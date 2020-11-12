第五届中德青少年文化教育研讨会开幕

人民网北京11月12日电（记者陈尚文）11月11日下午，主题为“文化教育与人类的韧性”的第五届中德青少年文化教育研讨会开幕。此次研讨会由中国宋庆龄基金会、德国墨卡托基金会主办，中国宋庆龄青少年科技文化交流中心、德国对外关系研究所承办，主要探讨了不同文化背景下个人、组织和社会系统如何增强应对危机的韧性，着力研究文化教育在提升韧性品质，推动社会团结一致抗击危机方面的意义、功能和途径。

此次研讨会为期两天，中国宋庆龄青少年科技文化交流中心设中方会场，与德方专家学者以视频形式举行研讨和互动。中国宋庆龄基金会常务副主席杭元祥，中德对话论坛德方主席、德国前联邦教研部长安妮特·沙万、德国墨卡托基金会执行董事温弗里德·克奈普，以及中德两国专家学者约70人出席开幕式。

杭元祥在开幕式致辞中表示，此次研讨会以“文化教育与人类的韧性”为主题，具有很强的现实针对性。疫情发生以来，中国宋庆龄基金会与中国科学院心理研究所等机构密切合作，面向学生和家长及时推出网上公益讲座，通过“云交流”等多种方式，为各国青少年搭建足不出户的交流平台。来自40多个国家的近3000名青少年参与了各项线上交流活动，分享抗疫感受，互相加油鼓劲，共同打造了一个温暖的云上交流空间。他表示，下一步中国宋庆龄基金会愿与德国墨卡托基金会一道，继续开展交流合作，为推动两国青少年事业不断进步，促进中德人文交流及两国友好关系的发展做出新贡献。

安妮特·沙万在致辞中对本次研讨会主题表示高度认可。她指出，文化教育对提高抵抗危机的韧性具有重要意义，有助于培养青少年的创造力。对于处于逆境中的青少年，文化教育的目标是提高他们克服困难的韧性。德中开展跨文化交流与合作，在青少年文化教育领域进行深入探讨，有利于促进青少年成长成才和青少年事业的发展。

温弗里德·克奈普介绍了当前德国疫情防控情况，并表示，疫情给各国各领域造成严重的影响，青少年受到的冲击更大。此次研讨会探讨新冠肺炎疫情的背景下，如何通过文化教育提高青少年应对疫情的韧性，关注他们的身心健康，特别是心理健康，具有重要意义。墨卡托基金会非常重视与中国开展青少年交流，愿继续与中国宋庆龄基金会加强交流与合作。

研讨会期间，中德专家将围绕个体的心理韧性、组织和社会系统的韧性、文化教育与韧性培育以及韧性培育中的特殊青少年儿童群体和特别途径等四个议题展开深入探讨和交流。

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