说，得益于中国的对外开放政策，越来越多的美国企业到中国投资。“我相信在未来100年，美国企业也将会一直在中国发展。”

乌兹别克斯坦驻华大使赛义多夫说，中国如期举办第三届进博会，向全世界再次证明全面扩大开放的坚定决心。“中国的市场很大，这对包括乌兹别克斯坦在内的世界各国都提供了重要机遇。未来乌兹别克斯坦将继续发展和中国互利共赢的伙伴关系。”

《建议》提出中国加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，成为与会代表的热议话题。“开放的中国为世界发展带来更多机遇。”乌拉圭驻华大使卢格里斯表示，乌方高度赞赏中国对外开放举措，将积极在中国新发展格局中找到互补合作的空间，实现互利共赢。

埃及驻华大使巴德里表示，新发展格局在推动中国经济保持稳步发展的同时，将为外商来华投资兴业创造更多机会，也必将为世界经济复苏和发展作出更大贡献。

“十四五”时期，中国经济社会发展将以推动高质量发展为主题。与会人士对中国发展前景充满信心，期待与中方进一步加强投资、经贸、科技、人文等领域交流合作，积极参与中国高质量发展的美好未来。

古巴驻华大使佩雷拉说，近年来，中国的科技创新能力令世界印象深刻。特别是在新冠肺炎疫情防控中，中国在药物研发、科技应用等方面为加强国际抗疫合作作出诸多贡献。

大众汽车集团（中国）执行副总裁刘云峰说，《建议》提出中国将加快推动绿色低碳发展、制定二〇三〇年前碳排放达峰行动方案，具有重要意义。“在第三届进博会上，大众与合作伙伴共同作出承诺，将不断努力实现碳中和目标。”

克罗地亚驻华大使米海林说，中国和克罗地亚不仅在经济、科技创新等领域保持了良好合作关系，两国人民在文化、体育等领域也有深入沟通和交流。“中国在规划发展目标时，强调对外文化交流和多层次文明对话。我十分期待中国‘十四五’规划为促进两国合作增添新动力。”

《 人民日报 》（ 2020年11月13日 03 版）

(责编：杨光宇)