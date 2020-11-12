全球疫情简报：蒙古国将进入全国警戒状态 美国超1.5万只貂死于新冠病毒

新华社北京11月12日电 11日全球疫情简报：蒙古国将进入全国警戒状态 美国超1.5万只貂死于新冠病毒

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间11日17时52分（北京时间12日零时52分），全球新冠确诊病例较前一日增加490478例，达到51251715例；死亡病例较前一日增加8570例，达到1270930例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间12日8时25分，全球新冠确诊病例达51987635例，死亡病例为1281426例。美国是全球疫情最严重的国家，确诊病例达10392672例，死亡病例为240918例。

新闻事件

蒙古国副总理、国家紧急情况委员会主席索德巴特尔11日晚宣布，该国将于12日6时至17日6时进入全国警戒状态。索德巴特尔当晚在新闻发布会上说，政府根据《防灾法》和新冠疫情现状做出全国进入警戒状态的决定。他说，民众在警戒状态期间必须严格遵守相关规定，而食品商店、超市、粮油市场、加油站、药店、医院、供电供热、电信、新闻等部门将正常运行。

据日本广播协会电视台统计，截至11日20时15分（北京时间19时15分），日本当日新增新冠确诊病例1536例，是8月8日以来单日确诊首次超过1500例，累计确诊112158例；新增死亡病例12例，累计死亡1863例。

尼泊尔卫生和人口部11日发布的新冠疫情数据显示，该国过去24小时新增确诊病例2569例，累计确诊突破20万，达202329例；新增死亡病例26例，累计死亡1174例。今年10月份以来，尼泊尔疫情迅速恶化。官方数据显示，10月9日，该国累计确诊病例超过10万例，确诊病例从10万例升至20万例用时33天。

美国农业部日前对媒体表示，自8月份以来美国多个州的养殖场已有共计超过1.5万只貂死于新冠病毒。当局正在监测相关养殖场并进行隔离。

瑞典足球协会11日宣布，瑞典男足主帅安德松新冠病毒检测呈阳性。另据外媒11日报道，匈牙利男足主帅马尔科·罗西新冠病毒检测呈阳性。

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