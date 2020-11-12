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第三十七届东盟峰会开幕

2020年11月12日11:20  来源：人民网-国际频道
 
第37届东盟峰会开幕式上，越共中央总书记、国家主席阮富仲致辞（越通社供图）
第37届东盟峰会开幕式上，越共中央总书记、国家主席阮富仲致辞（越通社供图）

人民网河内11月12日电（记者刘刚）第37届东南亚国家联盟（东盟）峰会当地时间11月12日上午开幕，东盟十国领导人以及东盟秘书长出席，会议以视频形式举行。

越共中央总书记、国家主席阮富仲在峰会开幕式上致辞时表示，2020年已步入尾声，在世界形势深刻复杂演变的背景下，各国和各民族更加渴望和平、稳定与合作。而实现这一愿望，需要各国通过增进互信、建设性地化解存在的冲突和分歧。

东盟轮值主席国越南总理阮春福在开幕式上表示，新冠肺炎疫情以及干旱洪涝灾害，让各国人民生活和经济社会活动深受影响。东盟在集中力量应对新冠肺炎疫情的同时，还将积极采取措施，帮助企业复工复产。阮春福建议，峰会后应立即落实东盟促进全面复苏总体框架和实施计划。

本次东盟系列会议期间，还将举行东盟与中国、日本、韩国等对话伙伴领导人会议，以及东亚峰会、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）领导人会议、东盟商务与投资峰会、东盟女性领导人峰会等多场会议。越南外交部副部长阮国勇在峰会前的记者会上介绍，本次系列会议期间，预计将签署约80份文件，创新纪录。

按照议程，东盟系列会议将于11月15日闭幕，闭幕式上，文莱将接替越南担任2021年东盟轮值主席国。

(责编：刘叶婷、燕勐)
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