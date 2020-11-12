国际反恐增添不确定因素

在国内外专家分析未来拜登政府将面临的最紧迫的外交政策领域，似乎没有提及国际反恐议题，加之近来美国在相关领域采取倒退的错误政策、欧洲与东南亚出现的新动向，可以预计未来国际反恐出现更多不确定因素，国际反恐合作面临新挑战。

美国国务院11月5日悍然宣布，不再把“东突厥斯坦伊斯兰运动”列为恐怖组织，改变了2001年九一一恐怖袭击事件以来的政策态度。中国外交部发言人汪文斌随即在例行新闻发布会上表示，“中方对美方有关决定表示强烈不满和坚决反对”。此举“再次暴露了华盛顿当权派在反恐问题上的'双重标准'”，因为“东突厥斯坦伊伊斯兰运动”长期从事恐怖暴力活动，造成大量人员伤亡和财产损失，严重威胁中国和国际地区安全稳定。

早在10月6日，美国国土安全部发布的首份《国土安全威胁评估报告》（HomelandThreatAssessment）显示，美国行政当局的相关职能部门完全背离履行自身反恐职责范围的初衷。国土安全部是美国政府在九一一恐怖袭击事件后设立的一个联邦行政部门。2002年11月25日，美国总统小布什在白宫签署《国土安全法》，宣布成立国土安全部。这是美国自1947年成立国防部以来最大规模的一次政府机构调整。按照当初的规划，国土安全部负责国内安全、应急事务处置及防止恐怖活动，主要涉及的是狭义的安全概念，按说与中国没有任何关系，在其主要职责的反恐领域内中美曾进行过不错的合作。国土安全部无论何时都应该履行其职责，就在去年，美国116届国会曾经通过一项《国土安全威胁评估法案》，该法案要求美国国土安全部情报与分析办公室评估未来5年影响美国国土安全的恐怖威胁。可是现在美国国土安全部也加入到极端反华势力阵营，报告不提反恐却肆意炒作“中国本土威胁论”，居然到了一味为了制造对华敌对舆论而不顾自身职责定位的地步。

几乎与此同时，欧洲恐怖暴力活动有所抬头。10月29日，法国尼斯圣母教堂发生恐怖袭击事件，造成3人死亡，数人受伤。10月31日，法国东南部城市里昂发生枪击事件，一名教堂神职人员中弹，伤势严重。这是半月内法国发生的第三起恶性袭击事件，引发欧洲和国际社会高度关注。11月2日，奥地利首都维也纳遭遇血腥袭击。被击毙的枪手是恐怖组织“伊斯兰国”的支持者。奥地利总理库尔茨称这是“令人作呕的恐怖袭击”。据报道，袭击中也有华人遇难。

尽管欧盟领导人10月29日曾发表声明，对法国恐怖袭击事件予以“最强烈的谴责”，并呼吁世界各国领导人共同努力，增进社区和不同文化间的对话和理解。但是，法国总统马克龙谴责残暴“伊斯兰恐怖袭击”的言论，在东南亚最大穆斯林国家印尼引起各界反弹。10月31日，印尼总统佐客在声明中也批评马克龙带有侮辱伊斯兰教的言论，说该不当言论伤害了世界各地穆斯林的感情。

值得警惕的是，日前，自我流亡沙特阿拉伯的印尼极端强硬派回教领袖里齐克飞回雅加达，造成轰动，他的追随者和支持者挤满了通往国际机场的道路，导致交通瘫痪，一些航班甚至因此受影响。这样一位具有高度争议性的宗教人物，在印尼“缺席”几年，如此大的影响力依然如当初，接下来的安全形势堪忧。

从全球的趋势来看，网络极端组织的影响力不容轻视，尤其在新冠疫情蔓延全球的现阶段，极端恐怖主义的威胁不分国界，对国际反恐形势的任何变化，我们都应该时时警惕，国际反恐合作仍任重道远。

（作者是中国国际问题研究基金会研究员、河南师范大学世界和平与发展研究院院长）

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