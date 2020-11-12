记者观察：进博会收获实实在在 中非贸易发展长长久久

南非驻华使领馆官员到访南非进口馆。

人民网约翰内斯堡11月12日电 （王磊）第三届中国国际进口博览会11月10日闭幕。在第三届进博会闭幕新闻通气会上，中国国际进口博览局副局长孙成海说，虽然目前全球新冠肺炎疫情仍在持续蔓延，但第三届进博会各方合作意愿热度不减，按一年计，累计意向成交726.2亿美元，比上届增长2.1%。

看得见 摸得着的收获

李林国是中国梦投资公司的董事长、南部非洲上海工商联谊总会会长。他介绍，受疫情影响今年只有4家南非企业参展，但参会效果大大超出原本预期。

“这次的签约数量比以往都多，可能是释放了此前被疫情抑制的需求。”据李林国介绍，红酒第一天就有200万美元的订单，之后通过由上海市侨联和东浩兰生主办的对接会，又签了300万美元红酒订单， “南非绿钻石”苜蓿草签了5000万美元的订单，海鲜（干鲍鱼）也收到国内企业追捧，有至少三家签约成功。

李林国告诉记者，当前环境下许多人愿意做出改变，寻找新商机，开拓新领域，更多人把眼光投到进口产品。今年上半年因为疫情原因，经济需求被压抑。随着国内疫情得到控制，这方面需求在下半年得到充分释放，而进博会则提供了很好的平台和机会。

南非-中国跨境电商协会中国区运营总监郑婷也告诉记者，通过本届进博会收到了大量订单和广泛合作意向。比如绿地全球商品贸易港集团与凯伦牛肉品牌8日正式签订9000万美元的牛肉采购意向协议，产品涉及牛排、牛尾、牛腩及金钱腱等多部位牛肉，由南非驻华使馆公使衔经济参赞约瑟夫·蒂莫、农业参赞马舒杜·西利梅拉等鉴签。除了牛肉，郑婷还给中国消费者带来了特色南非产品开普品牌的路易波士茶、卡诺酒庄及沃特福德庄园的多款干红，共计四大品牌的12个SKU，这些商品也是南非与众不同的文化、发达畜牧业的代表。

除此之外，消费者还可以前往与国家会展中心一路相隔的绿地全球贸易港南非进口馆首家线下门店选购零售进口商品。尽管没有安排公众开放日或延展，但进博会同款产品已经提前亮相贸易港。据郑婷介绍，进博会期间，上海门店不仅达到了平均每日近万元的销售额，也成为与来自全国各地的分销商和代理充分交流的“中心地”。而且线上平台也有几千名公众号粉丝进行咨询、下单。

李嘉浩是一家国内进出口贸易公司以及两家在南非注册公司的管理人员，此次参展的包括南非农产品和以及安保方面的服务贸易相关产品。据他介绍，此次在农产品的进出口贸易方面总共签订了约200万美元的意向合同，在服务贸易方面，与来自法国的一家全球排名前列的救援保险公司签订了战略合作意向书，下一步将共同在南非及周边国家开展相关业务。李嘉浩兴奋的说，“我们在此次进博会上的收获是自2018年首次参展以来最大的。”

专业化办展确保人人安全

在全球疫情背景下，为保障进博会顺利召开，上海制定了疫情防控整体方案，参展商们对此深有感触。

据郑婷介绍，尽管第三届进博会疫情防控要求极为严格，但参展商主动配合官方规定和安排，积极调整应对。按照进博会疫情防控工作要求，所有进入展馆的参会人员都必须接受核酸检测，而且要求七天内有效。工作人员对所有进入展区的物品进行消毒、检测，对于展区的环境实行严格的消毒。馆内人数不得超过最大承载量的30%，大大压缩了入馆人数规模。

“但这也正体现了进博会的安全性和专业性。”郑婷说，在确保安全办展的前提下，此次进博会有来自中国各省市的专业采购商观展，有规模，有实效，有保障。不仅如此，今年专业采购商也十分活跃。“面对有精准需求的客户，我们的准备工作发挥了充分作用，如全方位的宣传资料，互动性强的试吃品尝活动等，全力以赴地打开中国市场！”

李嘉浩告诉记者，本次进博会在防疫方面的各项举措令人印象深刻。无论是开幕式上的与会人数控制，还是地铁站内的人流疏导系统，再到展馆出入口的自动体温检测设备，以及馆内严格的一人一桌就餐社交距离维护，都处处体现了展会组织方认真负责、精心筹划的成果。

李嘉浩说，与首届进博会相比今年的人流有一定程度减少，但是感觉并没有给相关的经贸交流和洽谈活动带来任何负面影响，反而提高了洽谈效率和交流质量，更容易找到供需之间的诉求点，供应商与客户之间的沟通默契也更强了。

多方支持确保中非贸易长久发展

此次海外展商能够顺利参加进博会，也离不开驻外使领馆的帮助。李林国在接受采访时就反复表示，一定要感谢中国驻南非使馆、驻约翰内斯堡总领馆提供的支持，才让他可以顺利的参加此次进博会。南非目前每日依然会有超过千例的新增新冠肺炎确诊病例，为了防止第二波新冠肺炎疫情在南非境内再次蔓延，当地政府正在考虑实施新的疫情“封锁令”，国际旅行也没有完全放开。

李林国还告诉记者，虹桥海外华商进博及贸易促进中心能够帮助南非企业增进对国内政策和贸易流程的了解，让南非中小企业在中国市场试水，而南非的华人华侨也有机会为牵手南非企业和中国市场出一份力。同时，有中国驻南非总领馆和商务参赞的背书，入驻中心的南非中小企业在获得资讯之外也多了一重认证。“毕竟，做生意最怕的就是风险。” 李林国说。

而在进博会筹备阶段，南非-中国跨境电商协会还与南非驻沪总领事馆总领事何安娜、绿地全球商品贸易港项目管理中心副总经理、绿地全球商品贸易港上海虹桥示范项目总经理林颖，南非进口馆馆长王军玲等多方进行了会谈，积极筹备第三届中国国际进口博览会，推进更多南非特色商品进入中国市场。

为了提高中南企业对接成效，中国银行约堡分行精心筹备，前期对报名参加进博会的客户进行摸底了解，建立并增进双方的了解与信任，落实展商客商现场洽谈需求。11月6日，中国银行约堡分行与江苏无锡分行成功撮合南非的展商Le Burg Liquid与无锡奥普特自动化技术有限公司达成合作意向，现场签订100万美元的订单，成为本届进博会贸易投资对接会现场活动中首个达成合作意向的订单。

肯尼亚学者恩德格瓦7日表示，中国国际进口博览会致力于构建一个共赢的“普惠市场”，为全球开放合作提供更多机遇。更加多元化的非洲产品通过进博会进入中国市场，巩固和加强了中非贸易合作。

在进博会的开幕式上，非盟轮值主席、南非总统拉马福萨就表示希望看到更多非洲企业参展。由于疫情，世界各国比以往任何时候都更需要这种促进全球投资和贸易的契机。南非希望在多元化的增值产品、商品和服务方面为中国提供服务。他还表示，两个月后非洲大陆自由贸易区将迎来第一个交易日，中国对包容性全球化的承诺将让整个非洲大陆迎来一个美好时刻。

(责编：刘叶婷、燕勐)