蒙古国将疫情防控级别提升至全民戒备状态

人民网乌兰巴托11月12日（记者霍文）据蒙古国政府网站12日凌晨发布消息，蒙政府前一天深夜召开会议决定，自11月12日6时至17日6时，蒙古国疫情防控级别由部分高度戒备状态提升至全民戒备状态，为期5天。这是《蒙古国防灾法》规定的最高级别。

全民戒备状态期间将采取严格的封闭措施，所有学校停课，禁止聚集性活动，国家机关必要部门采取轮流值班制，除银行、电力、供暖、医院、药店、供水站、食品店、加油站、通信、新闻等部门正常工作外，其余部门全部停业。私营企业和公民必须依法遵守现行防灾级别规定的义务。

全民戒备状态期间，民众除必要的生活需要，如乘公交车或自驾车去商场超市购买食物、去加油站加油等，建议尽量待在家中，不要外出。

据蒙古国专业机构11日评估，自本国出现本土病例以来，新冠肺炎疫情传播风险达到“非常高5级”水平。为阻止疫情曼延，便于防疫部门对确诊病例密切接触者采取流行病学调查和核酸检测以及观察隔离等防疫措施，蒙政府决定提升防控级别。

11日下午，隔离21天、4天后确诊感染新冠肺炎的国际货运司机的3名家人核酸检测呈阳性，确诊感染新冠肺炎。经流行病学调查，蒙古国紧急情况委员会初步估算，国家传染病研究中心将对上述患者关联人员约2000人采取隔离观察和核酸检测等防疫措施。

据悉，截至11日下午，蒙古国累计新冠肺炎病例384例，其中本土病例升至5例，包括2名医护人员和国际货运司机的3名亲属。当日，3名确诊病例73名密切接触者已送至国家传染病研究中心隔离观察，并进行核酸检测。预计检测结果将于12日中午公布。

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