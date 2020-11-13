“为世界经济尽快回暖提供持续动能”（外媒看中国）

在新冠肺炎疫情给各国带来严重冲击、也给世界经济带来重创的特殊时期，第三届中国国际进口博览会如期举办，受到外国媒体的广泛关注和积极评价。外媒报道认为，进博会进一步释放出中国全面扩大开放、同世界分享市场机遇的强有力信号，中国以实际行动促进国际经贸合作、助力全球产业链供应链稳定畅通，为推动世界经济复苏和发展作出重要贡献。

“展现了中国不断扩大对外开放的行动力”

《俄罗斯报》发表评论指出，第三届进博会是在疫情防控期间如期举行的全球经贸盛会，这证明中国经济在迅速复苏，并为外国企业进入中国市场搭建平台。在全球市场萎缩的情况下，很多外国企业把对华出口看作拓展市场的重要机遇，都为参展做了精心准备。

比利时《晚报》的文章指出，当前，全球疫情形势依然严峻，进博会如期举办意义重大，向全世界表明了中国全面扩大开放的坚定决心。在疫情防控常态化背景下，本届进博会更加重视数字化管理，参展和签订合同等程序可以线上同步，创新办会颇有成效。

美联社在报道中说，中国如期举办第三届进博会，“是中国经济稳步复苏的重要表现，也是为提振世界经济作出的最新努力”。

日本《朝日新闻》的报道特别关注到“进博会聚集了400多家日本企业”。文章指出，当前世界经济陷入衰退，不少国家和地区的企业将拓宽市场、恢复增长的希望寄托于中国巨大的市场。文章援引国际货币基金组织的研究称，中国将是今年唯一保持正增长的主要经济体，这更让包括日企在内的各国企业看好中国机遇。

斯里兰卡《每日新闻》报道说：“进博会被誉为全球贸易史上的创新之举，展现了中国不断扩大对外开放的行动力，是中国支持经济全球化、推动建设开放型世界经济的重要举措。”

“进博会将为后疫情时代全球经济发展注入新动力。”巴基斯坦联合通讯社报道说，本届进博会上，来自世界各地的新产品、新技术、新服务精彩亮相，令人惊叹。参展的国际企业越来越多，说明中国进一步扩大开放受到国际社会的欢迎。

“向世界进一步打开中国市场的大门”

德国“财经新闻”网站报道了德国福维克集团连续3年参加进博会的故事。拥有130多年历史的福维克集团是最早报名参加第三届进博会的外国企业之一。“得益于进博会平台，公司产品得到更多关注，营业额增长显著。”报道援引福维克中国区总经理查生的话表示，中国市场对福维克全球发展具有重要战略意义，希望通过进博会扩大在华市场，为中国消费者提供高品质产品。

“进博会向世界进一步打开中国市场的大门。”古巴拉通社刊文指出，中国降低数千种商品的进口关税，通关手续更加灵活高效，商品进口更加便利。“进博会让上海这一金融中心成为展示优质商品的橱窗，为各国企业家提供了建立联系、开展合作的机会。”

《菲律宾星报》刊文称，几十家菲律宾企业赴华参加进博会，重点推介热带水果、蔬菜、坚果、海鲜产品等菲律宾特产。文章指出，在去年成功参会以及菲中贸易不断发展的基础上，菲律宾企业继续保持拓展中国市场的势头。

“中国超大规模市场对日本企业吸引力巨大。”日本《每日新闻》报道说，尽管国际交流受到限制，但日本企业仍积极参展，一些无法到现场的参展商提前把样品邮寄至中国，进行网上推介。

“进博会是埃及向中国出口更多商品的绝佳机会和重要平台。”《今日埃及人报》撰文指出，通过进博会，埃及向中国出口更多橙子、葡萄、大枣和甘蔗等水果，埃及应抓住机遇扩大与中国经贸合作。

美国《洛杉矶周刊》报道说，旧金山湾区委员会连续3年参加进博会，加利福尼亚州有10多个企业、机构在馆内展示各类产品和服务，希望在全球最大的进口展会上寻求振兴经济的良机。

“为各国带来共同发展的机遇”

肯尼亚广播公司网站文章认为，进博会的举办充分展现中国对外开放的姿态，体现了携手构建人类命运共同体的理念，为各国企业提供了展示产品、洽谈业务、拓展中国市场的平台。特别是新产品、新技术、新服务的全球首发和中国首展，让参会的非洲企业接触到很多全球前沿科技。“不少非洲企业在进博会上找到合作伙伴并签署合作协议，无论对企业本身，还是对所在国家来说，都收获颇丰。”

赞比亚《卢萨卡时报》报道说，通过进博会，埃塞俄比亚的咖啡、肯尼亚的玫瑰、南非的红酒、乌干达的腰果……越来越多的非洲特产被中国消费者了解和接受。后疫情时代，促进全球贸易和投资十分重要，进博会为各国企业提供了与中国市场建立联系的机会，有利于促进国际经贸合作。

希腊航运新闻报道说，进博会是中国主动向世界开放市场的重大举措。“本届进博会为世界经济尽快回暖提供持续动能。”

加纳金街商业网报道指出，中国是加纳最大贸易伙伴，也是加纳大宗商品主要出口目的地。本届进博会上，来自加纳的可可豆受到中国进口商的喜爱，线下线上成交量令人惊喜。“加纳与中国还有很大合作空间。中国经济回暖、进口需求增长，将有利于加纳扩大出口，为加纳经济复苏创造机遇。”

巴基斯坦《观察家报》发表评论文章称，当前，疫情给各国带来严重冲击，单边主义、保护主义抬头，考验着世界经济复苏能力。“进博会如期举办，为各国带来共同发展的机遇，彰显中国坚定不移全面扩大对外开放、维护多边贸易、促进合作共赢的决心和信心，展现了负责任大国的担当。”

（本报北京、上海、华盛顿、东京、约翰内斯堡、柏林、曼谷、伊斯兰堡、布鲁塞尔、开罗、里约热内卢11月12日电 记者李琰、王新萍、杨迅、李志伟、刘军国、吕强、李滢嫣、花放、赵益普、丁雪真、牛瑞飞、黄培昭、张远南）

《 人民日报 》（ 2020年11月13日 03 版）

(责编：杨光宇)